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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbulluya giderayak 79 milyon 900 bin avro dış borç

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğa oturduğu ilk günden itibaren, İstanbulluya hayatı adeta zehir etti. İstanbul’u hizmetsizliğe terk eden İmamoğlu, bununla yetinmeyerek İstanbullunun can güvenliğini de hiçe saydı. Tüm bu yaşananlar büyük tepkilere neden olurken, CHP’li İmamoğlu yönetimindeki İBB’de büyük bir skandal daha yaşandı. CHP’li İmamoğlu yönetimindeki İBB Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda kullanılmak amacıyla 34 tramvay aracı için 79 milyon 900 bin avro dış borçlanma yapacak.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 18:12 Güncelleme 13 Aralık 2023, 18:15
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbulluya giderayak 79 milyon 900 bin avro dış borç

İBB koltuğuna oturduğu günden itibaren, İstanbulluyu çileden çıkaran Ekrem İmamoğlu, her gün yeni bir skandala imza atıyor.



Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin iştiraki İETT'nin otobüsleri ve Metro, metrobüsler kaza ve arızalarla gündemden düşmezken, İBB'nin kasası ise boşlamaya devam ediyor.



EKREM'DEN GİDERAYAK 79 MİLYON AVRO BORÇ
Son olarak İSE CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda kullanılmak amacıyla 34 tramvay aracı için 79 milyon 900 bin avro dış borçlanma yapacak.



İBB 34 TRAMVAY ARACI İÇİN 79 MİLYON 900 BİN AVRO
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda kullanılmak amacıyla 34 tramvay aracı için 79 milyon 900 bin avro dış borçlanma talebi kabul edildi.



İBB Meclisi, aralık ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.



Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü, 5. Nesil Yerli Tramvay Aracının Üretilmesi Projesi kapsamında, Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda kullanılmak üzere 34 tramvay aracı için dış borçlanma talebinde bulundu.



Müdürlüğün yazısında, proje kapsamında yüksek tabanlı tramvay araçlarının kullanıldığı hat için yeni araç teminiyle 48 yıl kullanımıyla ömrünü dolduran eski araçların hattan çekilmesinin sağlanacağı belirtildi. Yazıda, bu projeyle hizmet iyileştirilmesinin yanı sıra yüksek trafik sıkışıklığının, hava ve gürültü kirliliği ile karbon emisyonlarının önemli ölçüde azaltılacağı, yolcular için de daha güvenli ulaşım hizmeti sağlanacağı vurgulandı.



Proje için ek finansmana ihtiyaç duyulduğu kaydedilen yazıda, 34 tramvay aracı için 79 milyon 900 bin avro, KDV ve sigorta primi de eklenerek dış borçlanma talep edildiği aktarıldı.

Mecliste oylanan madde oy birliğiyle kabul edildi.
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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbulluya giderayak 79 milyon 900 bin avro dış borç
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