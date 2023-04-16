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    • 16.04.2023 13:24
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    CHP'li İBB'de milyonluk yolsuzluk israf ve vurgun! İSKİ'nin borcu 39 katına çıktı

    Göreve geldiği 2019 yılından bu yana İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine işleyen sistemi de bozan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'de yolsuzluk ve israf skandalları da bitmek bilmiyor. İBB iştiraki İSKİ'de 2022'de yapılan 220 milyon 166 bin TL'lik "açık ihale" usulü ihaleler iptal edilerek, "pazarlık usulü"ne çevrildi. Bu şekilde yapılan ihalelere 3 milyon 170 bin lira fazladan ödendi. İSKİ'deki skandallar bununla da bitmek bilmedi. İhale edilen işlerin alt yükleniciler eliyle gördürülmesi nedeniyle de İSKİ kasasından 6 milyon 806 bin TL fazladan para çıktı. Ayrıca İSKİ'de milyonlarca liralık da israf yapıldı.

    takvim.com.tr
    CHP’li İBB’de milyonluk yolsuzluk israf ve vurgun!

    23 Haziran 2019'da yapılan yerel seçimlerle göreve gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde yüzlerce vaat verirken; aradan geçen yaklaşık 4 yıllık sürede bu vaatlerini yerine getiremedi. Bunların yanı sıra seçim döneminde sürekli olarak "israf" yapıldığını iddia eden İmamoğlu yönetimindeki İBB'de milyonlarca liralık israflar yapılırken, yine bazı usulsüzlüklerle milyonluk vurgunlar da yapıldı.

    PAZARLIK USULÜ İHALELERLE VURGUN
    CHP'li İBB'nin iştirakı olan İSKİ'de 2022'de yapılan toplam bedeli 220 milyon 166 bin TL'yi bulan ihalelerde "açık ihale" usulü, kanuna uygun olmayan gerekçelerle terk edilerek ilan yapılmadan sadece belediyenin davet ettiği firmaların katılabildiği "pazarlık usulü" ihalelere çevrildi. 2022 yılı için hazırlanan İBB Denetim Komisyon Raporu'nda yer alan rakamlara göre yapılan 15 adet "pazarlık usulü" ihale ile İSKİ kasasından fazladan 3 milyon 170 bin lira çıktı.

    KASADAN FAZLADAN 3 MİLYON 170 BİN LİRA ÇIKTI
    4734 sayılı Kanunun 19. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen 20.06.2022 tarih ve 2022/452585 ihale kayıt numaralı 22 milyon 965 bin 496 TL + KDV yaklaşık maliyetli "Ömerli İAT Dağıtım Merkezi Orta Gerilim (36 kV) SF6 Gaz İzoleli Modüler Hücre Temini ve Montaj İşi" ihalesi, ihale komisyonunda yer alan uzman üyelerin yaklaşık maliyetin güncelliğini kaybettiği, işin aciliyeti ve herhangi bir araştırma yapılmadan tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu değerlendirmesinin yapıldığı yönündeki şerhlerine rağmen tüm teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle iptal edildi.

    Bu ihalede en avantajlı teklifin 23 milyon 900 bin TL+KDV olarak yapıldığı raporlarda yer alırken, daha sonra aynı işin 2020'den itibaren önem ve aciliyet arz etmesi gerekçesiyle 4734 sayılı Kanunun 21/B maddesi kapsamında 21.11.2022 tarih, 2022/1231252 İKN ile kapsamına 400 bin TL+KDV bedelli iş kalemi de eklenerek yeniden ihale edilmiş ve 27 milyon 470 bin TL+KDV bedelle ihalenin sonuçlandığı görüldü.

    Denetim raporunda yeni eklenen iş kalemi çıkarılarak yapılan hesaplamada ilk ihalede, komisyon üyelerinin şerhlerinin dikkate alınmamasının belediyeye olan fazladan ödeme maliyetinin 3 milyon 170 bin TL+KDV olduğu tespit edildi.

        REKABET ŞARTI OLUŞTURULMADI 6 MİLYON 806 BİN TL FAZLADAN ÖDENDİ
        İSKİ'deki skandallar bununla da bitmek bilmedi. İhale edilen işlerin alt yükleniciler eliyle gördürülmesi nedeniyle de İSKİ kasasından 6 milyon 806 bin TL fazladan para çıktı.

        Tedarik edilen mal ve hizmetlere ilişkin olarak ihale bedelleri, alt yüklenici bilgileri ve alt yüklenici ihale bedellerine ilişkin bilgilerin yer aldığı tabloda ödenen fazla tutarlar tek tek ortaya döküldü.

        Yapılan incelemede, ihalelere katılımın zorlaştırılarak rekabet şartlarının oluşturulmaması ve buna bağlı olarak işin tamamına yakınının alt yükleniciler eliyle gördürülmesi nedeniyle tedarik edilen mal ve hizmetlerin gerçek piyasa değerlerinden daha yüksek fiyatlara ihale edildiği, özetle bu yolla 79.196.660,90 TL+KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 72.390.000,00+KDV bedelle ihale edildiği tespit edildi.

        Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması nedeniyle bu hizmetler için 6.806.660,90 TL+KDV daha fazla ödeme yapıldığı 2022 İBB Denetim Komisyon Raporu'nda yer aldı.

        3 YILDA BORCU 39 KAT ARTTI
        2019 sonu itibarıyla dış mali borcu bulunmayan ve sadece 350 milyon TL iç mali borcu bulunan İSKİ'nin toplam borcu 2022'de yüzde 160,03 oranında artarak 13 milyar 756 milyon 867 bin TL'ye yükseldi.

        1 Ağustos 2022 onay belgesi tarihli İSKİ moral etkinliği için kurumun kasasından 3 milyon 168 bin TL+KDV bedelin çıktığı da raporda yer aldı.

        MORAL ETKİNLİĞİNE 3 MİLYON 168 BİN TL
        "Kurumumuz Personeline Ve Ailesine Yönelik Düzenlediğimiz; Moral, Motivasyon, Tanıtım Ve Küresel Isınma Kapsamında Bilinçli Su Tüketimi Ve Çevreyi Koruma Konulu Farkındalık Yaratma Ve Bilinçlendirme Etkinliği Hizmeti Alımı"         işinin 3 milyon 168 bin TL+KDV bedelle Tema Ses Işık ve Görüntü Tekn. Ltd. Şti. uhdesinde gerçekleştiği de raporda yer alırken, 3 bin kişi için yapılan söz konusu organizasyonun kişi başı maliyetinin 1.056,00 TL+KDV olduğu tespit edildi.

        Söz konusu organizasyonla ilgili olarak "4734 sayılı Kanunun 22/D maddesi; "Büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin on beş milyar, diğer idarelerin beş milyar Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar" şeklinde tanımlanmış olup, söz konusu alımın kanun kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadeleri raporda kendisine yer buldu.

        ÇİKOLATAYA 1 MİLYON 680 BİN TL
        22 Nisan 2022 onay belgesi tarihli "Madlen Çikolata Alımı" işi için ise 1 milyon 680 bin TL+KDV bedelle ihale yapıldığı ve Detay Gıda San. Ve Tic. A.Ş.'nin bu ihaleyi kazandığı ve böylece "çikolata" için İSKİ'nin kasasından 1 milyon 680 bin TL'den fazla bir tutarın çıktığı tespit edildi.

            3,5 YILDA 35 YILLIK BORÇ! İETT VE İSKİ'DE GELİRDEN ÇOK GİDER!
            Öte yandan İBB Meclisi nisan ayı toplantısının birinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Meclis'te, 2022 Yılı Denetim Raporunu meclise sunmak için söz alan Denetim Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB'nin, 2022 yılında 58 milyar 941 milyon lira gelir elde ettiğini, 64 milyar 314 milyon lira gider yapığını söyledi.

            İETT'nin 2022 yılında 6 milyar 710 milyon lira gelir elde ettiğini, 8 milyar 930 milyon lira gider yaptığını ifade eden Kaynar, İSKİ'nin 2022 yılında 12 milyar 809 milyon lira gelir elde ettiğini, 17 milyar 446 milyon lira gider yaptığını belirtti.

            İSKİ ve İETT de dahil edildiğinde İBB'nin 2022 yılında toplam harcamasının 91 milyar lira olduğunu anlatan Kaynar, 2022 yılı bütçesinde merkezi idareden İBB'ye 50 milyar 750 milyon lira geldiğini ifade etti.

            "3,5 YILDA, 35 YILDA YAPILAN BORÇTAN DAHA FAZLA BORÇ YAPILMIŞTIR"
            İBB'nin borç miktarıyla ilgili Kaynar, şöyle konuştu:

            "Ekrem Bey göreve geldiğinde toplam borç 28 milyar lira iken, belediyenin Haziran 2019'da 28 milyar lira olan borcu 31 Aralık 2019 tarihinde 30 milyar 858 milyon liraya, 31 Aralık 2020 tarihinde 43 milyar 402 milyon liraya, 31 Aralık 2021 tarihinde 57 milyar 602 milyon liraya, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 82 milyar 75 milyon liraya yükselmiştir.

            Büyükşehir Belediyesinin kurulduğu 1984 yılından 2019 yılı haziran ayına kadar 35 yılda belediyenin toplam borcu 28 milyar lira olarak birikmişken Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçildiği 2019 yılı Haziran ayından 2022 yılı sonuna kadar 3,5 yıllık dönemde da 54 milyar lira daha ilave borç yapılarak 82 milyar liraya çıkmıştır. Yani 3,5 yılda, 35 yılda yapılan borçtan daha fazla borç yapılmıştır. Borç, İBB'nin bir kaderi oldu ve aritmetik olarak artıyor. Muhtemelen 2023 sonunda 150 milyar liraya çıkacak gibi gözüküyor."

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            Haberler Güncel CHP'li İBB'de milyonluk yolsuzluk israf ve vurgun! İSKİ'nin borcu 39 katına çıktı
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