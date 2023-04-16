CHP'li İBB'de milyonluk yolsuzluk israf ve vurgun! İSKİ'nin borcu 39 katına çıktı

PAZARLIK USULÜ İHALELERLE VURGUN

CHP'li İBB'nin iştirakı olan İSKİ'de 2022'de yapılan toplam bedeli 220 milyon 166 bin TL'yi bulan ihalelerde "açık ihale" usulü, kanuna uygun olmayan gerekçelerle terk edilerek ilan yapılmadan sadece belediyenin davet ettiği firmaların katılabildiği "pazarlık usulü" ihalelere çevrildi. 2022 yılı için hazırlanan İBB Denetim Komisyon Raporu'nda yer alan rakamlara göre yapılan 15 adet "pazarlık usulü" ihale ile İSKİ kasasından fazladan 3 milyon 170 bin lira çıktı.

KASADAN FAZLADAN 3 MİLYON 170 BİN LİRA ÇIKTI

4734 sayılı Kanunun 19. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen 20.06.2022 tarih ve 2022/452585 ihale kayıt numaralı 22 milyon 965 bin 496 TL + KDV yaklaşık maliyetli "Ömerli İAT Dağıtım Merkezi Orta Gerilim (36 kV) SF6 Gaz İzoleli Modüler Hücre Temini ve Montaj İşi" ihalesi, ihale komisyonunda yer alan uzman üyelerin yaklaşık maliyetin güncelliğini kaybettiği, işin aciliyeti ve herhangi bir araştırma yapılmadan tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu değerlendirmesinin yapıldığı yönündeki şerhlerine rağmen tüm teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle iptal edildi.