CHP 5 şehirde adayını açıkladı! Yok böyle kıvırma! "Erdoğan kazanırsa aday olmam" diyen isim aday oldu... Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tanju Özcan...

Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimler için 5 ilde adayını açıkladı. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu , Ankara adayı Mansur Yavaş , Balıkesir adayı Ahmet Akın, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Bolu adayı Tanju Özcan oldu.

Tanju Özcan sosyal medyadan, "Biraz önce CHP PM üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyet ile öğrendim.Tşk ederim değişen CHP kadrolarına..Selam olsun, Atatürkçü, Yurt severlere,Ulus Devletin teminatı Türk milliyetçilerine" ifadeleriyle adaylığını duyurdu.

TANJU ÖZCAN'IN O SÖZLERİ AKILLARA GELDİ: KIVIRMAM ERDOĞAN KAZANIRSA ADAY OLMAM

Tanju Özcan "Ben hiç kıvırmadım. Erdoğan 2023'te seçilirse ben seçilme şasım yüzde 100 bile olsa aday olmayacağım" sözleri akıllara geldi.

Detaylar gelecek...