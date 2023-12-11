İşte Fatih Terim Fonu ile ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’ın kilit mekanı Bozcaada’daki malikanesi! Fare zehriyle intihar etmiş ama...

Bankacı Seçil Erzan yüksek karlı fon yalanını ortaya attı. Futbol ve iş dünyasını dolandırdı. İddialara göre; toplamda 55 milyon dolar topladı. Ancak planları tutmadı. Ödemeleri yapamayınca foyası ortaya çıktı.
Bankacı Seçil Erzan yüksek karlı fon yalanını ortaya attı. Futbol ve iş dünyasını dolandırdı. İddialara göre; toplamda 55 milyon dolar topladı. Ancak planları tutmadı. Ödemeleri yapamayınca foyası ortaya çıktı.
Suç ortaklarıyla birlikte yakalanıp tutuklandı. Seçil Erzan'ın birçok görüşmesini Gökçeada'daki bağ evinde yaptığı ortaya çıktı.
Ayrıca bu evi birkaç kez ipotek ettiği anlaşıldı. Ahaber muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale Bozcaada'daki o evle ilgili yeni detayları aktardı:
"Tutuklu Seçil Erzan'ın bu evi, babası tarafından alınmış. Seçil Erzan'ın babası, yaz tatillerini burada geçirmiş.
Daha sonra Seçil Erzan buraya gelip evi tadilat ettirmiş. Yaklaşık 2 dönüm içerinde bulunan bu bağ evi villaya dönüştürülmüş. Burayı tadilat eden kişiyi de dolandırdığı iddialar arasında.
Seçil Erzan'ın birçok para karşılığında yine bu evi ipotek ettirdiği ve aldığı paralar karşılığında bazı protokolleri bu ev karşılığında devretme taahhüdü verdiği belirtiliyor.
Seçil Erzan'ın yaz aylarında burada birçok ünlüyü konuk ettiği de biliniyor.
Evin değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu hatta bir dönem evin satışa konulduğu da söyleniyor.
Babasının da pandemi döneminde burada vefat ettiği biliniyor..."
ZİNCİR ÇÖKÜNCE ÜFÜRÜKÇÜLERE BAŞVURMUŞ
226 yıl hapis cezasıyla yargılanan Erzan, para çarkını çevirmek için üfürükçülerden destek istediği, bu isimlere ödeme yaptığı anlaşıldı.
Dosyadaki bilgiler, onlarca kişiyi dolandıran Erzan'ın bu isimlere yüksek ödeme yaptığını gösteriyor.
Erzan'ın cep telefonunda yapılan incelemede, kurtarıcı olarak gördüğü bu 3 kadınla çok fazla görüşme yaptığı belirlendi. Kadınlardan biri Seçil Erzan'la eskiden tanışan Hülya Kılıç. Seçil Erzan ile Hülya Kılıç arasında 4 Şubat 2023 günü şu konuşmalar geçiyor;
Seçil Erzan: "Herkes ama herkes beni çok sıkıştırıyor, neler oluyor anlatamam. Dayanacak bir saniye ve umut kalmadı. Ben ne yapayım? 2 kelime yazsana bana. Sadece sen benim hayatımı kurtarırsın. Benim kurtuluşum sensin canım."
Hülya Kılıç: "Canım umutsuzluğa kapılma, çıkış yolu sende. Süre iste. Satış ve kredi işlerini hallet."
Seçil Erzan: "Kimse süre vermiyor. Satış ve kredi oldu ama yetmiyor. Sen düşünüyorsun. Gördüğün hissettiğin bir şey varsa bana söyle kuzum. Beni doğru yola sen götürürsün. Son 2 günüm benim. İlaç içip uyanmamak üzere uyuyacağım. Canikom uyudun mu? Bana kramponlu kâğıt imzalattı cumaya kadar."
Seçil Erzan'ın yardım istediği bir diğer ismin de Adana'da yaşayan üfürükçü Selma Göksal olduğu anlaşıldı. Erzan, telefonuna Diba olarak kaydettiği Selma Göksal'la 11 Ocak 2023'te şöyle yazıştı:
Diba: "Ne oldu niye bozuksun. Müsait olunca yaz bana, ben dua edeyim."
Seçil Erzan: "Bugün bin şükür, beklediğim şey geldi ama yetmiyor biraz daha gelmesi gerekiyor abla. Bir de işte üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı, vermedim. Onlar da fark etti birden. Onu çözmem gerekiyor şimdi. Konu çok önemli, bu işlerle bağlantılı. Oradan da bir sorun çıkarsa her şey patlar. İnsanlıktan çıktım artık."
Diba: "Allahım zorunu kolaya çevirsin, inşallah hayırlısıyla sonlandırırsın. Yarın veremez misin üstlerine?"
Seçil Erzan: "Onlara bir şey vermem gerekmiyor, fark ettiler onlara sormadan iş yaptığımı. Olayı büyütürlerse çok kötü olur."
Diba: "Tamam canım benim. Bu akşam ona da okuyalım ben elimden geleni yapacağım sen merak etme. İnşallah bunu da atlatacağız. Canım yanmıyor Allahu ekber."
Seçil Erzan: "Olmaz bişi di mi abla."
Diba: "Benim canım acımıyorsa olmaz inşallah kızım. Yine de Allah bilir, takdir-i ilahinindir. Olmayacak diye düşünüyorum. Yarın öğleye kadar Kuran'dayım. Cuma günü de duan var, inşallah dualarda buluşuruz."
Seçil Erzan: "Allah razı olsun ablacım. Yarın sana 60 bin TL göndereceğim. Yardım et bana abla iyice karışmasın ortalık."
Diba: "Allahım yar ve yardımcın olsun inşallah. Elimden gelen her şeyi yapacağım, sen dimdik ayakta dur."
Seçil Erzan: "Tamam canım ablam."
MUCİZE İSTEDİ
Seçil Erzan'ın telefonunda kayıtlı bir başka isim ise Nursel Ekinci. Erzan'ın telefonunda Nursal abla olarak kayıtlı olan bu kadınla 24 Ocak 2023'te yaptığı yazışmalar şöyle:
Nursel Ekinci: "Her şey yolunda mı canım benim?"
Seçil Erzan: "O kadar iyi geldi ki akşamki ses kayıtları... Sabaha kadar dinledim ve uyudum. 2 gün erteleyebildim sorunu ama kökten bir çözüm şart. Yarın öbür gün nasıl olacak bilmiyorum."
Nursel Ekinci: "Kolayca çözülecek. Lütfen onları hep yap, dinle."
Seçil Erzan: "Her şey güzel olacak di mi. Bana ne oldu böyle, neyin bedelini ödüyorum?"
Nursel Ekinci: "İptal iptal iptal!"
Seçil Erzan: "İptal iptal iptal. Mevcut durumu anlatamıyorum sana..."
Nursel Ekinci: "Evet artık şüphe duymayı bırak."
Seçil Erzan: "Mucizem gelsin artık."
FARE ZEHRİ DETAYI!
Öte yandan Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, CHP yandaşı İsmail Saymaz'a "Fare zehiri almış. İçmiş ama kusmuş. Diyor ki "Ölmeyi bile becermedim" ifadelerini kullandı.
Erzan'ın korkak olduğunu da söyleyen avukat Karaaslan, "Kaçamaz, korkak bir kız o. Schengen'i de var, kaçmıyor. Belözoğlu'ndan, Çağlar'dan ve Çeviker Ailesi'nden aldığı para 10.000.000 dolar. O parayla isteseydi kaçardı. Çorlu'ya annesiyle vedalaşmaya gidiyor" şeklinde konuştu.
BANKADAN ATILMAKTAN KORKUYOR
Seçil Erzan'ın 2011 yılında itibaren saadet zinciri kurduğunu ve yönettiğini anlatan Karaaslan, bu yıllarda paranın, "Yatırım fonu, araba alım satımı ve icradaki gayrimenkullerle" değerlendirildiğini söyledi.
11 yıl boyunca bu çarkı çeviren Erzan, 2021 yılında borsada batıyor. Avukatının verdiği bilgiye göre, para trafiği şöyle başlıyor:
"Süleyman Aslan'la, Ayhan Akman'la ve Barış Tari ile tanışıyor. İçeriye giriyor. Semih Kaya ve Fırat Özdemir bir verip üç kazanıyor. Ondan sonra Arda, Muslera. Ayhan Akman, emlakçı Serdar Şenol'u getiriyor. Şenol, Barış Tari'yi getiriyor. Semih Kaya, 'Selçuk abide de para var' diyor. Seçil, öyle arıyor Selçuk İnan'ı. İnan, Semih'e, 'Böyle bir fon var mı?' diye soruyor. "Evet, ben kazanıyorum, gir" diyor. Şimdi inkar ediyorlar."
Avukatı, Erzan'ın milyonlarca dolarlık saadet zincirini bankadaki işinden olmamak için kurduğunu da ileri sürdü.
WHATSAPP MESAJLARI KURTARILDI
Karaaslan, bilirkişilerin Erzan'ın silinen mesajlarını kurtarmaya başladığını belirtirken, "Bilirkişi 180 binden fazla silinen WhatsApp yazışmasını geri getirmiş, çalışma sürüyor. HTS kayıtlarıyla yazışmaları eşleştireceğiz. Seçil'in kime ne verdiği ortaya çıkacak." dedi.
Avukatı, Erzan'ın hiç parasının kalmadığını ileri sürerken, şöyle konuştu:
"İnanmayacaksınız. Gerçekten beş kuruş para yok. Herkes diyor ki "Bir yere gömmüştür." Gömmüşse büyük hayalkırıklığı yaşayacağım. Annesinin 7.500 TL'lik emekli maaşını, imzasını taklit ederek, kullandığı krediye bloke ettirmiş. Annesi engelli, imza atabilecek durumda değil. Taksitler devam ederken tutuklanıyor. Annesi bir kuruş emekli maaşı alamıyor tutuklandığından beri. O kadar sıkışık ki. Kendisinin de 170.000 TL'lik kredi ve kredi kartı borcu var."