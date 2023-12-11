İşte Fatih Terim Fonu ile ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’ın kilit mekanı Bozcaada’daki malikanesi! Fare zehriyle intihar etmiş ama...

Bankacı Seçil Erzan yüksek karlı fon yalanını ortaya attı. Futbol ve iş dünyasını dolandırdı. İddialara göre; toplamda 55 milyon dolar topladı. Ancak planları tutmadı. Ödemeleri yapamayınca foyası ortaya çıktı.

Suç ortaklarıyla birlikte yakalanıp tutuklandı. Seçil Erzan 'ın birçok görüşmesini Gökçeada'daki bağ evinde yaptığı ortaya çıktı.

Ayrıca bu evi birkaç kez ipotek ettiği anlaşıldı. Ahaber muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale Bozcaada'daki o evle ilgili yeni detayları aktardı:

"Tutuklu Seçil Erzan'ın bu evi, babası tarafından alınmış. Seçil Erzan'ın babası, yaz tatillerini burada geçirmiş.