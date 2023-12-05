Fatih Terim Fonu adı altındaki dolandırıcılıkta yeni detay! Nur Erkasap: Seçil Erzan telefonu kapattığı gün dolandırıldığımı anladım

"Fatih Terim Fonu" adı altındaki dolandırıcılıkta Seçil Erzan'a 450 bin dolar veren Fatih Terim'in yardımcısı Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap ilk kez konuştu. Erzan'la tanıştıktan 2-3 ay sonra söz konusu fondan haberdar olduğunu ve parayı verdiğini dile getiren Erkasap "Ne zaman öğrendim biliyor musunuz? Telefonunu kapattığı gün, ortadan kayboldu o gün öğrendim ben. Bana Fatih Terim'den hiç bahsetmedi. Zaten Fatih hocadan bana bahsedemez yani bana bahsettiği zaman bilir ki ben hemen Fatih ağabeye soracağım böyle bir şey var mı diye. O yüzden bana böyle bir şeyden asla bahsetmedi" dedi.