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Milyon dolarlık vurgun yapan Seçil Erzan'ın Denizbank'a verdiği ifade ortaya çıktı! Dikkat çeken sayfa detayı

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Seçil Erzan vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı. Erzan'ın Denizbank yetkililerine verdiği yazılı beyana ulaşıldı. İki gün ve toplamda 17 saat süren görüşmelerin sonunda Erzan'ın sadece 1 sayfalık yazılı ifade vermiş olması dikkat çekerken, savcılık ifadesinde ise Erzan'ın yazılı beyanındaki sözlerinin aksine bambaşka bir beyanda bulunduğu göze çarptı. Erzan bankadaki beyanında "Bu nakit alış verişi tamamen banka dışında yapılmıştır" ifadelerinin altına imza atarken, savcılık ifadesinde ise bankaya yönelik ciddi iddialarda bulundu.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 10:14 Güncelleme 05 Aralık 2023, 10:26
Milyon dolarlık vurgun yapan Seçil Erzan’ın Denizbank’a verdiği ifade ortaya çıktı! Dikkat çeken sayfa detayı

Türkiye'nin konuştuğu "Yüksek gelirli fon" davasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Milyon dolarlık vurgunda Seçil Erzan'ın DenizBank yetkililerine verdiği ifade ortaya çıktı. 9-10 Nisan tarihlerinde Denizbank Genel Müdürlük binasında yapılan görüşmeler tam 17 saat sürdü. Saatler süren görüşme sonrası Erzan'ın ifadesinin sadece 1 sayfa olması ise dikkat çekti.

CHP yandaşı Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre söz konusu ifadede Seçil Erzan, 2000 yılında Çorlu'da çalışmaya başladığını, hisse senedinde kaybedip zarar ettiğini, bakiyesini karşılayabilmek için banka dışında kişilerden para aldığını anlattı.


Erzan, "Bu nakit alış verişi tamamen banka dışında yapılmıştır. Sistemdeki açık yüksek getiri farkından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak herhangi bir menfaat elde etmedim." ifadelerini kullandı.

"KURMUŞ OLDUĞU SİSTEMİ ANLATTI"
Banka da 26 Mayıs'ta hazırladığı "Seçil Erzan'la yapılan görüşmelerin bilgi notunda" şu ifadeleri kullandı; "9 ve 10 Nisan 2023 tarihlerinde, Denizbank Genel Müdürlük binasının 18. katında Seçil Erzan ile yapılan görüşmeler öncesinde veya esnasında, adı geçene ilişkin ne bir çanta araması, ne bir üst araması yapılmış, Seçil Erzan'ın evden getirdiği hiçbir şeye bakılmamış, beraberinde getirdiği defter, ajanda, vs. hiçbir şey kendisinden alınmamıştır.

Seçil Erzan, bu iki günde özetle; kurmuş olduğu sistemi, kimlerden ne kadar parayı nasıl alıp, nasıl ödemelerde bulunduğunu, paraları nerede teslim aldığını ve teslim ettiğini anlatmıştır. Görüşme süresince Seçil Erzan, zaman zaman da 'sistem' olarak tanımladığı bu yapıya kendisine elden para vermek ve/veya kendisinden elden para almak suretiyle dâhil olan kişilere ilişkin hatırladığı verilen ve alınan tutarları ifade etmiştir. Bu bilgiler, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından bir Excel tabloda birleştirilmiştir.

SAVCILIK İFADESİNDE BAMBAŞKA ŞEYLER ANLATTI
Ancak, Erzan'ın bankaya verdiği ifadeyle savcılığa verdiği ifadeler arasındaki farklar göze çapıyor. Erzan'ın 3 Mayıs'ta savcılığa veridği ek ifadesinde Denizbank'taki görüşmelere yer verirken, liste detayı ise dikkat çekmişti.



Erzan şu ifadeleri kullanmıştı; "8 Nisan Cumartesi günü Denizbank Avrupa-1 Bölge Müdürü ... Çorlu'daki evime beni görmeye geldi. Bir sonraki gün 9 Nisan'da beni korumalar eşliğinde Zincirlikuyu'daki Denizbank Genel Müdürlüğü'ne götürdüler.



... S.T. bana evde detaylı arama yap, beni seni 3-4 saatte olsa beklerim. Bütün notlarını, kâğıtlarını bana getir dedi. Ben de evde her yeri arayıp evde ajandamı ve notlarımı bulup ... Hanım'a verdim.

YETKİLİLERLE LİSTE HAZIRLADIK
...10 Nisan Pazartesi günü ben tekrar korumalar eşliğinde tekrar beni Zincirlikuyu'daki Genel Müdürlüğe getirdiler. Hem 9 Nisan Pazar günü hem de 10 Nisan Pazartesi günü Denizbank'ta benimle birlikte S.T, A.M.D., C.İ., T.K. bir liste oluşturduk.

"O NE DERSE ONU YAPACAKSIN"
Erzan'ın yine savcılığa verdiği ikinci ifadesinde de bankanın tam aksine ifadeler mevcut. Erzan, banka yetkilisi S.T.'nin Çorlu'daki evine geldiğini ve zorla ses kaydı yaptırdığını iddia ederken, "Aynı gün bankada A.M.D. (baş hukuk müşaviri) da bana 'olay kesinlikle zimmet değil, sen bu olayları banka dışında yaptın, sana en iyi avukatı tutuyoruz, sana iki tavsiyem var, bir avukatın sözünden asla çıkmayacaksın, o ne derse onu yapacaksın, iki tutuklanmayacaksın fakat olur da tutuklanırsan itirazını biz yapacağız' dedi. Bu ses kaydını bana karşı ellerinde sakladıklarını düşünüyorum. Bu ses kaydı alındığı sırada benim evimde N.A., G. S.B. akrabamız olan S. E. de yanımızda bulunuyordu. Bu olaya tanıklardır" ifadelerini kullandı.

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