Seçil Erzan’ın en yakınından dolandırılan kişilere hakaret! Öbür salaklar... Eski aşkı konuştu! Bu sözlerle kandırmış

Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya, Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının ünlü isimlerini, iş adamlarını milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya, Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının ünlü isimlerini, iş adamlarını milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Seçil Erzan'ın, Arda Turan'a 3 saat içerisinde çıkarttığı ve elinden aldığı 33 milyon TL'lik kredi için banka yetkililerini de kandırdığı gün yüzüne çıktı.
Seçil Erzan'ın kredi başvurusunun ardından banka yetkilileri durumu kontrol etmek istiyor. Erzan kendisine yazan banka yetkilisini, "Arda gayrimenkul almak için kredi çekiyor. 15 gün içerisinde kapatacak" diyerek kandırıyor.
Posta'da yer alan habere göre; banka yetkilisinin onayından sonra Seçil Erzan parayı Okan Turan'ın başka bir bankadaki hesabına EFT yaptırıyor. Başka bir bankadan çekilen para yine Seçil Erzan'a teslim ediliyor.
Erzan'a 450 bin dolar veren Fatih Terim'in yardımcısı Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap, da konuştu. Dolandırıldığını Seçil Erzan'ın telefonunun kapalı olduğu gün anladığını söyleyen Erkasap, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Biz kulüp olarak DenizBank'la çalışıyorduk. Ben o sebeple Florya şubesine gidip geliyordum. Normalde orada çalışan kişilerle muhatapken kendisi yanıma yaklaştı işte 'Hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz, gelin bir kahve içelim' diye. Bizim tanışıklığımız öyle başladı. 2-3 ay sonra fondan bahsetti. Beni fona Hakan Ateş'in ismini vererek ikna etti. Ben de onun üzerine paramı kendisine bankada teslim ettim. Tek seferde 450 bin dolar verdim. Telefonunu kapattığı gün, ortadan kaybolduğu gün öğrendim dolandırıldığımı. Bana Fatih Terim'den hiç bahsetmedi."
Dava dosyasında Seçil Erzan'ın telefonundan çıkan mesajların dökümleri de var. Bu kayıtlara göre Erzan'a ulaşamayan müştekiler 6 Nisan itibarıyla durumdan şüphelenip "Bizi mahvettin", "Burası karıştı", "Yine kayıpsın" şeklinde mesajlar atmaya başladı.
Erzan bunların hiçbirine cevap vermedi. Çünkü artık yolun sonuna gelmişti… İşte Seçil Erzan 10 Nisan'da gözaltına alınıncaya kadar telefonuna gelen mesajlardan bazıları:
-Deniz Güzel: "Para konusunda çok endişelendim ve zor durumda kaldım. Beni en kısa zamanda arayabilir misin?"
-Ayhan Akman: "Ben artık bu işi soracağım haberin olsun, beni aramayı düşünüyor musun?"
-Hasan Çorbacı: "Yılların birikimi olan parama el koyduysanız Allah sizi bildiği gibi yapsın. Yengen iki gündür hastanede yatıyor, morali çok bozuk. Bizim biraz dostluğumuz varsa, babanın ruhu için bizim paramızı vermeye çalış, geleceğimiz ona bağlı."
-Cüneyt Demir: "Abla, abla, abla ne yaptın, bir aksilik olmasın, bizi mahvettin!"
-Pırlantacı Ömer: "Seçil sana ulaşamıyorum, gün bitti, senden haber yok!"
-Nurettin Gözaçan: "Sizi aradım, ulaşamadım. Müsait olduğunuzda görüşmek istiyorum."
- Emre Çolak: "Bekliyorum, 2 saat oldu, şaka mı yapıyorsunuz ya!"
-Arda Turan: "Seçil!"
-Şebnem Kervan: "Artık bıktım, yeter, sana ulaşamıyorum, burası karıştı."
-Melis Özsüz Şener: "Seçil (para) hazırsa gelebilirim, Seçil?"
-Hüseyin Eligül: "Neredesin, konum at yanına geleceğiz!"
-Atilla Baltaş: "Neredesin, niye cevap vermiyorsun? Beni mi oyalıyorsun sen?"
-Moci: "Durum nedir, beni ara acil, önemli."
"ALLAH SONUMUZU HAYREYLESİN"
Kayda geçen mesajlar arasında en dikkat çekenlerden biri dosyanın müştekilerinden menajer ve tercüman Musa Mert Çetin'den gelmiş. Mert Çetin, "Yine kayıpsın, Allah sonumuzu hayreylesin. 1 bekliyor, biliyorsun, daha azı olursa da beni yorma, gitmem evine, beni almaz. Herif telefonlarını açmıyor, sıkıldım artık, onu durduracak bir kredim kalmadı" diyor.
Burada Çetin'in "1" olarak bahsettiği "1 Numara" anlamında bir şahıs mı yoksa "1 milyon" parayı mı ifade ediyor o belli değil. Seçil'in telefon çözümleri Mert Çetin ve diğer müştekilerin ifade sürecinden sonra olduğu için Mert Çetin'e bu "1" hakkında henüz bir şey sorulmadı. Mahkeme sürecinde bu detayların belirginleşmesi bekleniyor.
"ÖBÜR SALAKLAR..."
Seçil Erzan'ın yakalanmadan 3 gün önce teyzesinin oğlu Tanın Yılmaz'la yaptığı konuşmalar da ortaya çıktı. Yazışmalarda Erzan'dan kendisine çektirdiği kredinin taksitini ısrarla isteyen Tanın Yılmaz'ın her şeyden haberi olduğunu gösteren şu cümleler geçiyor: "Paramla rezil oldum ya, yok böyle bir şey. Hadi öbür salaklar ütopik bir şeye girmiş. Ben böyle bir şeyi senden ne istedim ne talep ettim."
ESKİ AŞKININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Ayrıca Seçil Erzan'ın aşk yaşadığı iddia edilen Nuri Köşkdere'nin ifadesi ortaya çıktı.
"Müşteki" sıfatıyla 5 Temmuz tarihinde ifadesi alınan 51 yaşındaki evli ve iki çocuklu Köşkdere, galerici olduğunu, Seçil Erzan'la 2000'li yılların başında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki banka şubesinde çalıştığı sırada tanıştığını dile getirdi.
"İLİŞKİMİ 10-12 SENE SÜRDÜ"
Kendisinin o yıllarda da ticaretle uğraştığı için bankalarla sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyen Köşkdere, bu sebeple Erzan'la diyaloğunu geliştiğini, ilişkilerinin bankacı- müşteri ilişkisinden gönül ilişkisine evrildiğini belirtti.
"Seçil Erzan'la gönül ilişkimiz yaklaşık 10-12 sene kadar sürdü. Bu zaman aralığının yıllarını hatırlamıyorum" diyen Köşkdere, Erzan'ın Florya şubesine atandığında kendisine yüksek getirili bir fondan bahsettiğini aktardı.
"GÖNÜL İLİŞKİMİZ VAR DİYE GÜVENDİM"
İşte Köşkdere'nin ifadesinden ayrıntılar: "Bu fona çok büyük yatırımcıların olduğunu, büyük kar elde edebileceğimi söyledi.
Ben de kendisiyle bir gönül ilişkimiz olması nedeniyle güvenerek bu fona yatırım yapmaya başladım ancak bu yatırımlarımın hepsini Seçil Erzan'a elden yaptım. Elden yaptığım yatırımı bir süre sonra karıyla birlikte bana elden veriyordu. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra daha büyük bir vaatle parayı tekrar istiyordu ve fona yatırım yapıyordum.
Bu nedenle hangi zaman aralığında para verdiğimi ve geri aldığımı, yapmış olduğum yatırımın miktarını hatırlamıyorum.
PARAMI BANKADAN GÖNDER TEKLİFİNE RET CEVABI
Ben yapmış olduğum yatırımı banka hesabı üzerinden göndermek istediğim zaman, bana bunun yanlış olduğunu ifade ediyordu.
Büyük yatırımcıların olduğunu, kendisi bu büyük yatırımcıların yatırımına ekleme yaparak kar elde ettiğini ve bana parayı o şekilde verdiğini söylüyordu.
"ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI"
Yapmış olduğum yatırım hatırladığım kadarıyla 2019 yılının ortalarından 2021 yılının ortalarına kadar sürdü. Ancak son aylarda vermiş olduğum paraları ve Seçil Erzan'ın bana taahhüt ettiği zaman diliminde almam gereken paraları alamadığım için aramızda tartışma çıktı.
Ben de bu sebeple Seçil Erzan'la olan tüm bağlantılarımı koparttım. Hatırladığım kadarıyla 2021 yılının ortalarından beri kendisiyle görüşmüyorum. Elden vermiş ve almış olduğum paraları hatırlamamakla birlikte en son içeride ne kadar param kaldığını da hatırlamıyorum."
"İÇERDE PARAM KALDI ERZAN'IN BEYANI ASILSIZDIR"
Sabah'ta yer alan habere göre; Köşkdere'ye sorgusunda Seçil Erzan'ın savcılıkta verdiği, "Nuri Köşkdere yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerdendir. Ne aldıysam onu ödediğimi hatırlıyorum. Herhangi bir fazla ödeme yapmadım" ifadesine karşı söyleyecekleri soruldu. Köşkdere de bu ifadeye ilişkin, "Elden miktarını hatırlamadığım kadar para verdim ve belli bir süre sonunda elden geri aldım ancak en son içeride param kaldı. Seçil Erzan isimli şahsın beyanı asılsızdır" dedi.
"ŞİKAYETCİ VE DAVACI DEĞİLİM"
Erzan ile aralarındaki gönül ilişkisinden dolayı kendi ailesiyle sorunların oluştuğunu aktaran Köşkdere, "Bu sebeple Seçil Erzan isimli şahısla tüm bağlantılarımı kopartmak istiyorum. Ben Seçil Erzan'dan davacı ve şikayetçi değilim" sözleriyle ifadesini sonlandırdı.