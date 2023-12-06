Seçil Erzan’ın en yakınından dolandırılan kişilere hakaret! Öbür salaklar... Eski aşkı konuştu! Bu sözlerle kandırmış

Erzan'a 450 bin dolar veren Fatih Terim'in yardımcısı Müfit Erkasap 'ın eşi Nur Erkasap , da konuştu. Dolandırıldığını Seçil Erzan'ın telefonunun kapalı olduğu gün anladığını söyleyen Erkasap, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Biz kulüp olarak DenizBank'la çalışıyorduk. Ben o sebeple Florya şubesine gidip geliyordum. Normalde orada çalışan kişilerle muhatapken kendisi yanıma yaklaştı işte 'Hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz, gelin bir kahve içelim' diye. Bizim tanışıklığımız öyle başladı. 2-3 ay sonra fondan bahsetti. Beni fona Hakan Ateş'in ismini vererek ikna etti. Ben de onun üzerine paramı kendisine bankada teslim ettim. Tek seferde 450 bin dolar verdim. Telefonunu kapattığı gün, ortadan kaybolduğu gün öğrendim dolandırıldığımı. Bana Fatih Terim'den hiç bahsetmedi."



Dava dosyasında Seçil Erzan'ın telefonundan çıkan mesajların dökümleri de var. Bu kayıtlara göre Erzan'a ulaşamayan müştekiler 6 Nisan itibarıyla durumdan şüphelenip "Bizi mahvettin", "Burası karıştı", "Yine kayıpsın" şeklinde mesajlar atmaya başladı.



Erzan bunların hiçbirine cevap vermedi. Çünkü artık yolun sonuna gelmişti… İşte Seçil Erzan 10 Nisan'da gözaltına alınıncaya kadar telefonuna gelen mesajlardan bazıları:

-Deniz Güzel: "Para konusunda çok endişelendim ve zor durumda kaldım. Beni en kısa zamanda arayabilir misin?"

-Ayhan Akman: "Ben artık bu işi soracağım haberin olsun, beni aramayı düşünüyor musun?"



-Hasan Çorbacı: "Yılların birikimi olan parama el koyduysanız Allah sizi bildiği gibi yapsın. Yengen iki gündür hastanede yatıyor, morali çok bozuk. Bizim biraz dostluğumuz varsa, babanın ruhu için bizim paramızı vermeye çalış, geleceğimiz ona bağlı."

-Cüneyt Demir: "Abla, abla, abla ne yaptın, bir aksilik olmasın, bizi mahvettin!"

-Pırlantacı Ömer: "Seçil sana ulaşamıyorum, gün bitti, senden haber yok!"

-Nurettin Gözaçan: "Sizi aradım, ulaşamadım. Müsait olduğunuzda görüşmek istiyorum."



- Emre Çolak: "Bekliyorum, 2 saat oldu, şaka mı yapıyorsunuz ya!"

-Arda Turan: "Seçil!"

-Şebnem Kervan: "Artık bıktım, yeter, sana ulaşamıyorum, burası karıştı."

-Melis Özsüz Şener: "Seçil (para) hazırsa gelebilirim, Seçil?"

-Hüseyin Eligül: "Neredesin, konum at yanına geleceğiz!"

-Atilla Baltaş: "Neredesin, niye cevap vermiyorsun? Beni mi oyalıyorsun sen?"

-Moci: "Durum nedir, beni ara acil, önemli."