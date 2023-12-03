Seçil Erzan’ın ponzi vurgununda yeni detaylar! Emre Çolak, Mert Çetin, Ayhan Akman... WhatsApp mesajları ifşa oldu: Allah sonumuzu hayır eylesin

Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan'ın "Yüksek gelirli fon" adı altında yaptığı vurguna para yatıran Galatasaraylı eski futbolcu Emre Çolak, Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin ve eski futbolcu Ayhan Akman'ın Erzan'a 7 Nisan'da gönderdikleri mesajlar ortaya çıktı.
Erzan'ın el koyulan cep telefonu üzerinde yapılan ön inceleme raporu dava dosyasında kendisine yer buldu.
Vurgun, 7 Nisan'da bir şikayetçinin ihbarı üzerine ortaya çıkmış, Erzan, 8 Nisan'da banka tarafından görevden el çektirilirken, 10 Nisan'da ise gözaltına alınmıştı.
3 milyon 200 bin dolarla fona Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan sonra en fazla parayı kaptıran 3'üncü isim Emre Çolak'ın Erzan'a 7 Nisan'da, "Seçil Hanım bekliyorum 2 saat oldu. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Seçil Hanım?" şeklinde mesaj attığı belirlendi.
Çolak'ın aynı gün saat 15.22'de ise WhatsApp üzerinden Seçil Erzan'ı aradığı ancak ulaşamadığı görüldü.
"YİNE KAYIPSIN ALLAH SONUMUZU HAYRETSİN"
Seçil Erzan'a para veren ve mağdur isimlerden bir tanesi de, 75 bin dolarını kaptıran Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın ve takımın da bir dönem tercümanlığını Musa Mert Çetin'indi. Çetin'in Erzan'a, "Yine kayıpsın Allah sonumuzu hayır eylesin. 1 bekliyor biliyorsun (Muslera'nın 1 milyon doları beklediğini kastediyor).