Önce Fatih Portakal şimdi İsmail Küçükkaya! CHP yandaşı gazetecilerden Özgür Özel ve ekibine yerel seçim tepkisi: Onun sevgilisi bunun sekreteri olmasın

SZC TV sunucusu CHP yandaşı Fatih Portakal, CHP'de torpili engellemek ve şeffaflığı sağlamak için kurulan 5'li komisyonda bulunan Veli Ağbaba'nın akrabalarının aday adayı olduğunu, Seyit Torun'un ise Kuşadası'nın mevcut başkanıyla yemek yediğini iddia etmişti.

"CUMHURİYET HISIM PARTİSİ"

"Milleti uyutuyorlarsa Cumhuriyet Hısım Partisi olmaya devam ederler" diyen Portakal, "Anket, eğilim, ön seçim bu söylemlere de çok itibar etmiyorum zaten. Bunlar değişimi anlamışlar ama yine çoğumuzun anladığı gibi anlamamışlar. Yeni gelenler yeni derebeyliklerini kurmaya çalışacaklar gibi duruyor" ifadelerini kurmuştu.

Onun sevgilisi bunun sekreteri olmasın adaylar diyen Küçükkaya, "Hısım, akrabalık ilişkileri mi belli olacak? Onun danışmanı, bunun sekreteri, şunun sevgilisi mi olacak. Yoksa gerçekten halkın beklediği yenilik değişim mi olacak. İşte Özgür Özel'in sorumluluğu burada. Farklı çevrelerden Özgür Özel'e baskı yapıldığını duyuyoruz. Başta Özgür Özel'in en yakınlarının sonra bu kurultay sürecinde ona destek verenlerin de dahil olmak üzere bu bilinçle hareket etmelerini istiyorum. Kişisel veya grupsal hizipleri bırakınız" ifadelerini kullandı.