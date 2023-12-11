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Önce Fatih Portakal şimdi İsmail Küçükkaya! CHP yandaşı gazetecilerden Özgür Özel ve ekibine yerel seçim tepkisi: Onun sevgilisi bunun sekreteri olmasın

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan tarihi hezimetten ders çıkarmayan CHP’nin emanetçi başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de kapıları kapatmasıyla birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimleri için demokrasiden uzak bir karara imza attı. Buna göre CHP, oy garantisi olan 20 ilde ön seçim yapmayacak. Peki adaylar neye göre seçilecek? İşte bu sorunun yanıtı CHP yandaşı Fatih Portakal’dan geldi. Portakal, CHP’nin torpili engellemek için kurduğu komisyonda bulunan Veli Ağbaba’nın akrabalarının belediye başkan aday adayı olduğunu, Seyit Torun’un ise Kuşadası’nda mevcut başkanla yemek yediğini iddia etti. Portakal’ın iddiasına benzer bir iddia da HALK TV sunucusu İsmail Küçükkaya’dan geldi. Küçükkaya, “Kulağımıza geliyor” diyerek, “Adaylar onun sekreteri bunun sevgilisi olmasın. Kişisel veya grupsal hizipleri bırakınız” dedi.

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 12:18 Güncelleme 11 Aralık 2023, 12:41
Önce Fatih Portakal şimdi İsmail Küçükkaya! CHP yandaşı gazetecilerden Özgür Özel ve ekibine yerel seçim tepkisi: Onun sevgilisi bunun sekreteri olmasın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde İyi Partili mevkidaşı Meral Akşener'i ziyaret etmiş, yapılacak yerel seçimler için yeni bir ittifak teklifi götürmüştü. Ancak İyi Parti CHP'den gelen ittifak teklifini reddetti.

81 İLE DEMOKRASİDEN UZAK GENELGE
Bu karar sonrası yerel seçimlere İYİ Parti'siz girecek olan CHP 81 ile gönderdiği yazıyla bundan sonraki yönetimin nasıl olacağını gözler önüne serdi.

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Buna göre emanetçi Başkan Özgür Özel'in kararıyla seçmenin yüksek olduğu bölgelerde ön seçim yapılmayacak.

SEÇMENİN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELERDE ÖNSEÇİM YAPILMAYACAK
Bu şehirler ise; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Uşak oldu.

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Belediye başkanlıklarında ön seçimin yapılmayacağı bu illerde CHP'nin oy potansiyelinin yüksek olması ise dikkat çekti.

ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?
Kurultay öncesi ön seçim vaadiyle delegelerden oy alan emanetçi başkan Özgür Özel ve ekibinin planı ifşa oldu.

SZC TV sunucusu CHP yandaşı Fatih Portakal, CHP'de torpili engellemek ve şeffaflığı sağlamak için kurulan 5'li komisyonda bulunan Veli Ağbaba'nın akrabalarının aday adayı olduğunu, Seyit Torun'un ise Kuşadası'nın mevcut başkanıyla yemek yediğini iddia etmişti.

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"CUMHURİYET HISIM PARTİSİ"
"Milleti uyutuyorlarsa Cumhuriyet Hısım Partisi olmaya devam ederler" diyen Portakal, "Anket, eğilim, ön seçim bu söylemlere de çok itibar etmiyorum zaten. Bunlar değişimi anlamışlar ama yine çoğumuzun anladığı gibi anlamamışlar. Yeni gelenler yeni derebeyliklerini kurmaya çalışacaklar gibi duruyor" ifadelerini kurmuştu.

"ONUN SEKRETERİ BUNUN SEVGİLİSİ OLMASIN"
CHP yandaşı Halk TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya da, tıpkı Fatih Portakal gibi belediye başkan adayları seçimleri hakkında ortaya atılan iddialar üzerinden CHP'ye yüklendi.

CHP yandaşı gazetecilerden Özgür Özel ve ekibine yerel tepkisi

Onun sevgilisi bunun sekreteri olmasın adaylar diyen Küçükkaya, "Hısım, akrabalık ilişkileri mi belli olacak? Onun danışmanı, bunun sekreteri, şunun sevgilisi mi olacak. Yoksa gerçekten halkın beklediği yenilik değişim mi olacak. İşte Özgür Özel'in sorumluluğu burada. Farklı çevrelerden Özgür Özel'e baskı yapıldığını duyuyoruz. Başta Özgür Özel'in en yakınlarının sonra bu kurultay sürecinde ona destek verenlerin de dahil olmak üzere bu bilinçle hareket etmelerini istiyorum. Kişisel veya grupsal hizipleri bırakınız" ifadelerini kullandı.

"SİYASET PAZARI KURULMASIN"
Mayıs seçimlerinden alınan tarihi yenilgiyi de hatırlatan Küçükkaya "Tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyasınız. Mayıs seçiminde milyonlarca insanı çok üzdünüz. Hayal kırıklığına uğrattınız. Siyaset pazarı kurulmasın diyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika: CHPnin emanetçi başkanı Özgür Özelden yerel seçimler için demokrasiden uzak karar! 81 ile gönderildi: 20 ilde ön seçim yok
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Önce Fatih Portakal şimdi İsmail Küçükkaya! CHP yandaşı gazetecilerden Özgür Özel ve ekibine yerel seçim tepkisi: Onun sevgilisi bunun sekreteri olmasın
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