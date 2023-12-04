'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığında yeni detay! Seçil Erzan'ın müdür olduğu Denizbank Florya şubesindeki banka çalışanlarının ses kayıtları dava dosyasında!

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasında, müşteki Bülent Çeviker'in 13 Şubat'ta bankanın Florya şubesinden nakit 2 milyon 200 bin dolar çekmesine ilişkin işlemi gerçekleştiren 'O.' isimli banka personeli ile kendisini "banka teftiş kurulundan P." ismiyle tanıtan kişi arasında geçen konuşmalar yer aldı.

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Söz konusu konuşmalarda, P. isimli kişinin "Florya şube müşterisi Bülent Çeviker 13 Şubat'ta 2 milyon 200 bin dolar nakit çekim işlemi yapmak istemiş, siz o işlemle ilgilenmişsiniz. Bu çekimin sebebini size ne olarak açıkladı? Detayları hatırlıyor musunuz?" sorusu üzerine, banka personelinin müşteki Çeviker'in şubede vadeli ve kur korumalı mevduat hesabı ile Eurobond'ları olduğunu ve tüm hesaplarını bozmak istediğini kendisine ilettiğini aktardı.