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'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığında yeni detay! Seçil Erzan'ın müdür olduğu Denizbank Florya şubesindeki banka çalışanlarının ses kayıtları dava dosyasında!

Son dakika haberleri... Türkiye günlerdir "yüksek karlı gizli fon" adı altında Seçil Erzan tarafından yapılan "Fatih Terim Fonu" dolandırıcılığını konuşuyor. Arda Turan'dan Muslera'ya, Emre Belözoğlu'ndan Selçuk İnan'a birçok ismin para kaptırdığı olayda yeni gelişmeler yaşanıyor. Gelen son dakika haberine göre, Seçil Erzan'ın müdür olduğu Denizbank Florya şubesindeki banka çalışanlarının ses kayıtları da dava dosyasına girdi.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 16:34 Güncelleme 04 Aralık 2023, 16:34
’Fatih Terim Fonu’ dolandırıcılığında yeni detay! Seçil Erzan’ın müdür olduğu Denizbank Florya şubesindeki banka çalışanlarının ses kayıtları dava dosyasında! 1

Türkiye futbolcuların "Fatih Terim Fonu" adı altında milyonlarca lira dolandırılmasını konuşuyor. Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni bir gelişme yaşandı.

’Fatih Terim Fonu’ dolandırıcılığında yeni detay! Seçil Erzan’ın müdür olduğu Denizbank Florya şubesindeki banka çalışanlarının ses kayıtları dava dosyasında! 2

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasında, müşteki Bülent Çeviker'in 13 Şubat'ta bankanın Florya şubesinden nakit 2 milyon 200 bin dolar çekmesine ilişkin işlemi gerçekleştiren 'O.' isimli banka personeli ile kendisini "banka teftiş kurulundan P." ismiyle tanıtan kişi arasında geçen konuşmalar yer aldı.

’Fatih Terim Fonu’ dolandırıcılığında yeni detay! Seçil Erzan’ın müdür olduğu Denizbank Florya şubesindeki banka çalışanlarının ses kayıtları dava dosyasında! 3

Söz konusu konuşmalarda, P. isimli kişinin "Florya şube müşterisi Bülent Çeviker 13 Şubat'ta 2 milyon 200 bin dolar nakit çekim işlemi yapmak istemiş, siz o işlemle ilgilenmişsiniz. Bu çekimin sebebini size ne olarak açıkladı? Detayları hatırlıyor musunuz?" sorusu üzerine, banka personelinin müşteki Çeviker'in şubede vadeli ve kur korumalı mevduat hesabı ile Eurobond'ları olduğunu ve tüm hesaplarını bozmak istediğini kendisine ilettiğini aktardı.

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