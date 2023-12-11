Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu "HEDEP" kısa adını DEM Parti yaptı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP yine isim değiştirdi.

Seçimlerden önce Yeşil Sol Parti maskesini takan siyasi kanat seçimlerden sonra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adını aldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca "HEDEP" kısaltmasının kabul edilmemesi üzerine, parti yeni kısa adını açıkladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde, partinin kısa adının yeniden belirlenmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

HEDEP YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Doğan, "HEDEP" olarak belirlenen partinin kısa isminin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce temelli kapatılmasına karar verilen HADEP'i çağrıştırdığı gerekçesiyle kabul edilmediğini, parti tüzüğünde bazı değişiklikler yapılması gerektiği yönünde de partiye tebliğde bulunulduğunu anımsattı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kararı sonrası yapılan toplantıda, partinin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi şeklindeki uzun adında bir değişiklik yapılmadığını, sadece yeni kısaltmanın belirlendiğini aktaran Doğan, parti tüzüğünde yalnızca Yargıtay'ın talep ettiği değişikliklerin yapıldığını kaydetti.

PKK'NIN SİYASİ AYAĞININ YENİ KISA ADI: DEM

Doğan, "Bu değişiklikle ilgili yaptığımız toplantının kararları ve DEM Parti, yani yeni ismimiz Yargıtay Siyasi Partiler Bürosuna ulaşmıştır. Yeni bir itiraz gelmesini beklemiyoruz." diye konuştu.

Sözcü Doğan, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin partisinde aday adaylığı sürecinin 20 Aralık'a kadar uzatıldığını da bildirdi.

PKK'NIN SİYASİ AYAĞI!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu daha önce isimlerini "HDP, YSP, HEDEP" olarak değiştirmişti. Partinin PKK ile açık bağı da biliniyor. Eski eş başkanları Selahattin Demirtaş terör suçlarından tutuklu bulunurken birçok milletvekili PKK ile bağı sebebiyle yargılanıyor. PKK ile yakınlık o kadar ileri seviyede ki HDP Milletvekili Semra Güzel'in etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda birlikte çekildikleri sarmaş dolaş fotoğraf çıkmıştı.