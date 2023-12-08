'Fatih Terim Fonu' adı altındaki dolandırıcılıkta yeni gelişme! Seçil Erzan mağdurları böyle ikna ediyormuş! Avukatından paralar nerede sorusuna yanıt

İnşallah mağdurlar paralarını alır. Banka öder bir şekilde, ödemeyi düşünür. Seçil de alabileceği en az cezayı alır. Şu an çok kötü. Ne özel hayatı kaldı ne bir şeyi... Paraları almadım demiyor ki; daha ne yapacaksınız kıza, zaten cezaevinde. Para alanlar da biraz konuşsun, 'Biz de faiz aldık, bu kadar para aldık' desin. 12 senedir bunu yapıyorsa, hiç para kazandırmıyor olsa siz bu kızı yaşatır mısınız? Bir şeyi çevirmiş, olmamış. Kötü niyetliler kullanmış kızı. Art niyetliler de cezalarını bulsun. Seçil daha ne yapsın, ölsün mü?

3

HİÇ Mİ KAZANDIRMADI

Para Seçil Erzan'da değil. Hiç mi kimseye para kazandırmadı? Bu para bir yerlerde gömülü değil, bu ismi geçen kişilerin faizinde, evlerinde, arabalarında, kasalarında, çocuklarının üniversite tahsillerinde. Seçil'in bir ifadesi var: 'Para, herkesin karısının taktığı saatlerde' diyor. Bu para Seçil'de değil. MASAK raporunda adı geçen ve olağandışı zenginleşen kişiler tespit edilebilir. Böylece paranın nerede olduğu ortaya çıkar.

BU İŞE NASIL GİRMİŞ

Seçil 2021'de spekülatif bir yatırım fonundan kâğıt alıyor ve para tamamen yok oluyor. Parası batan kişi hem müşterisi hem yakınıymış. O da ticari hayatta başarılı bir işinsanıymış. Onun gözünde 'Bu kâğıdı beceremedi' der diye yapmış. 2021'in sonunda dolar bir anda çok yükseliyor. Seçil'in de o dönemde bir - iki milyon dolarlık falan açığı var. O günlerde Seçil o parayı kurtarmak namına insanlardan para alıyor. Tefeciden para alıyor. Onun parasını ödemek için sisteme Semih Kaya giriyor. Derken aradaki rakam böyle böyle büyüyor. Yani Seçil'in kontrolünden çıkıyor."