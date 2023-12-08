'Fatih Terim Fonu' adı altındaki dolandırıcılıkta yeni gelişme! Seçil Erzan mağdurları böyle ikna ediyormuş! Avukatından paralar nerede sorusuna yanıt

Fatih Terim Fonu adı altında bir banka müdürünün yaptığı dolandırıcılık Türkiye'nin gündemine oturdu. Denizbank Florya Şubesi'nin eski müdürü Seçil Erzan'ın başrolde olduğu olayda, Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Çolak, Semih Kaya gibi galatasaraylı eski futbolcular büyük paralar kaptırdı.
Çoğunluğunu Fatih Terim'e yakın futbolcuların oluşturduğu ve aralarınsa iş insanlarının da yer aldığı bu olay kamuoyunda Fatih Terim fonu olarak adlandırıldı.
Toplamda 1 milyar 289 milyon 15 bin lira toplanan fon vurgununda, 226 yılla yargılanan Seçil Erzan'ın evinden ise sadece 67 bin TL çıktı.
Paranın akıbeti kamuoyunda merak merak edilirken Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan konuştu.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Karaaslan, ortada kayıp bir para olmadığını, Erzan'ın 2021 yılından itibaren ismi geçen herkese büyük paralar kazandığını söyledi.
Karaaslan şu ifadeleri kullandı:
İnşallah mağdurlar paralarını alır. Banka öder bir şekilde, ödemeyi düşünür. Seçil de alabileceği en az cezayı alır. Şu an çok kötü. Ne özel hayatı kaldı ne bir şeyi... Paraları almadım demiyor ki; daha ne yapacaksınız kıza, zaten cezaevinde. Para alanlar da biraz konuşsun, 'Biz de faiz aldık, bu kadar para aldık' desin. 12 senedir bunu yapıyorsa, hiç para kazandırmıyor olsa siz bu kızı yaşatır mısınız? Bir şeyi çevirmiş, olmamış. Kötü niyetliler kullanmış kızı. Art niyetliler de cezalarını bulsun. Seçil daha ne yapsın, ölsün mü?
HİÇ Mİ KAZANDIRMADI
Para Seçil Erzan'da değil. Hiç mi kimseye para kazandırmadı? Bu para bir yerlerde gömülü değil, bu ismi geçen kişilerin faizinde, evlerinde, arabalarında, kasalarında, çocuklarının üniversite tahsillerinde. Seçil'in bir ifadesi var: 'Para, herkesin karısının taktığı saatlerde' diyor. Bu para Seçil'de değil. MASAK raporunda adı geçen ve olağandışı zenginleşen kişiler tespit edilebilir. Böylece paranın nerede olduğu ortaya çıkar.
BU İŞE NASIL GİRMİŞ
Seçil 2021'de spekülatif bir yatırım fonundan kâğıt alıyor ve para tamamen yok oluyor. Parası batan kişi hem müşterisi hem yakınıymış. O da ticari hayatta başarılı bir işinsanıymış. Onun gözünde 'Bu kâğıdı beceremedi' der diye yapmış. 2021'in sonunda dolar bir anda çok yükseliyor. Seçil'in de o dönemde bir - iki milyon dolarlık falan açığı var. O günlerde Seçil o parayı kurtarmak namına insanlardan para alıyor. Tefeciden para alıyor. Onun parasını ödemek için sisteme Semih Kaya giriyor. Derken aradaki rakam böyle böyle büyüyor. Yani Seçil'in kontrolünden çıkıyor."