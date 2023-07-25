Kılıçdaroğlu 'Ekremci'lerin dosyasını açtı! Önce Halk TV şimdi Odatv hedefte SÖZCÜ TV... "Gelirleri nereden onu sorun, güvenilmezler"

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken topa 'satılık gazeteciler' bombasını patlatan Kemal Kılıçdaroğlu girdi.
Takvim.com.tr CHP'nin fondaş medyasındaki iç hesaplaşmayı tüm detaylarıyla işledi, "SATILIK KALEMLER BİRBİRİNİ SATTI" manşetiyle okurlarına aktardı.
Ekremci Odatv'nin "CHP'nin rüşvetçi kalemlerinden"
dediği Murat Ağırel
, Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Konuyu Cumhuriyet'teki köşesine taşıyan Ağırel, "Kızdığım sitem ettiğim bir konu daha var. Onu hatırlattım Kılıçdaroğlu'na... Odatv'den arandım önceki gün. Bir trolün laflarını alıp bize "Siz maaş alıyor musunuz" sorusunu sorabiliyorlar. Hakaret etse daha iyi…" ifadelerini kullandı.
EKREMCİ ODA TV'Yİ YERDEN YERE VURDU: "GELİRLERİ NEREDEN ONU SORUN, GÜVENMİYORUM"
Ekremci medya unsurlarını 'satılık kalemler' diye bombalayan Kılıçdaroğlu ise Soner Yalçın
'ın Odatv'sini yerden yere vurdu.
"Odatv'nin geliri nereden onu sorun?" diyerek Odatv'nin Ekrem İmamoğlu'nun inisiyatifiyle İBB bütçesinden nemalandığını ima eden Kılıçdaroğlu, "Odatv'nin geliri nereden onu sorun? Odatv'den Barışlar niye ayrıldı. Müyesser Yıldız niye ayrıldı. Ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Eskiden Odatv'yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum" dedi.
Tam da bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekremci medyanın dosyasını açtığı, İmamoğlu'na yakın gazetecileri tek tek patlatmak için kolları sıvadığı anlaşılıyor.
SIRA EKREMCİ SÖZCÜ TV'DE Mİ?
Halk TV'den sonra Odatv'yi hedef alan Kılıçdaroğlu'nun intikam rotasını bir başka Ekremci olan Sözcü TV'ye kırması ise muhtemel.
Bilindiği üzere Ekremci Sözcü TV, her fırsatta Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran yayınlarıyla ön plana çıkıyor.
SATILIK KALEMLER...
Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız günlerde Ekremci medyaya 'kalemini satanlar' sözleriyle sert tepki göstermiş, şu ifadeleri kullanmıştı;
"Beklediğimizi alamadık. Yani kazanamadık. Arkasından elbet ki eleştiri gelecekti. Tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulama da benim görevimdir"
CHP Genel Merkezi de İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Sözcü TV ve Halk TV'ye 'ihanet çetesi' olarak tanımlamıştı.
CHP SÖZCÜ TV VE HALK TV'Yİ 'HAİN' İLAN ETTİ
CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Köyceğiz'de yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek, "Halk TV, Sözcü TV ihanet çetesi arkadaşlar. İhanet çetesi arkadaşlar. Parayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" şeklinde konuşmuştu.
KILIÇDAROĞLU'NUN MADARA ETME, İMAMOĞLU'NA ALAN AÇMA YAYINI
Gelelim SÖZCÜ TV'ye... İmamoğlu'na yakın yayın politikası izleyen kanal, Kılıçdaroğlu'nu madara edip istifa sürecini hızlandırma yayını bile planladı.
EKREMCİ SÖZCÜ TV'DEN KILIÇDAROĞLU'NU MADARA ETME YAYINI
Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu yayında Uğur Dündar, "Neden istifa etmediniz? Cami avlusuna terk edilmiş çocuk gibi yalnız kaldık" diye çıkıştı, Kılıçdaroğlu'na 'erdem' ayarı verip İmamoğlu'nu işaret etti.
İsmail Saymaz da Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vurup Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini öne attı. Kılıçdaroğlu'nu ters köşe yapmak için elinden geleni ardına koymadı.
Dündar ve Saymaz'dan sonra topa giren İpek Özbey de Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu kartını açtı.