Kılıçdaroğlu 'Ekremci'lerin dosyasını açtı! Önce Halk TV şimdi Odatv hedefte SÖZCÜ TV... "Gelirleri nereden onu sorun, güvenilmezler"

"Odatv'nin geliri nereden onu sorun?" diyerek Odatv'nin Ekrem İmamoğlu'nun inisiyatifiyle İBB bütçesinden nemalandığını ima eden Kılıçdaroğlu, "Odatv'nin geliri nereden onu sorun? Odatv'den Barışlar niye ayrıldı. Müyesser Yıldız niye ayrıldı. Ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Eskiden Odatv'yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum" dedi.

Tam da bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu 'nun Ekremci medyanın dosyasını açtığı, İmamoğlu'na yakın gazetecileri tek tek patlatmak için kolları sıvadığı anlaşılıyor. SIRA EKREMCİ SÖZCÜ TV'DE Mİ? Halk TV'den sonra Odatv'yi hedef alan Kılıçdaroğlu'nun intikam rotasını bir başka Ekremci olan Sözcü TV'ye kırması ise muhtemel. Bilindiği üzere Ekremci Sözcü TV, her fırsatta Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran yayınlarıyla ön plana çıkıyor.

SATILIK KALEMLER...

Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız günlerde Ekremci medyaya 'kalemini satanlar' sözleriyle sert tepki göstermiş, şu ifadeleri kullanmıştı;



"Beklediğimizi alamadık. Yani kazanamadık. Arkasından elbet ki eleştiri gelecekti. Tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulama da benim görevimdir"

CHP Genel Merkezi de İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Sözcü TV ve Halk TV'ye 'ihanet çetesi' olarak tanımlamıştı.

CHP SÖZCÜ TV VE HALK TV'Yİ 'HAİN' İLAN ETTİ

CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Köyceğiz'de yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek, "Halk TV, Sözcü TV ihanet çetesi arkadaşlar. İhanet çetesi arkadaşlar. Parayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" şeklinde konuşmuştu.