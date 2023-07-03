Kılıçdaroğlu 'satılık kalemler' demişti... CHP'li Hüseyin Erol "parayı bizden alıyorlar" deyip Ekremci Sözcü TV ve Halk TV'yi 'hain' ilan etti

Cumhuriyet Halk Partisi'ni 'değişim' sancısı tuttu. 6 Ok gergin ve tansiyon derecesi yüksek günlerden geçiyor.



Seçim mağlubiyeti sonrası Ekrem İmamoğlu ve bazı 'değişim' isteyenler Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı. CHP lideri 14. katı da darmadağın ederek 80'e yakın danışmanına çizik attı.

İMAMOĞLU AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU

Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren Ekrem İmamoğlu ise "Ben yılmam, yıldırırım! Mutlaka değişim" sözleriyle açık açık meydan okudu. CHP koltuğuna talip olduğunu dile getirdi.