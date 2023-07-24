Kılıçdaroğlu lağımı patlattı kötü kokular ayyuka çıktı! Soner Yalçın, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan arasında fena kavga: Satılık kalemler birbirini sattı





SATILIK KALEMLER BİRBİRİNİ SATMAYA BAŞLADI

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken bir Twitter hesabı "CHP'nin rüşvetçi kalemlerini çok zor günler bekliyor…" diyerek, "Fikret Bila, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Şirin Payzın gibi isimlere son 4 yılda ödenen paranın haddi hesabı yok…" paylaşımını yaptı.

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı;



CHP'NİN RÜŞVETÇİ KALEMLERİ... FİKRET BİLA, BARIŞ PEHLİVAN, BARIŞ TERKOĞLU, MURAT AĞIREL, ŞİRİN PAYZIN...

"Türkiye'de emsali görülmemiş bir yolsuzluk dosyası açılıyor! Devletin kasasından CHP Genel Merkezi'ne ve CHP'li belediyelere giren paralar, hangi yandaş gazetecilerin cebine aktı? İsmail Saymaz başta olmak üzere Fikret Bila, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Şirin Payzın gibi isimlere son 4 yılda ödenen paranın haddi hesabı yok… CHP'nin rüşvetçi kalemlerini çok zor günler bekliyor…"







"BARIŞ TERKOĞLU VE BARIŞ PEHLİVAN'A CHP KASASINDAN 75 BİN TL ÖDENDİ"

Bir başka paylaşımda ise "CHP Genel Merkezi, aylık maaş ödediği gazeteciler ile olan iş sözleşmelerini de feshetti! Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'a her ay CHP kasasından 75 Bin TL ödendiği öğrenildi" denildi.

İmamoğlu'nun önünü açan yayınlarıyla ön plana çıkan Soner Yalçın'ın ODA TV'si bu iddiayı haberleştirip, iddiaya konu olan isimleri tek tek hedef göstermesi dikkatlerden kaçmadı.







"CHP'DEN PARA ALDILAR" İDDİASINI YALANLAMADI

İddiaya konu isimlere ulaşan Odatv, Barış Pehlivan'ın "CHP'den maaş aldı" iddiasını yalanlamadığını, Barış Terkoğlu'nun da 'saldırgan' bir tutum sergilediğini yazdı.



ODA TV VE SONER YALÇIN'I BOMBALADI: "HAYAT BİZE UTANACAĞIMIZ İŞLER YAPTIRMADI"

Odatv'nin gazeteciliğine güvenmediğini söyleyen Terkoğlu, "Bugüne kadar CHP'den ya da başka bir kurumdan tek kuruş almadım. Konuşmayı dahi zul sayarım" dedi. "Ne mutlu ki hayat bize utanacağımız işler yaptırmadı. Size de tavsiyem budur" sözleriyle Odatv ve Soner Yalçın'ı bombaladı.



Barış Pehlivan da Odatv ve Soner Yalçın'ı yaylım ateşine tuttu.







"ODA TV'NİN KİMLERDEN NE PARA ALDIĞINI SONER BEY AÇIKLASIN"

"Soner bey Odatv'nin kimlerden ne para aldığını açıklasın" çağrısı yapan Pehlivan, "Öncelikle Soner Yalçın'a selamımı söyleyin. Odatv'nin kimlerden ne para aldığını ilk olarak Soner bey açıklasın. Eğer haberde benim ismime de yer vereceksiniz, bu söylemimle yer verin yoksa söylemime yer vermeyip ismimi geçirdiğiniz takdirde açıklamamı yazmadığınızı sosyal medyadan paylaşacağım" dedi.