Kılıçdaroğlu lağımı patlattı kötü kokular ayyuka çıktı! Soner Yalçın, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan arasında fena kavga: Satılık kalemler birbirini sattı

CHP'deki zoom cuntasının yankıları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu medyatik afaroza başladı. Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler sona erdi.
Bu durum "Bay Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarını beraberinde getirirken mangırı kesilen Halk TV "Kime hizmet ettiği belli olmayan bir karanlık genel başkan yardımcısı" sözleriyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i bombaladı.
Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ise "Sansür ve ambargoyu kaldırın" diyerek adeta Kılıçdaroğlu'na yalvardı.
Öte yandan her fırsatta Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Ekremci Sözcü TV'nin de Halk TV ile aynı kaderi paylaşıp paylaşmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
BAY BAY KEMAL'DEN FONDAŞ MEDYAYI ALT ÜST EDEN SATILIK GAZETECİLER BOMBASI
Tam da bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" ifadelerini kullandığı "satılık gazeteciler bombası" fondaş medyayı alt üst etti.
Peki, Kılıçdaroğlu'nun partisini eleştiren gazeteciler hakkında "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" sözlerine ilişkin kim, ne dedi?
Ekremci Sözcü TV'nin kadrolu tetikçilerinden İsmail Saymaz, "CHP liderini bu isimleri açıklamaya davet ediyorum. CHP'den para alıp yazanlar kimmiş, öğrenelim" ifadelerini kullandı. Saymaz, "Kılıçdaroğlu para aldığını iddia ettiği haysiyet yoksunlarını derhal açıklamalı" dedi.
Kılıçdaroğlu'na 'namus' göndermesinde bulunan Fatih Altaylı, "İftira atmak, insanları töhmet altında bırakmak namussuzluktur. Kemal Kılıçdaroğlu, birilerinden para alan gazeteciler var diyor, çık söyle" şeklinde konuştu.