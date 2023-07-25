Kremlin’den flaş Türkiye açıklaması: Putin ziyaret için hazırlık yapıyor

Geçtiğimiz haftalarda Rus haber ajansının haberine göre; Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurulmuştu. Ancak ziyaret ilşkin resmi bir açıklama henüz gelmemişti. Kremlin konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in Türkiye'yi ağustosta ziyaret edebileceğinden ve diğer seçeneklerden de bahsedildiğini hatırlattı. Ancak henüz bu hususta çalışmalara başlamadıklarını dile getirdi.