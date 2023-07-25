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Kremlin'den flaş Türkiye açıklaması: Putin ziyaret için hazırlık yapıyor

Son dakika haberleri... Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda, "Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabilirim ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık." dedi.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 19:21 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 19:50
Kremlin’den flaş Türkiye açıklaması: Putin ziyaret için hazırlık yapıyor

Geçtiğimiz haftalarda Rus haber ajansının haberine göre; Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurulmuştu. Ancak ziyaret ilşkin resmi bir açıklama henüz gelmemişti. Kremlin konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in Türkiye'yi ağustosta ziyaret edebileceğinden ve diğer seçeneklerden de bahsedildiğini hatırlattı. Ancak henüz bu hususta çalışmalara başlamadıklarını dile getirdi.

Putin'in, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçimlerindeki zaferinden hemen sonra Türkiye'ye gelme sözü verdiğini kaydeden Uşakov, "Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabilirim ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin iki lider arasındaki temaslarda tahıl anlaşması konusunun gündemde olup olmayacağını sorması üzerine Uşakov, gerek telefonla gerek yüz yüze görüşmede her iki liderin bu hususu ele alacak olmasının "doğal" olduğunu sözlerine ekledi.

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