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    • 24.07.2023 12:06
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    CHP'deki "lağımı" Kılıçdaroğlu patlattı! Halk TV'ye kesilen ceza sonrası Türkiye CHP'nin "satılık medyası"nı konuşuyor!

    28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi hezimetle bitti, CHP'de kan gövdeyi götürdü. Deyim yerindeyse "lağım patladı", her gün CHP içi koltuk kavgasından yeni skandallar patladı. "Zoom cuntası"nın bir numarası Ekrem İmamoğlu, cumartesi CHP'deki toplantıda Kılıçdaroğlu'na meydan okudu, o da İmamoğlu'na "şaibelisin" diyecek kadar sert sözlerle yüklendi. Kafası atan Kılıçdaroğlu, ilk cezayı "Ekremci medya"dan Halk TV'ye kesti, tüm maddi desteği sonlandırdı. Bir de üstüne "Kimin ne maaş aldığını iyi biliyorum" diyerek CHP medyasında "satılık gazeteci" tartışmasının fitilini ateşledi, kendisini de ateşe attı. Düne kadar kavga yoktu kimse bilmiyordu peki CHP hangi medya ve gazetecileri "besledi", kime ne kadar "mama" verildi? Bunu ilk kez gündeme getiren Muharrem İnce'nin suçu neydi? takvim.com.tr'nin yıllardır ısrarlı "satılık CHP medyası" manşetleri de doğrulanmış oldu.

    takvim.com.tr
    Türkiye CHP’nin satılık medyasını konuşuyor!

    28 Mayıs'taki ikinci tur Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından CHP içindeki kavga iyice çirkinleşti, kaset savaşları başladı, CHP'lilerin kirli çamaşırları ortalık yere saçıldı. "Lağım patladı" dedirten kavgayı bu denli çirkinleştirense, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirme ısrarıydı.

    CHP içinde "zoom cuntası" kurup partinin ağır toplarıyla gizli gizli Kılıçdaroğlu'nu "indirme" operasyonu yürüten İmamoğlu, cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları ile yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu ile karşılıklı restleşerek birbirine girdi.

    İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU FENA RESTLEŞTİ!
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun direk suratına, "Hiç kimse vazgeçilmez değildir, Genel Başkan, siz de ben de. Burası Atatürk'ün partisi, kimler geldi kimler geçti" dedi.

        Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'na rest çekerek, "Denildi ki, hiç kimse vazgeçilmez değildir. Sanırım bu Churchill'in sözü. Hatta bu sözü şöyle söyler, 'İngiltere'nin mezarlıkları kendini vazgeçilmez sanan insanlarla doludur'. Ben de katılıyorum, kimse vazgeçilmez değildir. Ben de ömrümün sonuna kadar genel başkan olmayı düşünmüyorum. Tabii ki genel başkan da değişecek. Ama parti ilkelerine bağlı, partiyi ileriye götürecek, geçmişi temiz birini bulun yarın sabah bırakacağım." sözleriyle İmamoğlu'na "şaibelisin" imasında bulundu.

        HALK TV'YE "EKREM CEZASI"
        Cumartesi yaşanan bu gerilim sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aldığı şok kararla Halk TV'ye tüm maddi desteğin kesildiği duyuruldu. Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği Eren Erdem, CHP ile Halk tv arasındaki anlaşmanın sonlandırıldığını duyurdu. Karar, "İmamoğlu yandaşı" haline gelen Halk TV'ye "intikam cezası" olarak yorumlandı.

        Halk TV yönetimi, CHP ile yapılan anlaşmanın, CHP grup toplantıları ve bazı genel başkan yardımcılarının yayınlanması karşılığı yapılan bir anlaşma olduğunu öne sürdü.


        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" ifadelerini kullandığı "satılık gazeteciler bombası" fondaş medyayı alt üst etti.

        HALK TV'DE İSYAN
        Gelirleri kesilen HALK TV saldırmaya başladı. CHP'nin Halk TV ile sözleşmesini iptal etmesinden sonra Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in de talimatıyla programı iptal edilen Serhan Asker canlı yayında isyan etti. CHP yandaşlarında başlayan medya operasyonu siyaset kulislerinde, "Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarına neden oldu.

        BESLEYİP ATTIĞINIZ GAZETECİLER KİMLER?
        Yaşanan gelişmelerle birlikte CHP Genel Merkezi'nden "mamalanan" gazetecilerin kimler olduğu merak uyandırdı. İmamoğlu ile kavgası sonrası CHP içi "lağımı" patlatan Kılıçdaroğlu'nun düne kadar besleme gazetecileri bizzat kendisinin onayıyla fonlanıp fonlanmandığı sorusu akla geldi.

        SATILIK GAZETECİLER BOMBASINI İLK İNCE GÜNDEME GETİRMİŞTİ
        CHP'nin beslediği medyayla ilgili ilk Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce geçen yıl "Halk TV, Tele1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bizi haber yaptıkları zaman 'Maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar. 'Biz sözleşme yaptık" diyorlar. Utanmazlığın bu kadarı olur. Maaşın adını sözleşme yapmışlar. Hizmet satın alıyorlarmış. Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar. Besleme basınsınız siz" sözleriyle gündeme getirmişti.

        CHP yandaşı Tele 1'in sahibi Merdan Yanardağ da Muharrem İnce'nin iddiasını şu sözlerle doğrulamıştı:

        "Tele1 ve tüm televizyon kanallarının gelirleri, reklam ve sponsorluk gelirleridir. Biz bazı hizmet satış anlaşmaları yapıyoruz, bunların içinde siyasi partiler de var. CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz."

            TAKVİM.COM.TR ISRARLA GÜNDEME GETİRDİ GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NDA

            2019 yerel seçimleri sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirleri alan CHP'nin belediye üzerinden bir "havuz medyası" yarattığı, ciddi biçimde fondaşlar, maaaşa bağlanan gazeteciler iddiaları gündemden düşmedi.

            Son Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de CHP'nin özellikle kaynaklarını "besleme medyasına" yönlendirdiği hep iddia olarak manşetlerden düşmedi. Takvim.com.tr de ısrarlı manşetleriyle maaaşa bağlanan satılık gazeteciler ve fondaş medya dosyalarıyla konuyu sıcak tuttu.

            Halk TV'nin yayın politikası gereği Ekrem İmamoğlu'na destek vermesine kızan Kılıçdaroğlu'nun bu kanalı cezalandırması, kendisini destekleyen Tele 1, KRT ve benzeri yayınlarla nasıl bir para trafiği ilişkisi olduğu sorusunu da akla getirdi. Tele 1 ve KRT'nin ayakta durması için CHP'nin kasasından ne kadar para aldıkları merak konusu oldu. Ekrem İmamoğlu'na kızıp "Ekremci medyayı" cezalandıran Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemalci medya" ile para ilişkisine kamuoyu cevap bekliyor.
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            Haberler Güncel CHP'deki "lağımı" Kılıçdaroğlu patlattı! Halk TV'ye kesilen ceza sonrası Türkiye CHP'nin "satılık medyası"nı konuşuyor!
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