HALK TV'YE "EKREM CEZASI"

Cumartesi yaşanan bu gerilim sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aldığı şok kararla Halk TV'ye tüm maddi desteğin kesildiği duyuruldu. Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği Eren Erdem, CHP ile Halk tv arasındaki anlaşmanın sonlandırıldığını duyurdu. Karar, "İmamoğlu yandaşı" haline gelen Halk TV'ye "intikam cezası" olarak yorumlandı.

Halk TV yönetimi, CHP ile yapılan anlaşmanın, CHP grup toplantıları ve bazı genel başkan yardımcılarının yayınlanması karşılığı yapılan bir anlaşma olduğunu öne sürdü.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" ifadelerini kullandığı "satılık gazeteciler bombası" fondaş medyayı alt üst etti.

HALK TV'DE İSYAN

Gelirleri kesilen HALK TV saldırmaya başladı. CHP'nin Halk TV ile sözleşmesini iptal etmesinden sonra Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in de talimatıyla programı iptal edilen Serhan Asker canlı yayında isyan etti. CHP yandaşlarında başlayan medya operasyonu siyaset kulislerinde, "Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarına neden oldu.

BESLEYİP ATTIĞINIZ GAZETECİLER KİMLER?

Yaşanan gelişmelerle birlikte CHP Genel Merkezi'nden "mamalanan" gazetecilerin kimler olduğu merak uyandırdı. İmamoğlu ile kavgası sonrası CHP içi "lağımı" patlatan Kılıçdaroğlu'nun düne kadar besleme gazetecileri bizzat kendisinin onayıyla fonlanıp fonlanmandığı sorusu akla geldi.