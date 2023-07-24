28 Mayıs'taki ikinci tur Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından CHP içindeki kavga iyice çirkinleşti, kaset savaşları başladı, CHP'lilerin kirli çamaşırları ortalık yere saçıldı. "Lağım patladı" dedirten kavgayı bu denli çirkinleştirense, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirme ısrarıydı.
CHP içinde "zoom cuntası" kurup partinin ağır toplarıyla gizli gizli Kılıçdaroğlu'nu "indirme" operasyonu yürüten İmamoğlu, cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları ile yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu ile karşılıklı restleşerek birbirine girdi.
İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU FENA RESTLEŞTİ!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun direk suratına, "Hiç kimse vazgeçilmez değildir, Genel Başkan, siz de ben de. Burası Atatürk'ün partisi, kimler geldi kimler geçti" dedi.