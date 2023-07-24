Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 24.07.2023 16:55
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    • 24.07.2023 16:55
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    CHP medyasında büyük panik! Birbirlerini satan satana! CHP yandaşı Basın Konseyi de Halk TV'yi suçladı!

    Son dakika haberi! Yıllardır CHP'nin fonladığı medya birbirine düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırf Ekrem İmamoğlu'na destek verdi diye Halk TV'yle "parasal ilişkisini" kesip, bir de "Kimlerin ne kadar para aldığını biliyorum" tehdidi sonrası, fondaşlar arasındaki kavga büyük paniğe de dönüştü. CHP'den beslenen medya "aman çamur bana sıçramasın" korkusuyla birbirlerini suçladı. “Özgür basın, bağımsız habercilik” diyerek CHP'nin sözcülüğünü yapan Halk TV'nin ipliği pazara çıktı. Yaşananlar sonrası Halk TV de CHP'ye karşı yayınlar yapmaya başlarken çoğunluğunu CHP yandaşlarının oluşturduğu Basın Konseyi de kendini "aklamak" için Halk TV'ye tepki gösterdi. CHP'yi savunan Basın Konseyi, Halk TV’nin "kendini haklı çıkarmak için CHP’yi suçladığı"nı iddia etti. Halk TV de Basın Konseyi'ni hedefe koydu.

    takvim.com.tr
    Halk TV’ye bir darbe de Basın Konseyi’nden

    CHP'de ilk yüzleşmenin yaşandığı anlarda fondaş medyada da operasyon düğmesine basıldı.

    CHP'den yapılan açıklamada Halk TV ile tüm ilişkilerin sona erdiği bildirildi.

    HALK TV İLE TEK TARAFLI FESİH BOMBASI
    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşmanın taraflarınca tek taraflı fesih edildiğini belirterek açıklama yaptı.

    Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

    "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."

    TÜM SÖZLEŞMELER SONLANDI
    Cumhuriyet Halk Partisi vekili Avukat Çağlar Çağlayan tarafından Ankara 54. Noterliğine verilmek üzere hazırlanan fesihnamede ise CHP ile Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. arasında 1 Ocak 2023'te sözleşme imzalandığı ve bu sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca daha önce varsa imzalanmış tüm sözleşmelerin zaten sonlandığı hatırlatıldı.

    Fesihnamede, şu ifadelere yer verildi:

    "1 Ocak 2023 tarihli sözleşmenin 6.3. numaralı maddesi, 7 gün önceden bildirmek kaydı ile sözleşmenin tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebileceğini düzenlemektedir. Bu çerçevede, işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren sözleşmede yazılı sürenin (7 gün) geçmesi ile sözleşmeyi yukarıdaki madde uyarınca tek taraflı ve tazminatsız olarak feshettiğimizi, feshin kabule bağlı olmadığını, bu süreden sonra sözleşmeye konu hizmetin tarafınızdan alınmayacağını ve bugüne dek iki tarafın yükümlülüklerinin devam edeceğini vekaleten saygılarımızla bildiririz."

    BAY KEMAL İNTİKAM ALIYOR
    CHP yandaşlarında başlayan medya operasyonu siyaset kulislerinde, "Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarına neden oldu.

        YANDAŞLAR HALK TV'DE BİRBİRİNE GİRDİ
        CHP'nin bu hamlesi sonrası Halk TV sunucusu Bengü Şap Babaeker 22 Temmuz akşamı yayınlanan programda konuğu olan Almanya'nın DW Türkçe İstanbul Koordinatörü Bülent Mumay'a yönettiği soru ortamın gerilmesine neden oldu ve yandaşlar birbirine girdi. Babaeker, Mumay'ın eşinin CHP sosyal medya koordinatörü olmasını, "çıkar çatışması" olup olmadığını sordu.

        HALK TV'DE YANDAŞLAR BİRBİRİNE GİRDİ! VİDEO İZLE

        Halk TV'de 22 Temmuz akşamı Bengü Şap Babaeker'in sunuculuğunu yaptığı programa Mumay katıldı. Programın sonuna doğru Babaeker'in, Mumay'ya yönelttiği soru ortamın gerilmesine neden oldu.

        Mumay, verdiği cevapta sorulan soruyu "zül" bulduğunu ifade ederken, Babaeker, özellikle bu soruyu tercih ettiğini belirtti.

        BÜLENT MUMAY'IN EŞİ, EREN ERDEM'İN ÇALIŞMA ARKADAŞI
        Bengü Şap Babaeker, "Bülent Mumay'ın bazı eleştirileri oldu. Ona da bir soru gelmiş; Bülent Mumay, bu yapılanın ne CHP açısından ne de Halk TV açısından tam anlamıyla etik sayılamayacağını söylemişti. Bir soru var Bülent Mumay; 'Burada bir çıkar çatışması görülüyor çünkü Bülent Mumay'ın eşi, Eren Erdem'in çalışma arkadaşı' diye. Bunu açıklamak ister misin" diye gelen soruyu aktardı.

        BU SORUYU SENDEN DUYDUĞUMA ÇOK ÜZÜLDÜM
        Bülent Mumay ise Babaeker'in aktardığı bu soruya, "Öncelikle bu soruyu senden duyduğum için çok üzüldüm çünkü bir kadın olarak, bir gazetecinin eşinin işinin, bir başkasının yaptığı işe etkisini sormanı hakikaten ayıpladım. Evet ben 27 yıldır gazetecilik yapıyorum. Eşim yaklaşık 2 hafta önce CHP'nin sosyal medya politikalarının koordinatörü olarak atandı. Dolayısıyla benim CHP'ye yaptığım eleştirileri her halde programın başından sonuna izleyenler duymuştur. Dolayısıyla bir çıkar çatışması olduğunu düşünmüyorum" diyerek yanıtladı.

        BİLEREK BU SORUYU TERCİH ETTİM
        Mumay, devamında ise, "Bu soruyu zül buluyorum ama sordun diye söylüyorum, gelen her soruyu yansıtıp yansıtmadığından emin değilim ama…" diye söze devam etti. O sırada Bengü Şap Babaeker araya girerek, "Bunu yansıtmayı tercih ettim" şeklinde karşılık verdi.

        CHP'YE ELEŞTİRİLERİMİ ESİRGEMEM
        Bülent Mumay ise, "Bunu tercih ettiysen yanıtının da bu olduğunu az çok biliyorsundur ama bir kez daha söylüyorum, ben 27 yıldır gazetecilik yapıyorum. Eşimin 2 hafta önce atandığı bir işten dolayı ben ne CHP'ye ne de daha önceden de yaptım Halk TV eleştirilerimi esirgemedim esirgemeyeceğim de" konuştu.


            BASIN KONSEYİNDEN HALK TV'YE TEPKİ
            Sözleşmenin iptal edilmesi sonrası Halk TV'de CHP'ye karşı başlatılan sistematik yayınların ardından, çoğunluğunu CHP'lilerin oluşturduğu Basın Konseyi kanala tepki gösterdi. Basın Konseyi'nden, Halk TV ile CHP arasında imzalandığı ortaya çıkan sözleşme hakkında açıklama geldi. 'Medya etiğinin örselenmesine izin verilmeyeceği' vurgulanan açıklamada, Halk TV'nin 'kendini haklı çıkarmak için CHP'yi suçladığı' savunuldu.

            Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

            Medya etiğinin örselenmesine izin verilmeyecek,

            KENDİNİ HAKLI ÇIKARMAK İÇİN PARTİYİ SUÇLAYAN YAYINLAR

            Bir siyasi parti ile bir televizyon kanalının, grup toplantıları ve haberlerinin yayınlanması için sözleşme yaptıkları, bu sözleşmeyi partinin iptal etmesiyle ortaya çıkmıştır. Söz konusu kanal kendini haklı çıkarmak için sözleşmeyi iptal eden partiyi suçlayan yayınlar yapmıştır.

            Basın Konseyi Yüksek Kurulu, olayı Basın Meslek İlkeleri yönüyle değerlendirecektir.

            Gazeteciliğin ve yayıncılığın temeli olan bağımsız habercilik refleksinin bozulmasına ve medya etiğinin örselenmesine izin verilmemesinin önceliğimiz olduğunu kamuoyuyla paylaşırız.

            HALK TV'NİN 650 MİLYON LİRAYA İHTİYACI YOK: İMAMOĞLU SÖZCÜLÜĞÜ YAPACAK
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP ile Halk TV arasında 650 milyon liralık bir anlaşma olduğunu iddia etti. Çiçek, "Artık Halk Tv nin, sizin vereceğiniz 650 milyona ihtiyacı yok; onun arkasında milyon dolarlara hükmeden Ekrem İmamoğlu var. İki yıl evvel kamuya ifşa ettiğim hususları inkar ederek, aleyhime dava açanlar; şimdi ise noter ihtarı ile sözleşme sonlandırıyor! Yakalandınız!" diyerek Halk TV'nin artık İmamoğlu sözcülüğü yapacağını belirtti.

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            Halk TV yalvarıyor, sıra SÖZCÜ TV’de mi? CHP...
            Haberler Güncel CHP medyasında büyük panik! Birbirlerini satan satana! CHP yandaşı Basın Konseyi de Halk TV'yi suçladı!
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