Kim bu İBB'den 30 bin TL maaş alan gazeteciler?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'un yazısı şu şekilde:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç'ta yaptığım üç saatlik röportajdan pek çok manşet çıktı. Ama kuşkusuz üzerinde en çok konuşulan şu üç konu oldu:

1. Soylu'nun denetimler sırasında İBB'den 15 ila 30 bin TL arasında maaş alan gazeteciler olduğunu söylemesi.

Bakan ısrarıma rağmen, soruşturma devam ettiği için daha fazla ayrıntı vermedi. Ancak "olağan şüphelilere" dair basında şimdiden bazı isimler zikredilmeye başlandı. Önümüzdeki günlerde sanırım bu isimleri bakanın ağzından duyacağız.