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    • 24.07.2023 15:01
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    Ankara'da kaçak göç operasyonu: 34 Afgan uyruklu şahıs ile 4 organizatör yakalandı

    Türkiye’ye kanunu aykırı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara yönelik Ankara’da icra edilen operasyonda 34 Afganistanlı kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

    DHA
    Ankara’da kaçak göç operasyonu: 34 Afgan yakalandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye İran sınırından yasa dışı yollarla giren ve İstanbul'a götürülmesi planlanan yabancı uyruklu kişilerin olduğu tespit etti. Harekete geçen ekipler, içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bir minibüs ile ona öncülük eden aracın Malatya'dan hareket edeceğini belirledi.

    Ekipler, Ankara- Niğde Otoyolu Gölbaşı istikametinde şüpheli bir minibüs ile taksiyi durdurdu. Kontrol edilen minibüsün içerisinde pasaport ve kimlik belgeleri olmayan, Afganistan vatandaşı olduğu belirlenen 34 kişi yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan minibüs sürücüsü S.A. ile dikkat çekmemek için ticari taksi ile öncülük eden S.K., H.Y. ve M.A ise gözaltına alındı.

    KARDEŞİ DE AYNI SUÇTAN YAKALANMIŞ

    Yakalanan 34 yabancı uyruklu şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi. Gözaltına alınan 4 organizatörün ise yargılanmak üzere Gölbaşı Adliyesi'ne sevk edileceği aktarıldı. Öte yanda, H.Y.'nin kardeşi R.Y.'nin ise mayıs ayında göçmen kaçakçılığı suçu işlediği için yakalandığı ve ailenin insan kaçakçılığını meslek haline getirdiği öğrenildi.

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    Haberler Güncel Ankara'da kaçak göç operasyonu: 34 Afgan uyruklu şahıs ile 4 organizatör yakalandı
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