Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.07.2023 13:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.07.2023 13:29
    ABONE OL

    Ahmet Davutoğlu yediği proto'gol'ü sindiremedi! Gelecek Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasındaki gizli protokole zehir zemberek sözler

    Son dakika haberleri... 7’li koasliyonun 14 ve 28 Mayıs’ta hezimete uğrayan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlerin ikinci turunda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokol ifşa olunca ortalık karıştı. Masanın diğer ortaklarından tepki üzerine tepki gelirken 0,3’lük oy oranına sahip Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yediği golü sindiremedi. Gelecek Partisi Genel Merkezi gizli protokol ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombalayan bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur" denildi.

    takvim.com.tr
    Davutoğlu yediği proto’gol’ü sindiremedi! Sert açıklama

    Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir masa etrafında toplanan birbirine benzemeyen 8 parti, 14 ve 28 Mayıs'ta aldıkları tarihi yenilgiyle birbirlerine düşmüşlerdi. Her gün yeni bir kaosla karşı karşıya kaldığımız masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yapılan gizli protokolü ifşa olunca ortalık iyice karıştı.

    Yapılan gizli protokole göre Kılıçdaroğlu eğer seçimi kazanırsa Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ve MİT başkanlığını teslim edecek. Ümit Özdağ da İçişleri Bakanı olacaktı.

    Bunun üzerine partiler karıştı. Hedefte ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

    BAKANLIK DAĞITTI!
    13 yıla sayısız defa yenilgi sığdıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olabilmek için koalisyon ortaklarına dağıttığı bakanlık ve milletvekilliği, hem partisinde hem de seçmenden tepki aldı.

    Gizli protokol 7'li koalisyonun ortaklarını çılgına çevirdi!

    ÖZDAĞ'DAN ŞOK İDDİA!
    İttifaka en son katılan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı mutabakatı açıkladı.

    Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı'nın verileceğini vurguladı.

        'İÇİŞLERİ BAKANI OLACAKTIM'

        "Ben de İçişleri Bakanı olacaktım. Kemal Kılıçdaroğlu diğer partiler rahatsız olur diye bu anlaşmanın gizli tutulmasını istemişti" çıkışı yaptı. Bunun üzerine ortalık karıştı…

        ÖZTRAK YALANLADI AMA...

        CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Zafer Partisi ile yaptığımız protokollerde 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı gibi bir madde yer almamaktadır" açıklaması yapsa da sular durulmadı.

        GERÇEĞİ BÖYLE AÇIKLADI

        Ümit Özdağ, iddiasını sürdürürken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam katıldığı canlı yayında gizli mutabakat ile ilgili bombayı patlattı.

        'KİMSE BİLMİYORDU'

        Parti sözcüsünün bile sözlerini boşa çıkartan Kılıçdaroğlu "O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim konuşmam doğru değildir. İkimizin arasında özel bir protokol imzalandı. Kamuoyuna açık bir protokol değil.

        İkimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür nokta. Yorum yapmam doğru değil. Faik Öztrak protokolü bilmiyor. Danışman dahil kimse bilmiyor. Sayın Özdağ ve Sayın Oğan'la ilgili yaptığım görüşmelerden diğer parti liderlerinin haberi vardı. Protokolden yoktu" açıklaması yaptı.

        ORTAKLARA GİZLİ PROTOKOL ŞOKU!
        Söz konusu protokolden CHP Genel Merkezi'nden tutun masa ortaklarına kadar kimsenin haberinin olmadığı ortaya çıktı.

        Gelecek Partisi Genel Merkezi gizli protokol ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombalayan bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur. Şeffaflık, tutarlılık, siyasi ahlak ve insan onuru partimizin siyaset anlayışının temelini teşkil eden ilkelerdir. Her ne surette olursa olsun iktidarda kalmak veya hangi yöntem ve yol arkadaşı ile olursa olsun iktidara gelmek için siyaset yapmayı bu temel ilkelerle bağdaştırmak mümkün değildi. Hedef ile yöntem arasında kurulan ilişki siyasi ahlakın özünü teşkil eder. Bu bağlamda son günlerde ortaya atılan iddiaları ve yapılan tartışmaları son derece üzücü ve demokratik siyasete güveni sarsıcı nitelikte görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

            KOALİSYON ORTAKLARI ÇOK KIZDI!

            İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalar yapmıştı

            'KARANLIK DEHLİZLERDE...'

            "Biz sahada kendisi için oy isterken, meğer o Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok.

            Hoyratça heba edilmiş bir güven, yeniden kazanılabilir mi?" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.

            İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da tepki gösteren isimler arasında. Yılmaz, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada "Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum" demişti.

            Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

            Geride bıraktığımız başkanlık seçimlerini muhalefet kaybetmiştir ve Millet İttifakı'nın üyeleri olarak bunun sorumluluğunu üstlenmekten hiçbirimiz kaçamayız.

            Milletimize ödemek zorunda olduğumuz bir özür ve özeleştiri borcumuz var. Bunu yapmadan, ne halkımızın temsilini gerçekleştirebiliriz ne de insanlara bir yol haritası sunabiliriz.

                Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Ve bu özrü, sadece seçimleri kaybettiğimiz için değil aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum. Seçim kampanyasını popülizme indirgeyen, eleştirdiği kişiye dönüşen ve sahici politikalar üretemeyen bir isim/ekip Türkiye'nin kaderini belirlememeliydi.

                Bu ülke insanının umutlarını ve kurumlarını, kendi şahsi mülküymüş gibi kapalı kapılar ardında pazarlamak ve yola birlikte çıktığı ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar. Maalesef muhalefetteki dar bir çıkar grubu toplumdaki güçlü değişim iradesini kendi emelleri ve siyasi ikballeri için kullanmaktan hicap duymuyor.

                Ҫözmemiz ve yakın tarihe bakıp yüzleşmemiz gereken buna benzer birçok sorun olduğunu görüyorum. Muhalefete egemen olan linç kültürünü, medya manipülasyonuyla sonuç elde etme kurnazlığını, komplo teorileriyle insanları yaftalamayı, itibarsızlaştırma kampanyalarını ve entrikayı siyaset zannetme eğilimini tamamen reddetmeliyiz. Bunu başarmadan atacağımız her siyasi adım bizi milletten uzaklaştıracak ve onların gözünde yozlaştıracaktır.

                Milyonlarca insanımızın her gün daha da yoksul, umutsuz ve depresif şekilde hayatına devam etmesine şahitlik etmek bana acı veriyor. Bunu değiştirmeden, insanlarımızın yüzünü güldürmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz.

                Düştüğümüz yerden bir avuç toprak alıp yeniden ayağa kalkacağız. BİZ BURADAYIZ!

                KÜÇÜK ORTAKLAR DA KIZGIN
                Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ve MİT Başkanlığını vermesi, koalisyonun küçük ortaklarında da tepkiye yol açtı.

                Gelecek Partisi'nin sözcüsü Serkan Özcan, Kılıçdaroğlu'na yönelik sitem ve eleştiri yüklü bir mesaj paylaştı. "Başka hiçbir söz, seçim mağlubiyeti nedeniyle duyduğum büyük üzüntüyü ortadan kaldıramazdı.

                Teşekkür ederim Sn. Kılıçdaroğlu! Ben ve benim gibi gecesini gündüzüne katan binlerce insanlara büyük bir teselli bahşettiniz! İyi ki olmamış!" çıkışı yapmıştı.

                    DEVA Partisi'nden de Kılıçdaoğlu'na yönelik bir eleştiri geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün geceki açıklamalarına, "Güveni zor inşa edersiniz ama çok kolay harcarsınız. Bu kadar kolay harcanmamalıydı." sözleriyle tepki göstermişti.

                    DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin, seçimden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında 'gizli protokol' yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapmıştı.

                    Şahin, Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yapacağı görüşmeden haberleri olduğunu belirterek, "Ama bu şekilde gizli bir protokol olduğuna ilişkin herhangi bir bilgimiz söz konusu değildi. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan, Sayın Özdağ ile yapılacak görüşmelerle alakalı Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bilgilendirildi. Ama başından itibaren hep şunu söylüyoruz; bu ilişkide, özellikle Ümit Özdağ ile yapılan görüşmelerde, DEVA Partisi olarak rızamızın olmadığını, Sayın Ümit Özdağ'ın tutum ve davranışlarını benimsemediğimizi ve DEVA Partisi'nin parti programına ve özellikle seçimdeki ortak mutabakat metni hilafına atılacak bir adıma karşı da her zaman karşı duracağımızı ifade ettik. Sayın Kılıçdaroğlu, mutabakat metni çerçevesi içerisinde Sayın Özdağ ile bir görüşme yaptığını ifade etti. Biz de o günkü şartlarda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyanı doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettirdik. Dolayısıyla bizim, kendi aralarında gelişen olayları ve her ikisini bağlayan konuları doğrudan bilmemiz söz konusu değil" demişti.

                    CHP TABANI DA TEPKİLİ
                    Kılıçdaroğlu'nun bu skandal açıklamarına CHP tabanından da tepkiler geldi. Eski CHP'li Sevigen, katıldığı bir canlı yayında "Utanması lazım bir insanın. Ümit Özdağ ile olan protokole o bizim aramızdaki namusumuz diyor. Onu açıklamamak namustur diyor, asıl açıklamamak namussuzluktur. " demişti.

                        Sevigen'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

                        Siyasi partiden çıktık Magazin olduk artık. Kasetlerle anılan parti haline geldik. Dün Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüydü, CHP o çizgiden bugün ne çizgiye geliyor. FETÖ taktiği deniyor ya, Allah sonumuzu hayretsin. Muhalefet yok, lider mi var başkan mı var? Baykal, bize yüzde 10 ihanet kotası koyun, derdi. Özel, Kemal Bey'in vekili. En büyük ihanet odur. Siz bana emanet verdiniz, teslim ediyorum diyebilmeli. Kim sızdırırsa sızdırsın, mühim olan sızdırılması değil.

                        "KEMAL BEY SOKAĞA ÇIKAMIYOR"
                        Genel başkana utanmaz diyemiyorum, utanması lazım bir insanın. Ümit Özdağ ile olan protokole o bizim aramızdaki namusumuz diyor. Yükselen ırkçı bir parti ile protokol yapıyor, onu açıklamamak namustur diyor, asıl açıklamamak namussuzluktur. Böyle bir genel başkan olur mu. Cumhuriyet tarihinde böyle bir genel başkan gelmemiştir. Ne sorulsa 'buna cevap yok' diyor. Böyle bir genel başkan olur mu? Bu toplantının amacı, Ekrem Bey hem genel başkan olayım, hem belediye başkanı olayım diyor. Toplantı yapabilirler ama Özel kendi vekili. Ekrem Bey, Kemal Bey'i temsil etmiyor, Özel Kemal Bey' temsil ediyor. Kemal Bey hak ediyor bunu, Kemal bey bize ihanet etti. Adalet gelip çatıyor. Kemal bey sokağa çıkamıyor. Milletin karşısına çıkamazsanız ölürsünüz.

                        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise "Yazıklar olsun…Ayıp ama artık, çekilin gidin" mesajını paylaşmıştı.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        • Paylaş
                        • Tweet
                        • Paylaş
                        • Sitene Ekle
                        •  
                        Davutoğlu yediği proto’gol’ü sindiremedi! Sert açıklama
                        Haberler Güncel Ahmet Davutoğlu yediği proto'gol'ü sindiremedi! Gelecek Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasındaki gizli protokole zehir zemberek sözler
                            loading
                            SON DAKİKA