Ahmet Davutoğlu yediği proto'gol'ü sindiremedi! Gelecek Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasındaki gizli protokole zehir zemberek sözler

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir masa etrafında toplanan birbirine benzemeyen 8 parti, 14 ve 28 Mayıs'ta aldıkları tarihi yenilgiyle birbirlerine düşmüşlerdi. Her gün yeni bir kaosla karşı karşıya kaldığımız masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yapılan gizli protokolü ifşa olunca ortalık iyice karıştı.

Yapılan gizli protokole göre Kılıçdaroğlu eğer seçimi kazanırsa Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ve MİT başkanlığını teslim edecek. Ümit Özdağ da İçişleri Bakanı olacaktı.

Bunun üzerine partiler karıştı. Hedefte ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.