İmamoğlu ve değişim ekibinin darbe toplantısı ifşa oldu! Alternatif kurultayla Kılıçdaroğlu'nu devirme planı: Büyükbaş CHP'lilerden imzalı ihanet





Peki İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na darbe yapmaya hazırlandığı 'değişim A Takımı'nda kimler var?



İşte o isimler;



Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç...







İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan'ın yazdığı, örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl'ün ayarladığı, Parti Meclisi'ni Gökhan Günaydın'ın organize ettiği öğrenildi.







Öte yandan Murat Ongun'un da İBB'nin bütçesiyle yeni MYK üyelerini sosyal medyada linç ettirdiği iddialar arasında.





İfşa olan görüntülerde İmamoğlu'nun "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planının yanı sıra PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü gözlemlendi.



Ekrem İmamoğlu: Gökhan Bey Parti Meclisi işi galiba sizin tarafta.



Gökhan Günaydın: Bir bilgi sunayın ben o konuda. Bülent Bey de (Tezcan) burada. Kendisi sağ olsun bir metin hazırladı. Bu metinden sonra onun da aldığı imzalar var benim de aldığım imzalar var. Şu an itibariyle durum şudur; 7 kişi imzaladı.



İzninizle sayıyorum; Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık ve Erbil Aydınlık.



Biraz evvel ben metni bir zarf içerisinde Selin hanıma (Selin Sayek Böke) gönderdim. Selin hanım da imzalamış olacak. Böylelikle 8 imza olacak.

















Değişim kaosunda neler yaşanıyor? Hemen hatırlayalım;



12. seçim yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK'ya kesip 14. katı darmadağın etti, kendisine yakın isimlere de görevlendirmelerde bulunarak koltuğunu sağlama aldı.



Bunun üzerine gözünü CHP koltuğuna diken Ekrem İmamoğlu 'değişim' söylemini üst perdeden dillendirmeye başladı.



KARŞILIKLI RESTLEŞTİLER: 'DEĞİŞİM-İSTANBUL'

İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.



İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA 'KAPTAN BENİM' RESTİ

CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.



İmamoğlu 'değişim' söylemlerinde vites yüksektti... 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayınlanan CHP'li İBB Başkanı bir internet sitesi bile kurdu.

Kılıçdaroğlu - İmamoğlu ekişmesinin gölgesinde ikilinin kurmayları da birbirine girmiş vaziyette. Bay Bay Kemal'in A Takımı her fırsatta Ekrem İmamoğlu ve ekibine ayar üstüne ayar veriyor.





