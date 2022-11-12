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    • 12.11.2022 10:54
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    Savaşın son perdesi: Sözcü Ekrem İmamoğlu'na teslim oldu! Ne değişti? Yeni pazarlıklar mı var?

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin yayın organı Sözcü arasında ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aylarca süren savaş Sözcü'nün teslim olmasıyla şimdilik sona erdi. Ekrem İmamoğlu'nu fotoğraflardan silen ve açık sansür uygulayan Sözcü gazetesi bu kez Ekrem İmamoğlu'nu manşete taşıdı. Ekrem İmamoğlu'na bağlı İBB zabıtalarının Burak Akbay'ın annesinin evini basacak kadar işlerin çirkinleştiği bir sürecin ardından bu gelişmenin yaşanmadı akıllarda soru işaretleri de bıraktı.

    takvim.com.tr
    Sözcü teslim oldu

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin yayın organı Sözcü arasında yaşanan savaş şimdlilik sona erdi.

    Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık yolundaki somut adımlarını CHP medyasını kendi güdümüne alarak başlatmıştı.

    HALK TV'YE EL ATTI: KÜÇÜKKAYA TRANSFERİ
    CHP medyasını dizayn kapsamında Amerikan FOX'unun algı operatörü sunucusu İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 3 milyon dolarlık rekor bir bonservisle Halk TV'ye transfer oldu.


    Emin Çapa'nın Halk TV ekranlarına tartışmalı geri dönüşünde de İmamoğlu'nun etkisinin olduğu iddia edildi.

    Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İBB'ye yakında medya tarafından da defalarca kez üstü kapalı şekilde hedef alındı.

    SÖZCÜ İMAMOĞLU SAVAŞI
    Tüm bu yaşananların ışığında CHP'nin ana akım algı ve kara propaganda araçlarından biri olan Sözcü Gazete ile Ekrem İmamoğlu arasından büyük bir kriz patlak verdi.

    Sözcü'nün 'Etiler Polis Okulu'nun arazisi konusunda bir takım akçeli işlerin' olduğunu habereştirerek İBB'yi hedef alması ile kriz açığa çıktı.

    SÖZCÜ SANSÜR UYGULADI
    Düne kadar en büyük destekçisi iken SÖZCÜ gazetesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sansürlemeye hatta fotoğraflardan silmeye başladı.

    SÖZCÜ, CHP'nin Elazığ'da düzenlediği programda İmamoğlu'nun olduğu karede yalnızca Kılıçdaroğlu'nu manşete taşıdı.

    CHP yandaşı gazete İmamoğlu'nun yargılandığı davanın haberinde de adını sansürledi.

        CHP'LİLERİN YARGILANDIĞI DAVA
        Sözcü Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı "CHP'lilerin yargılandığı adliyeye girişler engellendi" diyerek adını geçirmeden haberleştirdi.

        SÖZCÜ KRİZİ DOĞRULADI: BİZE HAK VERİRSİNİZ
        Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da gazetesi ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki savaşı doğruladı.

        Yılmaz, "İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz" dedi.


        Fotoğraf: Metin Yılmaz

        SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI: BURAK AKBAY'IN ANNESİNİN EVİ ZABITALARLA BASILDI
        Metin Yılmaz'ın iddia ettiği 'ağır' meselenin ayrıntıları ortaya çıktı. İBB'ye bağlı kalabalık bir zabıta gurubunun Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'ın annesinin evine baskın düzenlediği öğrenildi.


        Fotoğraf: Burak Akbay

        CHP'li Barış Yarkadaş,Sözcü Gazetesinin Sahibi Burak Akbay'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradığını da iddia ederek şunları söyledi;

        "Fakat Ekrem İmamoğlu telefonunu açmıyor. 2 saat boyunca açmıyor. Ve en nihayetinde konu ortada suç olmadığı için CHP Genel Başkanı'na gidiyor. Sayın Kılıçdaroğlu kısa bir araştırma yaptıktan sonra hakketten incir çekirdeğini bile dolduracak bir şey olmadığını yaptığı araştırma sonucu öğrenince İmamoğlu'nu çağırarak "Bu konuyu düzelteceksin bu kabul edilebilir bir şey değil"

        MURAT ONGUN'UN PARMAĞI VAR
        İddiaya göre baskının altından İBB Sözcülüğü'nden tasfiye edilen ancak Ekrem İmamoğlu'nun medyadaki kolu olan Murat Ongun çıktı.

        Murat Ongun ile Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun birlikte hareket ettiği konuşulurken Sözcü'nün 'Etiler Polis Okulu'nun arazisi konusunda bir takım akçeli işlerin' olduğunu haberleştirmesi sonrası patron Burak Akbay'ın hedef alındığı konuşuluyor.

        İMAMOĞLU DA DOĞRULADI
        İmamoğlu Sözcü gazetesi ile arasındaki gerilimin ateşleyen zabıta baskınını doğruladı.

            İmamoğlu dün katıldığı Halk TV yayınında 'Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın annesinin evine zabıta gönderdiniz mi?' sorusuna da yanıt verdi.

            Zabıtaların gittiğini doğrulayan İmamoğlu ancak zabıtaları kendisinin göndermediğini iddia etti.

            İmamoğlu şunları söyledi;

            "Benim kişiliğimi, mücadelemi bilen o gazete içerisinde inanın kapıdaki bekçisinden en kıymetli köşe yazarlarına veya diğer kişiliklere kadar bilen çok insan var. O kurum hakkında bu konuda detaya girmek benim için zul olur. Ama şunun bilinmesi lazım İmamoğlu bir yere zabıta göndermeyle ilişkili bir belediye başkanıdır. Herhalde herkes kendi aklıyla benim aklımı karıştırıyor. Bazen kişi, kendinde bildiği şeyi başkasına yakıştırır.

            "HER YERE ZABITA GİDEBİLİR BENİMLE NE ALAKASI VAR"
            O zaman benim, basının yüzde 90'ı benim aleyhimde herkesin malı mülkü var İstanbul'da, kimin kapısına zabıta yollamışım veya baskı yapmışım. Yapsam herhalde kıyamet kopar, her gün gazeteler manşet olur. Böyle bir şey olabilir mi ya. Her yere zabıta gidebilir, benimle ne alakası var. Benim bir zabıtanın bir yere gitmesi gelmesiyle ne alakam olabilir. Ekrem İmamoğlu'nu kiminle karıştırıyorlar."

            SÖZCÜ TESLİM OLDU
            Takvim.com.tr tüm ayrıntılarıyla haberleştirirdiği savaşta Sözcü ile İmamoğlu'nun 'anlaştığı' ortaya çıktı.

            Dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayan savcılık, sanığın 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

            EKREM YİNE MANŞETTE
            Sözcü'nün daha önce 'CHP'lilerin yargılandığı dava' olarak haberleştirdiği davanın son duruşması çarpıcı bir gelişmeyi de ortaya çıkardı.

            Sözcü bu kez gazetenin manşetine İmamoğlu'nu taşıdı. "Vallahi millete yenileceksiniz" ifadeleriyle İmamoğlu ilk sayfadan verildi.


            Daha önce aynı habere "CHP'lilerin yargılandığı dava" olarak kenardan yer verilmişti.

            CEVAPSIZ SORULAR VAR: NE DEĞİŞTİ?
            Bu gelişme "Sözcü Ekrem İmamoğlu'na teslim oldu" yorumlarına sebep olurken "Pazarlıklar mı yapıldı, ne değişti de Sözcü yine İmamoğlu'nun tarafına geçti?" "ortada bir Şantaj mı var?" soruları akıllara geldi.

            ZAMANLAMASI DA MANİDAR
            Öte yandan gelişmenin zamanlaması da oldukça dikkat çekici. Son dönemde adaylık yarışında geri kalan İmamoğlu geçtiğimiz hafta yine adaylık sinyalleri vermişti. "6'lı masanın en çalışkan neferiyim" ifadeleriyle net mesajlar veririken aday mısınız? sorusuna da "Bu bir süreç" diyerek yarıştan çekilmediğini belirtmişti.
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            Haberler Güncel Savaşın son perdesi: Sözcü Ekrem İmamoğlu'na teslim oldu! Ne değişti? Yeni pazarlıklar mı var?
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