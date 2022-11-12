Savaşın son perdesi: Sözcü Ekrem İmamoğlu'na teslim oldu! Ne değişti? Yeni pazarlıklar mı var?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin yayın organı Sözcü arasında yaşanan savaş şimdlilik sona erdi.
Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık yolundaki somut adımlarını CHP medyasını kendi güdümüne alarak başlatmıştı.
HALK TV'YE EL ATTI: KÜÇÜKKAYA TRANSFERİ
CHP medyasını dizayn kapsamında Amerikan FOX'unun algı operatörü sunucusu İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 3 milyon dolarlık rekor bir bonservisle Halk TV'ye transfer oldu.
Emin Çapa'nın Halk TV ekranlarına tartışmalı geri dönüşünde de İmamoğlu'nun etkisinin olduğu iddia edildi.
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İBB'ye yakında medya tarafından da defalarca kez üstü kapalı şekilde hedef alındı.
SÖZCÜ İMAMOĞLU SAVAŞI
Tüm bu yaşananların ışığında CHP'nin ana akım algı ve kara propaganda araçlarından biri olan Sözcü Gazete ile Ekrem İmamoğlu arasından büyük bir kriz patlak verdi.
Sözcü'nün 'Etiler Polis Okulu'nun arazisi konusunda bir takım akçeli işlerin' olduğunu habereştirerek İBB'yi hedef alması ile kriz açığa çıktı.
SÖZCÜ SANSÜR UYGULADI
Düne kadar en büyük destekçisi iken SÖZCÜ gazetesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sansürlemeye hatta fotoğraflardan silmeye başladı.
SÖZCÜ, CHP'nin Elazığ'da düzenlediği programda İmamoğlu'nun olduğu karede yalnızca Kılıçdaroğlu'nu manşete taşıdı.
CHP yandaşı gazete İmamoğlu'nun yargılandığı davanın haberinde de adını sansürledi.