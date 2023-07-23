CHP'nin fesih kararı sonrası Halk TV'de yandaşlar birbirine girdi! Fondaşta akılalmaz ilişkiler ağı çıkar çatışması

BÜLENT MUMAY'IN EŞİ, EREN ERDEM'İN ÇALIŞMA ARKADAŞI

Bengü Şap Babaeker, "Bülent Mumay'ın bazı eleştirileri oldu. Ona da bir soru gelmiş; Bülent Mumay, bu yapılanın ne CHP açısından ne de Halk TV açısından tam anlamıyla etik sayılamayacağını söylemişti. Bir soru var Bülent Mumay; 'Burada bir çıkar çatışması görülüyor çünkü Bülent Mumay'ın eşi, Eren Erdem'in çalışma arkadaşı' diye. Bunu açıklamak ister misin" diye gelen soruyu aktardı.

BU SORUYU SENDEN DUYDUĞUMA ÇOK ÜZÜLDÜM

Bülent Mumay ise Babaeker'in aktardığı bu soruya, "Öncelikle bu soruyu senden duyduğum için çok üzüldüm çünkü bir kadın olarak, bir gazetecinin eşinin işinin, bir başkasının yaptığı işe etkisini sormanı hakikaten ayıpladım. Evet ben 27 yıldır gazetecilik yapıyorum. Eşim yaklaşık 2 hafta önce CHP'nin sosyal medya politikalarının koordinatörü olarak atandı. Dolayısıyla benim CHP'ye yaptığım eleştirileri her halde programın başından sonuna izleyenler duymuştur. Dolayısıyla bir çıkar çatışması olduğunu düşünmüyorum" diyerek yanıtladı.