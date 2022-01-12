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    • Güncel
    • 12.01.2022 23:18
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    • 12.01.2022 23:41
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    CHP'li İBB hangi gazetecilere aylık 15 ila 30 bin TL ödüyor? Gözler Fazilet Durağı yalanını savunan yandaş isimlere çevrildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı gazetecilerin CHP'li İBB'den aylık 15 ila 30 bin TL arası ödeme aldığını söyledi. Soylu'nun bu açıklamalarının ardından İBB'den aylık para alan yandaş isimler merak konusu olurken akıllara Fazilet Durağı yalanını körü körüne savunan isimler geldi. O dönem CHP'li İBB'yi aklamak için Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Ayşenur Arslan, Özlem Gürses, Merdan Yanardağ, Can Ataklı, Nevşin Mengü gibi isimler Fazilet Durağı yalanını savunup vatandaşı suçlamıştı.

    CHP’li İBB hangi gazetecilere para ödüyor?

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında Melih Altınok'un hazırlayıp sunduğu "Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.


    Soylu, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör teftişine ilişkin de konuştu.



    "BAZI GAZETECİLERE HER AY 15 BİN BAZILARINA 30 BİN..."
    CHP'li İBB'nin bazı gazetecilere her ay 15 bin, bazılarına ise her ay 30 bin lira maaş bağlandığını ifade eden Bakan Soylu, "Bazı gazetecilere her 15 bin lira, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz" ifadelerini kullandı.

    "İBB'NİN BU PERSONELLERİN GEÇMİŞİNİ BİLMEME İHTİMALİ YOK"
    Söz konusu teftişin CHP'li belediyelere özgü olmadığını söyleyen Soylu, "İçişleri, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı. İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok" diye konuştu.



    İBB'DEN AYLIK ÖDEME ALAN GAZETECİLER KİMLER?
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB tarafından bazı gazetecilere 15 ila 30 bin TL arası aylık ödeme yapıldığını söylemesinin ardından akıllara Fazilet Durağı yalanını körü körüne savunan CHP yandaşı gazetecileri getirdi.


        Hem mahkeme kayıtları hem de itiraflarla ortaya çıkan Fazilet Durağı yalanını o dönem Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Ayşenur Arslan, Özlem Gürses, Merdan Yanardağ, Can Ataklı, Nevşin Mengü gibi isimler savunmuştu.

        İşte yandaş gazetecilerin Fazilet Durağı yalanı üzerinden CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'yi aklama çalışmalarından bazıları;



        İSMAİL SAYMAZ, OTOBÜSE BİNEN YOLCULARI "PARAYLA TUTULMUŞ TROL" OLMAKLA SUÇLADI!
        İsmail Saymaz da; 29 Mart sabahı otobüsü kullanan vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kumpas kurduğunu iddia etti ve otobüse binen vatandaşların parayla tutulmuş "trol" olmakla suçladı.



        AYŞENUR ARSLAN: BU BİR TUZAK
        Halk TV program sunucusu Ayşenur Arslan da CHP'li İBB tarafından ortaya atılan senaryoyu savundu. Arslan İstanbullu vatandaşları "trol" olmakla suçlarken, "Sabahın köründe bir otobüs tıklık tıklım. Bu bir tuzak" demişti.



            CAN ATAKLI VE MERDAN YANARDAĞ...
            İGDAŞ'ın sponsor olduğu TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da olayı organize olarak nitelendirerek "AKP'liler provokasyon derdinde" dedi.



            Yine aynı kanalda program sunan Can Ataklı da benzer bir yönteme başvurdu. Ataklı otobüse aynı duraktan 40 kişinin bindiğini iddia etti.



            "OTOBÜSE BİNEN TROLLER"
            Nevşin Mengü de diğer CHP yandaşı gazeteciler gibi işe gitmek için otobüse binen vatandaşları "troll" olmakla suçlarken, bir duraktan otobüse 47 kişinin bindiğini iddia etti.
                Soylu’dan Kılıçdaroğlu bombası!
                Haberler Güncel CHP'li İBB hangi gazetecilere aylık 15 ila 30 bin TL ödüyor? Gözler Fazilet Durağı yalanını savunan yandaş isimlere çevrildi
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