CHP'li İBB hangi gazetecilere aylık 15 ila 30 bin TL ödüyor? Gözler Fazilet Durağı yalanını savunan yandaş isimlere çevrildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında Melih Altınok'un hazırlayıp sunduğu "Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Soylu, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör teftişine ilişkin de konuştu.
"BAZI GAZETECİLERE HER AY 15 BİN BAZILARINA 30 BİN..."
CHP'li İBB'nin bazı gazetecilere her ay 15 bin, bazılarına ise her ay 30 bin lira maaş bağlandığını ifade eden Bakan Soylu, "Bazı gazetecilere her 15 bin lira, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz" ifadelerini kullandı.
"İBB'NİN BU PERSONELLERİN GEÇMİŞİNİ BİLMEME İHTİMALİ YOK"
Söz konusu teftişin CHP'li belediyelere özgü olmadığını söyleyen Soylu, "İçişleri, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı. İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok" diye konuştu.
İBB'DEN AYLIK ÖDEME ALAN GAZETECİLER KİMLER?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB tarafından bazı gazetecilere 15 ila 30 bin TL arası aylık ödeme yapıldığını söylemesinin ardından akıllara Fazilet Durağı yalanını körü körüne savunan CHP yandaşı gazetecileri getirdi.