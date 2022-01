CHP'deki medya savaşında Halk TV İBB Başkanı İmamoğlu için görevde!

Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasındaki kavga giderek büyüyor.



BAZI GAZETECİLERE HER AY 15 BİN BAZILARINA 30 BİN...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda CHP'li İBB'nin bazı gazetecilere her ay 15 bin, bazılarına ise her ay 30 bin lira maaş bağlandığını ifade etmişti.