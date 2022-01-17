CHP'deki medya savaşında Halk TV İBB Başkanı İmamoğlu için görevde!

Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasındaki kavga giderek büyüyor.
BAZI GAZETECİLERE HER AY 15 BİN BAZILARINA 30 BİN...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda CHP'li İBB'nin bazı gazetecilere her ay 15 bin, bazılarına ise her ay 30 bin lira maaş bağlandığını ifade etmişti.
Son olarak bir Kur'an kursunda yapılan "Mekke'nin Fethi" gösterisini hedef alarak "Çocuklar tavaf ettirildi, el kadar kızların başı bağlandı" ifadelerini kullanan 28 Şubat'ın acar muhabiri İsmail Saymaz, Halk TV canlı yayınında İmamoğlu ve CHP'li İBB'yi savunmaya geçti.
İSMAİL SAYMAZ HALK TV'DE TAM SAVUNMADA
Halk TV, Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin skandallarını aklamak için her türlü provokasyona hazır olan gazeteci İsmail Saymaz'ı canlı yayına bağladı.