CHP musluğu kesti HALK TV ağlamaya başladı! Canlı yayında fesih tepkisi: Kılıçdaroğlu açıklama yapsın

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimete uğramasının ardından Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan değişim rüzgarı, sadece parti içini değil medyalarını da karıştırdı.
Halk TV, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tavır alınca CHP para musluğunu kapadı.
CANLI YAYINCA CHP'YE İSYAN
Halk TV'de ilk etkilenen program, Serhan Asker'in sunduğu gündüz kuşağı Görkemli Hatıralar Programı oldu.
CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in de talimatı ile planlanan yerde program yapamayan Asker, canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü.