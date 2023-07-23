"Dağ gibi kazık" demiştik... Akşener'den Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'a yaylım ateşi: Gizli protokol açık savaş!

8 benzemezin bir araya geldiği yıkım koalisyonu, 28 Mayıs'ta hezimetin travmasını atlatamazken şimdi de 'gizli protokol' krizi ile sarsıldı. Bombanın pimini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çekti...
Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getirdi. Bu itiraf sonrası CHP panikledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.
Ümit Özdağ ise "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir." diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. İddiasının yalanlanması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.
Gelişme üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf niteliğinde bir çıkış geldi ve "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" dedi.
Bay Bay Kemal, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek Ümit Özdağ'a 'namus' ayarı verip "ihanet etme" çağrısında bulundu.
Takvim.com.tr gelişmeyi "DAĞ GİBİ KAZIK" manşetiyle okurlarına aktarmış, Meral Akşener'in vereceği olası tepkiye dikkat çekmişti.
Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la 28 Mayıs öncesi İçişleri dahil üç bakanlığı ve MİT'i verdiğine ilişkin gizli mutabakat İyi Partililer tarafından sert tepkiyle karşılandı.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN "MERAL AKŞENER MUTABAKATTAN HABERDARDI" İMASI
Gelişme üzerine Ümit Özdağ, İYİ Partililere Mera Akşener'in 24 Mayıs tarihli açıklamalarıyla yanıt verdi... Söz konusu görüntülerde Akşener, "Biz Kılıçdaroğlu'na İnce, Özdağ ve Oğan'la ilişki kurma ve onların talepleriyle ilgili tutum alma konusunda yetki verdik. O yetkisini kullandı" şeklinde konuşuyor.
Özdağ, Meral Akşener'in mutabakattan haberdar olduğunu da ima etti.