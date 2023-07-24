HÜDA PAR saldırganının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı'nda namaz kıldıkları sırada İl Sekreteri Sacit Pişgin'i (33) bıçaklayarak öldürüp, İl Başkanı Salih Demir'i (62) de yaralayan A.S.'nin (71) saldırı anındaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
YARALAYIP KAÇTI
Olay, 22 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. İl binasına giren A.S., HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir ile İl Sekreteri Sacit Pişgin'i namaz kıldıkları sırada bıçakla karınlarından yaralayıp, kaçtı.
OFİSE SIĞINDILAR
Demir ve Pişgin, saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındı. Bir süre sonra dışarı çıkan Demir ile Pişgin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Pişgin, dün toprağa verildi. Polis tarafından gözaltına alınan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen A.S. ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.