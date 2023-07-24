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    • 24.07.2023 10:56
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    • 24.07.2023 10:56
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    HÜDA PAR saldırganının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

    HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in yaralandığı, İl Sekreteri Sacit Pişgin'in de hayatını kaybettiği parti binasındaki bıçaklı saldırıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Yeni görüntülerde saldırganın yaraladığı Demir ve Pişgin'i binadan kaçtıktan sonra da bıçakla tehdit ettiği güvenlik kameralarına yansıdı.

    AJANSLAR
    HÜDA PAR saldırganı kamerada

    Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı'nda namaz kıldıkları sırada İl Sekreteri Sacit Pişgin'i (33) bıçaklayarak öldürüp, İl Başkanı Salih Demir'i (62) de yaralayan A.S.'nin (71) saldırı anındaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    YARALAYIP KAÇTI
    Olay, 22 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. İl binasına giren A.S., HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir ile İl Sekreteri Sacit Pişgin'i namaz kıldıkları sırada bıçakla karınlarından yaralayıp, kaçtı.

    OFİSE SIĞINDILAR
    Demir ve Pişgin, saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındı. Bir süre sonra dışarı çıkan Demir ile Pişgin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Pişgin, dün toprağa verildi. Polis tarafından gözaltına alınan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen A.S. ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

        SALDIRI DIŞARIDA SÜRDÜ
        İl binası çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; A.S.'nin, binanın içerisinde bıçakladığı Salih Demir ve Sacit Pişgin'i, dışarı kaçtıktan sonra da bıçakla tehdit ettiği, Demir'i kovaladığı görüldü.

        Yaralı Pişgin'in ise binadan kaçmak için fırsat beklediği ancak A.S. nedeniyle bir süre dışarı kaçamadığı görüntülerde yer aldı.

        Ayrıca binadan 4 kişinin daha çıkıp olaya müdahale etmek istediği ancak A.S.'nin çevreye bıçak savurması nedeniyle müdahale edemedikleri anlaşıldı.

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