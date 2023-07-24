HÜDA PAR saldırganının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

OFİSE SIĞINDILAR

Demir ve Pişgin, saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındı. Bir süre sonra dışarı çıkan Demir ile Pişgin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.