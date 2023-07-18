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    • 18.07.2023 11:27
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    • 18.07.2023 11:35
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    Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasındaki protokol krizinde kim yalan söylüyor? Özdağ açıklayacak mı? CHP ve yandaş medyasında büyük panik

    Son dakika haberleri... 14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı. Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlaşma metninde ne olduğu ise büyük merak konusuydu. Özdağ, geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu ile 2 bakanlık ve MİT Başkanlığı konusunda anlaştıklarını açıkladı. Gizli pazarlığı itiraf eden Özdağ sonrası CHP'den panik açıklaması geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı. Hangi taraf yalan söylüyor diye merak edilirken CHP yandaşı Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz'ın konu ile ilgili açıklamaları yaşanılan panik havasını gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    Kim yalan söylüyor! CHP ve yandaş medyasında panik

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 28 Mayıs öncesinde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı bakanlık pazarlığını itiraf etmesi ortalığı karıştırdı.

    Özdağ, "Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

    Kamuoyuna açıklan dışında başka bir mutabakat daha yaptıklarını söyleyen Özdağ, MİT Başkanlığının sözlü anlaşmada olduğunu belirterek, "Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı." dedi.

    KILIÇDAROĞLU ÇOK DİLLENDİRME DEDİ
    Kendisinin İçişleri Bakanı olacağını söyleyen Özdağ, "Fakat Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. "Bunu çok vurgulamayın" dedi. Ben de kabul ettim. Ama ortakları tarafından Kılıçdaroğlu'ndan istenen şey yanlıştı." dedi.

        CHP'DEN PANİK AÇIKLAMASI
        Gizli pazarlığı itiraf eden Özdağ sonrası CHP'den panik açıklaması geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.

        CHP'Lİ GAZETECİDEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ
        CHP'ye yakınlığı ile bilinen Şaban Sevinç, Öztrak'ın açıklamalarını yalanladı. "CHP Sözcüsü Faik Öztrak yalanladı ama Ümit Özdağ'ın elinde Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın imzasını taşıyan "İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık Zafer Partisi'ne verilecek" yazan bir gizli protokol var." diyen Sevinç, "Özdağ yalancı durumuna düşürülürse bu belgeleri yayınlar" ifadelerini kullandı.

        KİM BİLİR KAZANSAYDIN NE YAPARDIN?
        Gizli protokol polemiğine masanın ortaklarından HDP de katıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kamuoyuna açıklanandan farklı bir mutabakat daha yaptıklarını ve partisine üç bakanlık ile MİT Başkanlığı sözü verildiğini açıkladı. Söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan HDP vekili Sırrı Sakık, "Kılıçdaroğlu çok büyük yalanlarla, gizli pazarlık ve mutabakatlarla bu halka en büyük haksızlığı yaptın. Seçilmeden bu korkunç pazarlığı yaptın kim bilir kazansaydın ne yapardın? Her işte bir hayır!" ifadelerini kullandı.

            CHP YANDAŞI SAYMAZ'DAN SERT TEPKİ
            CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazansaydı Zafer Partisi'ne üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verecekti" açıklamasını değerlendirirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun 17 bakanlığın 10'unu dağıttığını belirten Saymaz, "Cumhurbaşkanlığını kime verdi acaba merak ediyorum. Bu dağıtımdan sonra CHP'lilere bakanlık kaldı mı? Ve bunda dağıtımdan sonra ülkeyi nasıl yönetmeyi planlıyordunuz?" ifadelerini kullandı.

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            Türk Telekom
            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasındaki protokol krizinde kim yalan söylüyor? Özdağ açıklayacak mı? CHP ve yandaş medyasında büyük panik
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