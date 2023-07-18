Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasındaki protokol krizinde kim yalan söylüyor? Özdağ açıklayacak mı? CHP ve yandaş medyasında büyük panik

KİM BİLİR KAZANSAYDIN NE YAPARDIN?

Gizli protokol polemiğine masanın ortaklarından HDP de katıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kamuoyuna açıklanandan farklı bir mutabakat daha yaptıklarını ve partisine üç bakanlık ile MİT Başkanlığı sözü verildiğini açıkladı. Söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan HDP vekili Sırrı Sakık, "Kılıçdaroğlu çok büyük yalanlarla, gizli pazarlık ve mutabakatlarla bu halka en büyük haksızlığı yaptın. Seçilmeden bu korkunç pazarlığı yaptın kim bilir kazansaydın ne yapardın? Her işte bir hayır!" ifadelerini kullandı.