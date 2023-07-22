28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden 8'li ortaklarıyla birlikte hezimetle çıkan CHP'de karışıklık bitmiyor, her gün yeni bir skandal patlak veriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgi sonrası istifaya direnmesi parti içindeki koltuk kavgasını daha da hararetli bir gündemin parçası haline getirdi. Başını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çektiği CHP "zoom cuntası"nın internete sızdırılan "darbe toplantısı" sonrası gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu'nun önceki gece bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, "sızıntı" gündeminin önüne geçen yeni deprem etkisi yaptı.
KILIÇDAROĞLU'NUN İTİRAFI SONRASI PARTİ İÇİNDEKİ MUHALİFLER HAREKETE GEÇTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'la "gizli protokol" imzaladığını itiraf etmesi, hem kendi partisinde hem de 8'li masa koalisyonunda deprem etkisi yarattı. Daha önce gizli protokol olmadığını söyleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı da boşa düşüren bu açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu'na tepkiler peş peşe geldi. İmamoğlu'nun "zoom cuntası"nın suçüstü darbe görüntüleri sonrası eli güçlenen Kılıçdaroğlu'na karşı şimdi CHP'deki muhalif kanat harekete geçerek konuyu Parti Meclisi (PM) toplantısına taşıması bekleniyor.
İKİ KİŞİNİN NAMUSUNA TESLİM EDİLEN PROTOKOLDÜR
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs seçimi öncesi Kılıçdaroğlu ile aralarında yapılan protokol ile "3 bakanlık ve MİT Müsteşarlığı için anlaştıklarını" iddia etmişti. Özdağ'ın iddiası sonrası Genel Başkan Kılıçdaroğlu önceki akşam "Öztrak da protokolü bilmiyor. Danışman dahil kimse bilmiyordu. Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür" değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları Millet İttifakı'nın ortaklarını isyan ettirdi. Özellikle İyi Partililerden gelen tonu sert açıklamalar "CHP ve İyi Parti'nin artık yanyana gelmesi mümkün olamaz" şeklinde yorumlanırken, Meral Akşener'in partisinden gelen son kulisler bu kadar ilkesizliğe de pes artık dedirtti.