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    • 22.07.2023 15:25
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    CHP Lideri Kılıçdaroğlu fena köşeye sıkıştı! Bir yanda "zoom cuntası" diğer yanda "gizli protokol" isyancıları! "At pazarlığı" başladı: İyi Parti Bay Kemal'i "kumar masası"nda tokatlayacak!

    14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde 8'li ortaklarıyla birlikte hezimeti yaşayan CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ortaya çıkan skandallar sonrası köşeye sıkıştı. Başını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çektiği "zoom cuntası"nın ardından gizli protokol isyancılarıyla baş etmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler öncesi eli iyice zayıfladı. 2024'ün martındaki yerel seçimlere kısa bir süre kala, Kılıçdaroğlu'nun zayıflığını kullanmak isteyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "ne koparırsak kardır" mantığıyla yeni bir "pazarlık kumarı" başlattığı gündeme geldi.

    takvim.com.tr
    Bay Kemal’i kumar masasında tokatlayacaklar!

    28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden 8'li ortaklarıyla birlikte hezimetle çıkan CHP'de karışıklık bitmiyor, her gün yeni bir skandal patlak veriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgi sonrası istifaya direnmesi parti içindeki koltuk kavgasını daha da hararetli bir gündemin parçası haline getirdi. Başını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çektiği CHP "zoom cuntası"nın internete sızdırılan "darbe toplantısı" sonrası gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu'nun önceki gece bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, "sızıntı" gündeminin önüne geçen yeni deprem etkisi yaptı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN İTİRAFI SONRASI PARTİ İÇİNDEKİ MUHALİFLER HAREKETE GEÇTİ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'la "gizli protokol" imzaladığını itiraf etmesi, hem kendi partisinde hem de 8'li masa koalisyonunda deprem etkisi yarattı. Daha önce gizli protokol olmadığını söyleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı da boşa düşüren bu açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu'na tepkiler peş peşe geldi. İmamoğlu'nun "zoom cuntası"nın suçüstü darbe görüntüleri sonrası eli güçlenen Kılıçdaroğlu'na karşı şimdi CHP'deki muhalif kanat harekete geçerek konuyu Parti Meclisi (PM) toplantısına taşıması bekleniyor.

    İKİ KİŞİNİN NAMUSUNA TESLİM EDİLEN PROTOKOLDÜR
    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs seçimi öncesi Kılıçdaroğlu ile aralarında yapılan protokol ile "3 bakanlık ve MİT Müsteşarlığı için anlaştıklarını" iddia etmişti. Özdağ'ın iddiası sonrası Genel Başkan Kılıçdaroğlu önceki akşam "Öztrak da protokolü bilmiyor. Danışman dahil kimse bilmiyordu. Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür" değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları Millet İttifakı'nın ortaklarını isyan ettirdi. Özellikle İyi Partililerden gelen tonu sert açıklamalar "CHP ve İyi Parti'nin artık yanyana gelmesi mümkün olamaz" şeklinde yorumlanırken, Meral Akşener'in partisinden gelen son kulisler bu kadar ilkesizliğe de pes artık dedirtti.


        YEREL SEÇİMLER İÇİN AT PAZARLIĞI BAŞLADI
        28 Mayıs seçimleri öncesi de masada yaşadıkları krizlerde birbirlerine en ağır hakaretleri edip, zoraki ittifaka devam eden CHP ve İyi Parti'nin 2024'ün martındaki yerel seçimlerde deyim yerindeyse "at pazarlığı" başlattılar. Hem kendi partisindeki muhalefetle mücadelesi, hem de son Ümit Özdağ ile ortaklarından habersiz gizli protokol imzaladığını itiraf etmesi sonrası zayıflayan Kılıçdaroğlu'na karşı İyi Parti "ne koparırsak kardır" mantığıyla yeni bir "pazarlık kumarı" başlattığı gündeme geldi.


        CHP YANDAŞLARINDAN SON KULİS: FEDAKARLIK SIRASI CHP'DE
        CHP yandaşı medyada da yer alan son kulise göre yerel seçim stratejisini masaya yatıran İyi Parti, Kılıçdaroğlu'nun karşısına "Fedakârlık sırası CHP'de" diyerek çıkacak. Yerel seçimler için süre daralırken, Millet İttifakı cephesinde işbirliği yapılıp yapılmayacağına dair çeşitli senaryolar ve yeni "at pazarlıkları" konuşuluyor.

        Zayıflayan Kılıçdaroğlu'na karşı İYİ Parti'nin "pazarlık kumarı"ndaki en önemli kartının kendi adaylarıyla seçimlere katılmak olduğu söyleniyor. Parti kurmayları CHP'yle ortaklık yapılması durumunda "Bu kez onlar fedakârlıkta bulunmalı" yorumunu yapıyor. İYİ Parti'nin CHP'den sadece Adana, Mersin ve Manisa için değil Ankara, Antalya gibi büyükşehir belediyeleri için de "kendi adaylarını desteklemesini bekleyeceğine" işaret ediliyor. Parti yönetimi CHP'nin yanı sıra DEVA, Gelecek, Saadet ve DP ile işbirliğini tartışıyor.

        CHP ile 2019'daki yerel seçimlerde işbirliği yapan partide "aynı durumun 2024'ün martında yapılacak seçimlerde söz konusu olmayacağı" görüşü yüksek sesle dile getiriliyor. CHP'ye karşı elini daha da yükseltmeye hazırlanan İYİ Parti'nin İstanbul için de çetin bir "at pazarlığı"na gireceği iddia ediliyor.

        İYİ Parti kanadı, CHP'nin 2019'daki seçimlerde başta Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya gibi illeri "İYİ Parti'nin desteğiyle kazandığını" belirtiyor. Ancak buna karşın İYİ Parti'nin, o dönem "fazla fedakârlık yaptığı" da ifade ediliyor. CHP'nin yerel seçimlerde İYİ Parti ile işbirliği yapmak istemesi durumunda 2019'dan farklı olarak "partinin kırmızı çizgilerinin üstünün kalın kalemle çizileceği" kaydediliyor. Partinin, olası işbirliği halinde CHP'den sadece Adana, Mersin ve Manisa gibi büyükşehir için değil Ankara, Antalya gibi büyükşehir belediyeleri için de "İYİ Parti'nin desteklemesini bekleyeceğine" işaret ediliyor.

        İYİ Parti'de "tek alternatifin CHP olmadığı" da tartışılırken, CHP'ye karşı masanın diğer ortaklarıyla da pazarlıklar yapacağı belirtiliyor. Parti yönetimi "il il, ilçe ilçe, belde belde gerekli çalışmaları yaptıktan sonra" belli yerlerde bir adayın isminin öne çıkması durumunda "salt CHP ile değil, Millet İttifakı'nın diğer bileşenleriyle de işbirliği olma olasılığını" da konuşuyor.

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        CHP’deki cunta ve sızıntı krizi sonrası ilk! Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yüzleşecek
        Haberler Güncel CHP Lideri Kılıçdaroğlu fena köşeye sıkıştı! Bir yanda "zoom cuntası" diğer yanda "gizli protokol" isyancıları! "At pazarlığı" başladı: İyi Parti Bay Kemal'i "kumar masası"nda tokatlayacak!
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