CHP ile 2019'daki yerel seçimlerde işbirliği yapan partide "aynı durumun 2024'ün martında yapılacak seçimlerde söz konusu olmayacağı" görüşü yüksek sesle dile getiriliyor. CHP'ye karşı elini daha da yükseltmeye hazırlanan İYİ Parti'nin İstanbul için de çetin bir "at pazarlığı"na gireceği iddia ediliyor.

İYİ Parti kanadı, CHP'nin 2019'daki seçimlerde başta Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya gibi illeri "İYİ Parti'nin desteğiyle kazandığını" belirtiyor. Ancak buna karşın İYİ Parti'nin, o dönem "fazla fedakârlık yaptığı" da ifade ediliyor. CHP'nin yerel seçimlerde İYİ Parti ile işbirliği yapmak istemesi durumunda 2019'dan farklı olarak "partinin kırmızı çizgilerinin üstünün kalın kalemle çizileceği" kaydediliyor. Partinin, olası işbirliği halinde CHP'den sadece Adana, Mersin ve Manisa gibi büyükşehir için değil Ankara, Antalya gibi büyükşehir belediyeleri için de "İYİ Parti'nin desteklemesini bekleyeceğine" işaret ediliyor.

İYİ Parti'de "tek alternatifin CHP olmadığı" da tartışılırken, CHP'ye karşı masanın diğer ortaklarıyla da pazarlıklar yapacağı belirtiliyor. Parti yönetimi "il il, ilçe ilçe, belde belde gerekli çalışmaları yaptıktan sonra" belli yerlerde bir adayın isminin öne çıkması durumunda "salt CHP ile değil, Millet İttifakı'nın diğer bileşenleriyle de işbirliği olma olasılığını" da konuşuyor.