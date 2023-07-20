Kılıçdaroğlu'nun 'protokol' ihaneti sonrası Ekremciler pozisyon aldı! İsmail Saymaz Zoom cuntasını akladı: "Belediyeler elden gidecek" kaygısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'ndan oluşan gizli bir protokol imzaladığını kabul etti.
"Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" itirafta bulunan Kılıçdaroğlu, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur" sözleriyle Ümit Özdağ'a 'namus' ayarı verip "ihanet etme" çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun attığı bu kazık sonrası gözler Meral Akşener'e ve 8'li koalisyonun diğer bileşenlerine çevrildi. İttifak ortaklarının ne cevap vereceği şimdiden merak konusu oldu.
Tüm bu yaşananların gölgesinde topa 'Ekremci'ler girdi...
Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Sözcü TV'de İsmail Saymaz, deyim yerindeyse Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.
ZOOM CUNTASINI AKLADI, BAY BAY KEMAL'İ YERDEN YERE VURDU: OLMAZ OLSUN BÖYLE SİYASET
İmamoğlu'nun alternatif kurultayla Kılıçdaroğlu'nu devirme planları yaptığı Zoom cuntasını aklayan Saymaz, "İmamoğlu'nun değişimi tartışmak üzere Zoom'da toplanması etik değil, Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile kafa kafaya verip partisinden ve ortaklarından habersiz gizlice mutabakat imzalayıp 3 Bakanlık ve MİT'i vermesi etik. Bu da siyaset öyle mi! Ya olmaz olsun böyle siyaset! Şu saatten sonra bu siyasetle hangi ittifakı kurarsanız kurun belediye almanız da zor. Kimi nasıl ikna edeceksiniz? Şimdi ittifak kursanız "ona buna ne verdin?" diyecekler. "Hangi mutabakatı imzaladın?" diyecekler." ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL, ANKARA, ADANA, ESKİŞEHİR'İ ALAMAZSINIZ"
CHP'nin arınması gerektiğini söyleyip 'değişim' vurgusu yapan Ekremci İsmail Saymaz, "Bu seçimde çoğunlukta olduğunuz yerleri alırsınız ama, İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Eskişehir'i üzgünüm alamazsınız" dedi.
Saymaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
Şu saatten sonra Cumhurbaşkanı "Ümit Özdağ'a onu vermiş, HDP'ye ne verdi?" diyecektir yani. Bu saatten sonra dert anlatamazsınız.
Önce CHP'nin arınması, durulanması, Kılıçdaroğlu'nun evvela "bu seçimi neden kaybettim" diye bir izah vermesi, bu kaybın kendisi ile beraber sorumluları kim onları anlatması, bunun gereğini yapması, sonra da şu rezalete (gizli protokol) bir açıklama getirmesi gerekir. Bunlar halledilmeden seçime falan gidilmesi zor!
Bu seçimde çoğunlukta olduğunuz yerleri alırsınız ama, İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Eskişehir'i üzgünüm alamazsınız.