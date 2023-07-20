Kılıçdaroğlu'nun 'protokol' ihaneti sonrası Ekremciler pozisyon aldı! İsmail Saymaz Zoom cuntasını akladı: "Belediyeler elden gidecek" kaygısı

Kılıçdaroğlu'nun attığı bu kazık sonrası gözler Meral Akşener'e ve 8'li koalisyonun diğer bileşenlerine çevrildi. İttifak ortaklarının ne cevap vereceği şimdiden merak konusu oldu.



Tüm bu yaşananların gölgesinde topa 'Ekremci'ler girdi...







Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Sözcü TV'de İsmail Saymaz, deyim yerindeyse Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.







ZOOM CUNTASINI AKLADI, BAY BAY KEMAL'İ YERDEN YERE VURDU: OLMAZ OLSUN BÖYLE SİYASET

İmamoğlu'nun alternatif kurultayla Kılıçdaroğlu'nu devirme planları yaptığı Zoom cuntasını aklayan Saymaz, "İmamoğlu'nun değişimi tartışmak üzere Zoom'da toplanması etik değil, Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile kafa kafaya verip partisinden ve ortaklarından habersiz gizlice mutabakat imzalayıp 3 Bakanlık ve MİT'i vermesi etik. Bu da siyaset öyle mi! Ya olmaz olsun böyle siyaset! Şu saatten sonra bu siyasetle hangi ittifakı kurarsanız kurun belediye almanız da zor. Kimi nasıl ikna edeceksiniz? Şimdi ittifak kursanız "ona buna ne verdin?" diyecekler. "Hangi mutabakatı imzaladın?" diyecekler." ifadelerini kullandı.