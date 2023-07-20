Kılıçdaroğlu'ndan Akşener ve masaya büyük kazık! Gizli protokolü kabul etti... Ümit Özdağ'a 'namus' ayarlı "ihanet etme" çağrısı

28 Mayıs sonrası büyük bir hezimete uğrayan 8'li koalisyon bileşenleri şimdi de 'gizli protokol' krizi ile boğuşuyor.
Geride bıraktığımız günlerde Zafer Partisi Genel Ümit Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuştu.
ÖZDAĞ GİZLİ PROTOKOLÜ AÇIK ETTİ, CHP PANİKLEDİ
Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getiren Özdağ'ın bu sözleri üzerine CHP panikledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.
Ümit Özdağ ise "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir." diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. İddiasının yalanlanması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ittifak ortaklarının tadını kaçıracak itiraf niteliğinde bomba bir çıkış geldi.
VE KABUL ETTİ...
CHP lideri "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" diyerek Ümit Özdağ ile yaptığı özel portokolü itiraf etti, kendi Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ı da yalanladı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZDAĞ'A 'NAMUS' AYARLI "İHANET ETME" ÇAĞRISI
Protokol mevzusunun gün yüzüne çıkmasıyla tadı kaçan Bay Bay Kemal, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek Ümit Özdağ'a 'namus' ayarı verip "ihanet etme" çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Açıklamayı ahlaki olarak doğru bulmam. Benim konuşmam doğru değil. Protokol ikimizin arasında imzalandı. Kamuoyuna açık değildi. İkimizin namusuna teslim edildi nokta. Faik Öztrak'ın da haberi yok danışmanlarımın da yok. Bu konuda yorum yapmam doğru değil. Sayın Özdağ ile sayın Oğan ile yaptığım görüşmelerle ilgili 6 liderin haberi vardı."