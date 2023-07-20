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    • 21.07.2023 01:43
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    Kılıçdaroğlu'ndan Akşener ve masaya büyük kazık! Gizli protokolü kabul etti... Ümit Özdağ'a 'namus' ayarlı "ihanet etme" çağrısı

    8'li koalisyon bileşenleri Ümit Özdağ'ın pimini çektiği 'gizli protokol' bombası ile sarsıldı. CHP panikleyip '3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'ndan oluşan protokolü inkar etse de Özdağ, "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir" çıkışında bulunup 'belge yayınlarım' resti çekti. Kılıçdaroğlu ise katıldığı yayında "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" diyerek gizli protokolü kabul etti. Bay Bay Kemal, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek Ümit Özdağ'a 'namus' ayarı verip "ihanet etme" çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun attığı bu kazık sonrası gözler Meral Akşener'e çevrildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    KK’dan büyük kazık! Akşener küplere binecek

    28 Mayıs sonrası büyük bir hezimete uğrayan 8'li koalisyon bileşenleri şimdi de 'gizli protokol' krizi ile boğuşuyor.

    Geride bıraktığımız günlerde Zafer Partisi Genel Ümit Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuştu.


    ÖZDAĞ GİZLİ PROTOKOLÜ AÇIK ETTİ, CHP PANİKLEDİ
    Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getiren Özdağ'ın bu sözleri üzerine CHP panikledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.

    Ümit Özdağ ise "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir." diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. İddiasının yalanlanması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.



    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ittifak ortaklarının tadını kaçıracak itiraf niteliğinde bomba bir çıkış geldi.

    VE KABUL ETTİ...
    CHP lideri "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" diyerek Ümit Özdağ ile yaptığı özel portokolü itiraf etti, kendi Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ı da yalanladı.



    KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZDAĞ'A 'NAMUS' AYARLI "İHANET ETME" ÇAĞRISI
    Protokol mevzusunun gün yüzüne çıkmasıyla tadı kaçan Bay Bay Kemal, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek Ümit Özdağ'a 'namus' ayarı verip "ihanet etme" çağrısında bulundu.

    Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

    "O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Açıklamayı ahlaki olarak doğru bulmam. Benim konuşmam doğru değil. Protokol ikimizin arasında imzalandı. Kamuoyuna açık değildi. İkimizin namusuna teslim edildi nokta. Faik Öztrak'ın da haberi yok danışmanlarımın da yok. Bu konuda yorum yapmam doğru değil. Sayın Özdağ ile sayın Oğan ile yaptığım görüşmelerle ilgili 6 liderin haberi vardı."



        CHP liderinin bu açıklamasında en can alıcı nokta ise protokolün kamuoyuna açık olmayışını itiraf etmeseydi... Öyle ki protokolden Faik Öztrak bile haberdar değildi.

        Doğal olarak 8'li koalisyonun diğer bileşenleri de Kılıçdaroğlu - Özdağ protokolünü bilmiyordu.

        Masanın küçük ortaklarından Ahmet Davutoğlu ise "Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Kılıçdaroğlu bana "3 bakanlık söz konusu değildi. Tek bir bakanlık üzerine konuşmuştuk, o da hangi bakanlık olacağı belli değildi" dedi." açıklamasını yapmıştı.



        KILIÇDAROĞLU'NDAN BÜYÜK KAZIK! GÖZLER AKŞENER'DE
        Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'ndan oluşan gizli protokole İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve masanın diğer ortaklarının ne cevap vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.
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        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Akşener ve masaya büyük kazık! Gizli protokolü kabul etti... Ümit Özdağ'a 'namus' ayarlı "ihanet etme" çağrısı
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