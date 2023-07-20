Kılıçdaroğlu'ndan Akşener ve masaya büyük kazık! Gizli protokolü kabul etti... Ümit Özdağ'a 'namus' ayarlı "ihanet etme" çağrısı



ÖZDAĞ GİZLİ PROTOKOLÜ AÇIK ETTİ, CHP PANİKLEDİ

Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getiren Özdağ'ın bu sözleri üzerine CHP panikledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.

Ümit Özdağ ise "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir." diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. İddiasının yalanlanması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ittifak ortaklarının tadını kaçıracak itiraf niteliğinde bomba bir çıkış geldi.

VE KABUL ETTİ...

CHP lideri "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" diyerek Ümit Özdağ ile yaptığı özel portokolü itiraf etti, kendi Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ı da yalanladı.