Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasındaki gizli protokol 7'li koalisyonun ortaklarını çılgına çevirdi! Turhan Çömez ve Serkan Özcan'dan zehir zemberek sözler

Birbirine benzemeyen 8 parti, aynı masanın etrafında toplandı. Türkiye'yi yöneteceğiz diyerek yola çıkanlar, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde tarihi yenilgiyi aldı. Bunun üzerine partiler karıştı. Hedefte ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
BAKANLIK DAĞITTI!
13 yıla sayısız defa yenilgi sığdıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olabilmek için koalisyon ortaklarına dağıttığı bakanlık ve milletvekilliği, hem partisinde hem de seçmenden tepki aldı.
ÖZDAĞ'DAN ŞOK İDDİA!
İttifaka en son katılan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı mutabakatı açıkladı. Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı'nın verileceğini vurguladı.