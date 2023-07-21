Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasındaki gizli protokol 7'li koalisyonun ortaklarını çılgına çevirdi! Turhan Çömez ve Serkan Özcan'dan zehir zemberek sözler

'İÇİŞLERİ BAKANI OLACAKTIM'

"Ben de İçişleri Bakanı olacaktım. Kemal Kılıçdaroğlu diğer partiler rahatsız olur diye bu anlaşmanın gizli tutulmasını istemişti" çıkışı yaptı. Bunun üzerine ortalık karıştı…

ÖZTRAK YALANLADI AMA...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Zafer Partisi ile yaptığımız protokollerde 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı gibi bir madde yer almamaktadır" açıklaması yapsa da sular durulmadı.