Gizli protokol krizi sürüyor! Ümit Özdağ bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı: Yalanlarsa belgeyi paylaşırım

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KUCAĞINA BOMBAYI BIRAKTI:ATTIĞI İMZAYI İNKAR EDECEK DEĞİLDİR

"Görüşmelerle ilgili tutanak düzenlemedik; sadece protokol var. Bir de üzerinde çalıştığımız protokol var. Kemal Bey ve benim el yazısıyla değiştirmeler yaptığı tutanak var. O duruyor. Sonra onlar temize çekildi imzaladık. Hiç kimse şöyle bir şey söyleyemez; ortada bir büyük seçim ittifakı var. Bu ittifak sonunda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı belirleyecek. Zafer Partisi herhangi bir şart ileri sürmeden, temel ilkeler dışında, karşılıksız bu sürecin içerisinde yer almadan, görev üstlenmeden destek verdi. Hayır! Sığınmacıların ve kaçakların geri gönderilmesi konusunda bizim kendimiz dışında kimseye güvenimiz yok. Ancak o protokolde bizim yapacağmıız ifade edilirse çözülürdü, biz de öyle yaptık. Bu seçimde değişik ittifaklar oldu. Hem Cumhur hem Millet İttifakı ittifaklar yaptı. CHP kendi listelerinden DEVA'yı, Saadet'i Meclis'e soktu. 4 partiye 39 milletvekili alarak, Millet İttifakı'nı desteklediler. İkinci tura kaldığı zaman Zafer Partisi de CHP Genel Başkanını destekledi. Desteklerken 'Biz ne bakanlık bir şey istiyoruz, biz sizi öylesine destekliyoruz' mu dedi? Bu siyasetin doğasına aykırı. Bunun üzerinden çok fazla tartışmaya gerek yok. Ben bu gece bunun kapanacağını düşünüyorum. Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir."

KILIÇDAROĞLU YALANLARSA BELGEYİ PAYLAŞIRIM

Özdağ katıldığı programda kendisine yöneltilen "Kılıçdaroğlu da Öztrak gibi iddianızı yalanlarsa belgeyi paylaşır mısınız,?" sorusuna iddialı bir yanıt verdi.

Özdağ, "Kemal Bey böyle bir şey yapmaz ama yaparsa paylaşırım." dedi.