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    • 19.07.2023 10:59
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    Gizli protokol krizi sürüyor! Ümit Özdağ bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı: Yalanlarsa belgeyi paylaşırım

    Gizli protokol krizi sürüyor! Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin itiraflarda bulundu. Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini söyledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalışırken Ümit Özdağ iddiasını sürdürdü. "3 bakanlık ve MİT Başkanlığı" sözünü yineleyen Ümit Özdağ, "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir." diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. Özdağ Kılıçdaroğlu'nun yalanlaması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.

    takvim.com.tr
    Bombayı Kemal’in kucağına bıraktı!

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı bakanlık ve MİT pazarlığını itiraf etmesi ortalığı karıştırdı.

    Özdağ, "Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

    Kamuoyuna açıklanan dışında başka bir mutabakat daha yaptıklarını söyleyen Özdağ, MİT Başkanlığının sözlü anlaşmada olduğunu belirterek, "Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı." dedi.

    KILIÇDAROĞLU ÇOK DİLLENDİRME DEDİ
    Kılıçdaroğlu kazansaydı kendisinin İçişleri Bakanı olacağını iddia eden Özdağ, "Fakat Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. "Bunu çok vurgulamayın" dedi. Ben de kabul ettim. Ama ortakları tarafından Kılıçdaroğlu'ndan istenen şey yanlıştı." dedi.

    CHP'DEN PANİK AÇIKLAMASI
    Gizli pazarlığı itiraf eden Özdağ sonrası CHP'de panik yaşandı.

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Zafer Partisi ile kamuoyuna açıklanan bir protokol yapıldı. İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.

        ÜMİT ÖZDAĞ İDDİASINI SÜRDÜRDÜ
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ CHP'nin yalanlamaya çalıştığı iddiayı sürdürdü.

        "ÖZTRAK O TOPLANTIDA YOKTU"
        Millet İttifakı ile değil Kılıçdaroğlu ile ortaklık yapıklarını söyleyen Özdağ kendisini yalan Faik Öztrak'ın o toplantıda olmadığını belirterek şunları söyledi:
        "Biz Millet İttifakı ile hiçbir zaman birlikte olmadık. Parlamenter sistemine geçiş belgesini Cumhuriyetin kuruluş esaslarını reddedici belge olarak görüyoruz. O belgenin dini hürriyetlerle ilgili düzenlemelerin öngörüldüğü bölümde yapılan açıklamalar milli ve üniter devleti yok eden açıklamalardır. Biz CHP genel başkanı ve onunla yaptığımız protokolde ilkeler çerçevesinde destek verdik. 66. madde hiçbir şekilde metine alınmamış. Aksine bunlar değiştirilmeli, sorgulanmalı diye açıklamalar yapan genel başkanlar vardı. Biz üç görüşme yaptık. Daha önce hiç görüşmedik. CHP Sözcüsü yoktu. Faik Bey'in söylemiş olduğu kendi aralarındaki iletişim sıkıntısıdır. Protokol imzalarken Kemal Bey'in danışmanı orada, benim de genel başkan yardımcım orada. Sayın Öztrak deneyimli bir politikacıdır. Kemal Bey'le görüşmüş olsaydı böyle bir açıklama yapmazdı."

        "MİT KONUSU SÖZLÜ OLARAK KONUŞULDU"
        Özdağ iddiasını şöyle sürdürdü:

        "İçişleri Bakanlığı ve 2 Bakanlık yazılı ama MİT konusunda sözlü olarak konuşuldu. MİT'le ilgili yazılı bir şey yoktu. Kimse şunu söylemesin, bu gizli bir anlaşmaydı diye. Eğer 28'nde seçimi kazansaydı ben İçişleri Bakanıydım. İki arkadaşım bakandı. Kemal Bey imzaladığını inkar eder mi? Diğer iki bakanlık için Kemal Bey'le konuştuk, bir karar vermediğimiz için o bakanlıkları açıklarsam doğru olmaz. Protokolde İçişleri Bakanlık ve 2 bakanlık yazıyor. Adını koymadık. Değişik bakanlıkları konuştuk; fakat o konularda bir karar vermedik. Hangisi olacağı konusunda. Bazı bakanlıkların bölünmesi sözkonusuydu. Bizim talip olduğumuz başka bir bakanlık var, bölünmesi sözkonusu değildi. O konuda el sıkışma olmadı. Anlaşma İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlığın sayısı üzerinde yapıldı. Yazılı mutabakat metni bende ve Kemal Bey'de var. Protokol zaten Millet İttifakı ile Zafer Partisi arasında değil. CHP adına Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi adına Ümit Özdağ tarafından imzalanmıştır."

        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KUCAĞINA BOMBAYI BIRAKTI:ATTIĞI İMZAYI İNKAR EDECEK DEĞİLDİR
        "Görüşmelerle ilgili tutanak düzenlemedik; sadece protokol var. Bir de üzerinde çalıştığımız protokol var. Kemal Bey ve benim el yazısıyla değiştirmeler yaptığı tutanak var. O duruyor. Sonra onlar temize çekildi imzaladık. Hiç kimse şöyle bir şey söyleyemez; ortada bir büyük seçim ittifakı var. Bu ittifak sonunda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı belirleyecek. Zafer Partisi herhangi bir şart ileri sürmeden, temel ilkeler dışında, karşılıksız bu sürecin içerisinde yer almadan, görev üstlenmeden destek verdi. Hayır! Sığınmacıların ve kaçakların geri gönderilmesi konusunda bizim kendimiz dışında kimseye güvenimiz yok. Ancak o protokolde bizim yapacağmıız ifade edilirse çözülürdü, biz de öyle yaptık. Bu seçimde değişik ittifaklar oldu. Hem Cumhur hem Millet İttifakı ittifaklar yaptı. CHP kendi listelerinden DEVA'yı, Saadet'i Meclis'e soktu. 4 partiye 39 milletvekili alarak, Millet İttifakı'nı desteklediler. İkinci tura kaldığı zaman Zafer Partisi de CHP Genel Başkanını destekledi. Desteklerken 'Biz ne bakanlık bir şey istiyoruz, biz sizi öylesine destekliyoruz' mu dedi? Bu siyasetin doğasına aykırı. Bunun üzerinden çok fazla tartışmaya gerek yok. Ben bu gece bunun kapanacağını düşünüyorum. Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir."

        KILIÇDAROĞLU YALANLARSA BELGEYİ PAYLAŞIRIM
        Özdağ katıldığı programda kendisine yöneltilen "Kılıçdaroğlu da Öztrak gibi iddianızı yalanlarsa belgeyi paylaşır mısınız,?" sorusuna iddialı bir yanıt verdi.

        Özdağ, "Kemal Bey böyle bir şey yapmaz ama yaparsa paylaşırım." dedi.

            ÖZDAĞ'IN İTİRAFI ORTAKLARI KIZDIRMIŞTI
            Özdağ'ın ifşa ettiği gizli protokol masanın ortaklarından HDP ve Gelecek Partisini kızdırmıştı.

            Söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan HDP'li Sırrı Sakık, "Kılıçdaroğlu çok büyük yalanlarla, gizli pazarlık ve mutabakatlarla bu halka en büyük haksızlığı yaptın. Seçilmeden bu korkunç pazarlığı yaptın kim bilir kazansaydın ne yapardın? Her işte bir hayır!" ifadelerini kullandı.

            DAVUTOĞLU'NUN HABERİ BİLE YOK
            Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a verdiği sözü ittifak ortaklarından bile gizlediği anlaşıldı.

            Öyle ki Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Kılıçdaroğlu bana "3 bakanlık söz konusu değildi. Tek bir bakanlık üzerine konuşmuştuk, o da hangi bakanlık olacağı belli değildi" dedi." açıklamasını yaptı.

            Davutoğlu yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'ndan bu konu hakkında açıklama yapmasını istediğini Faik Öztrak'ın da böyle açıklama yapmış olabileceğini söyledi.
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