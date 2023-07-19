Gizli protokol krizi sürüyor! Ümit Özdağ bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı: Yalanlarsa belgeyi paylaşırım

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı bakanlık ve MİT pazarlığını itiraf etmesi ortalığı karıştırdı.
Özdağ, "Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.
Kamuoyuna açıklanan dışında başka bir mutabakat daha yaptıklarını söyleyen Özdağ, MİT Başkanlığının sözlü anlaşmada olduğunu belirterek, "Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı." dedi.
KILIÇDAROĞLU ÇOK DİLLENDİRME DEDİ
Kılıçdaroğlu kazansaydı kendisinin İçişleri Bakanı olacağını iddia eden Özdağ, "Fakat Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. "Bunu çok vurgulamayın" dedi. Ben de kabul ettim. Ama ortakları tarafından Kılıçdaroğlu'ndan istenen şey yanlıştı." dedi.
CHP'DEN PANİK AÇIKLAMASI
Gizli pazarlığı itiraf eden Özdağ sonrası CHP'de panik yaşandı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Zafer Partisi ile kamuoyuna açıklanan bir protokol yapıldı. İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.