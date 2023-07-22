'ZOOM'CULARA UYARI: "TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM"

Öte yandan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun 'zoom' toplantısıyla ilgili olarak, "Parti içi tartışmaları toplumun önüne getirme kadar yanlış bir şey yok. Kurallar içinde mücadele edersiniz. Tekrarlandığında, kuralın dışına çıkıldığında gereğini yaparım. Her toplantının etik kurallar içinde yapılması lazım. Söylediğim odur" açıklamasında bulundu.



İMAMOĞLU'NA YİNE İSTANBUL AYARI

CHP Genel Başkanı, koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na 'senin yerin İstanbul' ayarı da verdi. Kılıçdaroğlu, "Ben İmamoğlu'nun yeniden aday olmasını isterim" dedi.

YÜZLEŞME YAŞANACAK!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gizli toplantının sızdırılmasının ardından ilk olarak bugün 13.00'te Genel Merkez'de yapılacak il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları toplantısında yüz yüze gelecek.

Son dakikada bir değişiklik olmazsa Genel Merkeze herhangi bir mazeret bildirmediği öğrenilen Ekrem İmamoğlu da toplantıda hazır bulunacak.

ilk olarak geride bırakılan seçimlere yönelik değerlendirmelerin yapılması ardından da 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin görüşlerin dile getirilmesi bekleniyor.