CHP'deki yeni kaset darbesinde cuntacıların ya başaramazsak korkusu: Babaya ihanet eden soluğu Zoom cephesinde aldı

İşte Mahmut Övür'ün 20 Temmuz'daki yazısı:

Seçim yenilgisinin muhalefete öncülük eden CHP'yi sarsacağı bekleniyordu ama işin bu kadar hızlı bir "ihanet" noktasına varacağı beklenmiyordu.

CHP'ye ne yazık ki uzun zamandır siyaset tartışması değil, komplo, kaset ve ihanet tartışmaları yön veriyor. Bu da kaçınılmaz bir sondu.

Ortada sadece baba-oğul ihaneti de yok, baba şüphelendiği A Takımı'ndaki oğullarını toptan gönderince onlar da soluğu fire vermeden babaya ihanet eden Zoom cephesinde aldı. Bunun adına da "değişim" dediler.

Önceki gün medyaya düşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı Zoom toplantısından söz ediyorum.

İzlediniz mi bilmiyorum ama o toplantı kendileri ne derse desin, tam bir "operasyon" toplantısıydı.

Çünkü daha düne kadar A Takımı'nda yer alan herkes oradaydı.



Engin Altay, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl, Selin Sayek Böke, hatta Kılıçdaroğlu'nu Meclis'te temsil eden Özgür Özel bile bu fotoğrafın içindeydi.

Garip ama gerçek, şimdi sadece bir kişi değiştirerek partide "değişim" yapacağını söyleyenler de bunlar.

İşte bu yüzden CHP'de kalanlar bu fotoğrafa "ihanet" fotoğrafı diyor.

Ortada bir "değişim" ve "yeni siyaset" tartışması yok ama CHP'yi mevcut parti meclisi üyeleri ve "delege avı"yla olağanüstü kurultaya götürerek "o koltuğa" birini oturtma stratejisi var. Bir anlamda Biden'ın Türkiye için, "darbeyle değil seçimle" önerisi gibi bir siyaset mühendisliği operasyonu bu.

Bütün hesapları bunun üzerine kurulu.