Kılıçdaroğlu - Akşener görüşmesinin şifreleri! Büyükşehirler elden gidiyor kaygısı, İmamoğlu'nu İBB'de tutup siyasetten silme planı...

28 Mayıs'taki hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.
12. seçim yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK'ya kesip 14. katı darmadağın ederken, kendisine yakın isimlere de görevlendirmelerde bulunarak koltuğunu sağlama aldı.
Bir yandan da gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında şiddetlenen koltuk savaşına çevrildi.
KARŞILIKLI RESTLEŞMELER
Seçim hezimetinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.
CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.
İmamoğlu ise "İktidar İçin Değişim Manifestosu" yayınlayıp, bir internet sitesi kurarak koltuk savaşında vitesi 5'e taktı.
Tam da bu nokada gözler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi...
KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU'NU SİYASETTEN SİLME PLANI
Takvim.com.tr'nin kulislerden aktardığı iddiaya göre; Yerel seçimlerde İstanbul'un kaybedileceğini anlayan Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday göstererek siyasetten silme planları yapıyor. İmamoğlu'nun İstanbul'dan 'kurtulmak' için yeni bir parti kuracağı da bir başka iddia. Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu ise İmamoğlu'na yine İstanbul'u işaret etti.
Kemal Kılıçdaroğlu bu sebepten dolayı yerel seçimlere kadar partinin başında kalarak eli güçlü girmeyi ve koltuğunu korumayı planlıyor.
İMAMOĞLU KAZIKTAN KURTULMANIN YOLLARINI ARIYOR
İmamoğlu ise eğer Olağanüstü Kurultayı sağlayamazsa söz konusu 'kazıktan' kurtulmak için yaptığı çıkışlara hız verecek ve İstanbul'a aday gösterilmemek için elinde geleni yapacak.