Kılıçdaroğlu - Akşener görüşmesinin şifreleri! Büyükşehirler elden gidiyor kaygısı, İmamoğlu'nu İBB'de tutup siyasetten silme planı...

Tam da bu nokada gözler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi...



KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU'NU SİYASETTEN SİLME PLANI

Takvim.com.tr'nin kulislerden aktardığı iddiaya göre; Yerel seçimlerde İstanbul'un kaybedileceğini anlayan Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday göstererek siyasetten silme planları yapıyor. İmamoğlu'nun İstanbul'dan 'kurtulmak' için yeni bir parti kuracağı da bir başka iddia. Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu ise İmamoğlu'na yine İstanbul'u işaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu bu sebepten dolayı yerel seçimlere kadar partinin başında kalarak eli güçlü girmeyi ve koltuğunu korumayı planlıyor.



İMAMOĞLU KAZIKTAN KURTULMANIN YOLLARINI ARIYOR

İmamoğlu ise eğer Olağanüstü Kurultayı sağlayamazsa söz konusu 'kazıktan' kurtulmak için yaptığı çıkışlara hız verecek ve İstanbul'a aday gösterilmemek için elinde geleni yapacak.