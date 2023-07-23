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CHP'deki "zoom cuntası" ve "sızıntı" krizi sonrası ilk!

CHP'deki "zoom cuntası" ve "sızıntı" krizi sonrası ilk!
23.07.2023 06:48

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"Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp Kılıçdaroğlu'na karşı imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının gizli zoom toplantısı ifşa oldu. Sızan görüşmenin ardından Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yüzleşti. Bugün saat 13'te başlayan CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı "zoom cuntası" ve "sızıntı" tartışmaları gölgesinde gerçekleştirildi. Bugünkü toplantı için CHP Genel Merkezi'nde belediye başkanlarının gelişi sırasında ilginç bir Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıdan ilk kareler geldi. Girişte görüntü vermemek için kırk takla atan İmamoğlu, içeride Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Cuntacıların toplantısıyla ilgili konuşan İmamoğlu'nun “bu toplantı etik dışı olarak değerlendirilemez” dediği belirtildi. İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından toplantıda hava sertleşti.

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