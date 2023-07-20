Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.07.2023 20:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2023 20:24
    ABONE OL

    CHP'deki paralel kalkışmanın aktörlerinden ihaneti normalleştirme girişimi! "Görüntüleri İmamoğlu sızdırdı" iddiasını kuvvetlendiren sözler

    Alternatif kurultayla Kılıçdaroğlu'nu devirme planının dillendirildiği gizli zoom toplantısının aktörlerinden olan, İmamoğlu'nun 'değişim' A Takımı'ndaki isimler, ihaneti normalleştirme çabasına girişti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, paralel toplantıyla ilgili "Bundan daha doğal bir şey olamaz" dedi. Geride bıraktığımız gün Özgür Özel de "Arkadaşlarımızla istişare yaptık, bundan daha doğal bir şey yoktur" sözleriyle ihaneti normalleştirme girişiminde bulunmuştu. 'Değişim'cilerin hiçbir şey olmamış gibi açıklama yapmaları, giriştikleri parti içi paralel ihtilali normalleştirmeye çalışmaları "Görüntüleri Ekrem İmamoğlu ve ekibi sızdırdı?" iddiasını kuvvetlendirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İmamoğlu sızdırdı iddiasını kuvvetlendiren sözler

    CHP'deki 'değişim' kaosunda söylemler üzerinden yürütülen savaş eylem boyutuna geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

    Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü de gözlemlendi. Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenildi.

    OLAĞANÜSTÜ MYK'DA GÖKHAN GÜNAYDIN VE ÖZGÜR ÖZEL'E 'İSTİFA' ÇAĞRISI
    Toplantı sonrası deyim yerindeyse CHP'de iç savaş baş gösterdi. Daha iki gün önce (17 Temmuz 2023) toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı. Gündemde "sızdırılan kaset" var idi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda Gökhan Günaydın ile Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ve Başkan vekilliğinden görevlerinden istifa etmelerine yönelik çağrıda bulundu.

    "BU GEMİNİN KAPTANI KILIÇDAROĞLU" RESTİ
    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu ve diğer değişim ekibinin yaptıkları paralel toplantıyı doğru bulmadıklarını belirterek, "Bu geminin kaptanı Kemal Kılıçdaroğlu" resti çekti.



    TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ: SIZDIRAN BRÜTÜS EKREM Mİ?
    Öte yandan paralel CHP toplantısının görüntülerini kimin sızdırığı ise büyük merak konusu oldu. Takvim.com.tr "Sızdıran Brütüs Ekrem mi?" başlığını atarak sızmanın İmamoğlu tarafından yapılabileceğini gündeme getirdi.

    CHP içerisinden de sızmanın İmamoğlu kanadından olduğunu tasdikleyen açıklamalar geldi. CHP'li Mehmet Sevigen görüntülerin Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından sızdırılmış olabileceğini söyledi.

    "İMAMOĞLU TARAFTARLARI SIZDIRMIŞTIR"
    Sevigen konuya ilişki şu ifadeleri kullandı;

    "Ben İmamoğlu'nun taraftarlarının sızdırdığını düşünüyorum. Biraz önce bir doktor arkadaşım mesaj çekmiş diyor ki; Bu İmamoğlu hiç iş yapmıyor sesi çıkmıyor diye İmamoğlu'nu destekleyenlere bir mesaj vermek için yapıldı. Nasıl olsa 3-4 gün sonra basında bu duyulacak. Diyor ya Ankara'da kim versin bu listeyi... Listeyi verirken zaten duyulacak. Bak işte tartışıyoruz burada. Ne var bu toplantıda kendi Genel Başkanına ihanet edenlerin ayak oyunları. Yumurta topuk siyasetçilerin toplantısı.



        Alternatif kurultayla Kılıçdaroğlu'nu devirme planının dillendirildiği paralel toplantıda yer alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan ise dikkat çeken bir çıkış geldi.

        İHANETİ NORMALLEŞTİRME GİRİŞİMİ: "BUNDAN DAHA DOĞAL BİR ŞEY OLAMAZ"
        Parti içi darbenin tescili olan ve CHP'yi karıştıran videoya ilişkin konuşan Günaydın, "Partide bir demokratik yarış olması son derece doğaldır. Ama bunu kuralları çerçevesinde ve sakince yapalım. Parti bir olağan kurultay sürecine gidiyor, bu normal bir süreç ve ilk kez yaşanmıyor" sözleriyle ihaneti normalleştirme çabasına girişti.

        Günaydın, "Ama siyasiler olarak da elbette kurultay ve kongre sürecine yönelik de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan daha doğal bir şey olamaz" dedi.



        "28 MAYIS SONRASI CHP'LİLER HAYAL KIRILIĞI YAŞADI" İTİRAFI: 'DEĞİŞİM' VURGULU "AYAĞA KALKACAĞIZ" MESAJI
        Gökhan Günaydın 28 Mayıs'ta hezimet sonrası CHP'yi destekleyenlede büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti ve 'değişim' vurgusu yaparak ayağa kalkacaklarını söyledi.

        Günaydın, "Önce biz ayağa kalkacağız ki arkamızdan da yurttaşlarımızı yeniden o heyecanla seçimlere ve mücadeleye çağırabilelim. CHP örgütü bunu yapabilecek güçtedir" şeklinde konuştu.

        Geride bıraktığımız gün İmamoğlu'nun paralel zoom toplantısına katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel de "Arkadaşlarımızla istişare yaptık, bundan daha doğal bir şey yoktur" sözleriyle ihaneti normalleştirme girişiminde bulunmuştu.


        ÖZEL DE İHANETİ NORMALLEŞTİRMİŞ, BAY BAY KEMAL'E REST ÇEKMİŞTİ
        Aynı Özel, kendisine yönelik tepki ve 'istifa' çağrılarına rest çekmiş, "Görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna ilan ederim" demişti.

        Bay Bay Kemal ve etrafındakilere karşı isyan bayrağı açan Özel, "Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



            Tam da bu noktada dikkat edilmesi gereken bir husus ön plana çıkıyor.

            "GÖRÜNTÜLERİ İMAMOĞLU SIZDIRDI" İDDİASINI KUVVETLENDİREN AÇIKLAMALAR
            İfşa olan zoom toplantısında yer alan ve İmamoğlu'nun 'Değişim' A Takımı'nda bulunan isimlerin hiçbir şey olmamış gibi açıklama yapmaları, giriştikleri parti içi paralel ihtilali normalleştirmeye çalışmaları "Görüntüleri Ekrem İmamoğlu ve ekibi mi sızdırdı?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.

            Kılıçdaroğlu'nu devirme planlarının yapıldığı gizli zoom toplantısını "Normal ve doğal bir süreç" olarak tanımlanması "Görüntüleri İmamoğlu sızdırdı" iddiasını kuvvetlendirdi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Hangi Kredi
            Haberler Güncel CHP'deki paralel kalkışmanın aktörlerinden ihaneti normalleştirme girişimi! "Görüntüleri İmamoğlu sızdırdı" iddiasını kuvvetlendiren sözler
                loading
                SON DAKİKA