CHP'deki paralel kalkışmanın aktörlerinden ihaneti normalleştirme girişimi! "Görüntüleri İmamoğlu sızdırdı" iddiasını kuvvetlendiren sözler

OLAĞANÜSTÜ MYK'DA GÖKHAN GÜNAYDIN VE ÖZGÜR ÖZEL'E 'İSTİFA' ÇAĞRISI

Toplantı sonrası deyim yerindeyse CHP'de iç savaş baş gösterdi. Daha iki gün önce (17 Temmuz 2023) toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı. Gündemde "sızdırılan kaset" var idi.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda Gökhan Günaydın ile Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ve Başkan vekilliğinden görevlerinden istifa etmelerine yönelik çağrıda bulundu.

"BU GEMİNİN KAPTANI KILIÇDAROĞLU" RESTİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu ve diğer değişim ekibinin yaptıkları paralel toplantıyı doğru bulmadıklarını belirterek, "Bu geminin kaptanı Kemal Kılıçdaroğlu" resti çekti.