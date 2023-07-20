CHP'deki paralel kalkışmanın aktörlerinden ihaneti normalleştirme girişimi! "Görüntüleri İmamoğlu sızdırdı" iddiasını kuvvetlendiren sözler

CHP'deki 'değişim' kaosunda söylemler üzerinden yürütülen savaş eylem boyutuna geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü de gözlemlendi. Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenildi.
OLAĞANÜSTÜ MYK'DA GÖKHAN GÜNAYDIN VE ÖZGÜR ÖZEL'E 'İSTİFA' ÇAĞRISI
Toplantı sonrası deyim yerindeyse CHP'de iç savaş baş gösterdi. Daha iki gün önce (17 Temmuz 2023) toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı. Gündemde "sızdırılan kaset" var idi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda Gökhan Günaydın ile Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ve Başkan vekilliğinden görevlerinden istifa etmelerine yönelik çağrıda bulundu.
"BU GEMİNİN KAPTANI KILIÇDAROĞLU" RESTİ
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu ve diğer değişim ekibinin yaptıkları paralel toplantıyı doğru bulmadıklarını belirterek, "Bu geminin kaptanı Kemal Kılıçdaroğlu" resti çekti.
TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ: SIZDIRAN BRÜTÜS EKREM Mİ?
Öte yandan paralel CHP toplantısının görüntülerini kimin sızdırığı ise büyük merak konusu oldu. Takvim.com.tr "Sızdıran Brütüs Ekrem mi?" başlığını atarak sızmanın İmamoğlu tarafından yapılabileceğini gündeme getirdi.
CHP içerisinden de sızmanın İmamoğlu kanadından olduğunu tasdikleyen açıklamalar geldi. CHP'li Mehmet Sevigen görüntülerin Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından sızdırılmış olabileceğini söyledi.
"İMAMOĞLU TARAFTARLARI SIZDIRMIŞTIR"
Sevigen konuya ilişki şu ifadeleri kullandı;
"Ben İmamoğlu'nun taraftarlarının sızdırdığını düşünüyorum. Biraz önce bir doktor arkadaşım mesaj çekmiş diyor ki; Bu İmamoğlu hiç iş yapmıyor sesi çıkmıyor diye İmamoğlu'nu destekleyenlere bir mesaj vermek için yapıldı. Nasıl olsa 3-4 gün sonra basında bu duyulacak. Diyor ya Ankara'da kim versin bu listeyi... Listeyi verirken zaten duyulacak. Bak işte tartışıyoruz burada. Ne var bu toplantıda kendi Genel Başkanına ihanet edenlerin ayak oyunları. Yumurta topuk siyasetçilerin toplantısı.