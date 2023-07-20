Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.07.2023 21:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2023 22:14
    ABONE OL

    İmamoğlu'nun 'zoom' cuntası ayarını kaçırdı! Kılıçdaroğlu'ndan 'rahatsız oldum, tekrarlanırsa gereğini yaparım' çıkışı: "Doğru bulmuyorum"

    Ekrem İmamoğlu ve 'değişim' A Takımı'nın 'Alternatif kurultayla Kılıçdaroğlu'nu devirme' planını dillendirildiği gizli zoom toplantısının etkileri sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, paralel cuntaya ilişkin ilk kez konuştu. Rahatsız olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim, gerek de duymadım. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’deki cuntaya ilk açıklama!

    28 Mayıs'taki hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.

    Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak, bu geminin kaptanı benim" mesajı verdi.

    Karşılıklı restleşmelerin gölgesinde CHP'deki 'değişim' kaosu söylem boyutundan eylem boyutuna geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.


    Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü de gözlemlendi. Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenildi.

    PARALEL TOPLANTI SONRASI OLAĞANÜSTÜ MYK
    Toplantı sonrası deyim yerindeyse CHP'de iç savaş baş gösterdi. Daha iki gün önce (17 Temmuz 2023) toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı. Gündemde "sızdırılan kaset" var idi.


    Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda Gökhan Günaydın ile Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ve Başkan vekilliğinden görevlerinden istifa etmelerine yönelik çağrıda bulundu.

    TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ: SIZDIRAN BRÜTÜS EKREM Mİ?
    Öte yandan paralel CHP toplantısının görüntülerini kimin sızdırığı ise büyük merak konusu oldu. Takvim.com.tr "Sızdıran Brütüs Ekrem mi?" başlığını atarak sızmanın İmamoğlu tarafından yapılabileceğini gündeme getirdi.



        KILIÇDAROĞLU'NDAN 'RAHATSIZ OLDUM' ÇIKIŞI: DOĞRU BULMUYORUM
        Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu, paralel CHP toplantısına ilişkin ilk kez konuştu;

        Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim, gerek de duymadım. Partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşündüm. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Konuyu disipline taşımayı düşünmüyorum.

        Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıyı doğru buluyor musunuz" sorusuna da 'hayır' yanıtını vererek İmamoğlu'nun 'zoom' cuntasına tepki gösterdi.



        'ZOOM'CULARA UYARI: "TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM"
        Öte yandan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun 'zoom' toplantısıyla ilgili olarak, "Parti içi tartışmaları toplumun önüne getirme kadar yanlış bir şey yok. Kurallar içinde mücadele edersiniz. Tekrarlandığında, kuralın dışına çıkıldığında gereğini yaparım. Her toplantının etik kurallar içinde yapılması lazım. Söylediğim odur" açıklamasında bulundu.


        İMAMOĞLU'NA "SENİN YERİN İSTANBUL" AYARI: "YENİDEN ADAY OLMASINI İSTERİZ"
        CHP Genel Başkanı, koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na 'senin yerin İstanbul' ayarı da verdi. Kılıçdaroğlu, "Ben İmamoğlu'nun yeniden aday olmasını isterim" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Güncel İmamoğlu'nun 'zoom' cuntası ayarını kaçırdı! Kılıçdaroğlu'ndan 'rahatsız oldum, tekrarlanırsa gereğini yaparım' çıkışı: "Doğru bulmuyorum"
            loading
            SON DAKİKA