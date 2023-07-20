İmamoğlu'nun 'zoom' cuntası ayarını kaçırdı! Kılıçdaroğlu'ndan 'rahatsız oldum, tekrarlanırsa gereğini yaparım' çıkışı: "Doğru bulmuyorum"

28 Mayıs'taki hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.

Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak, bu geminin kaptanı benim" mesajı verdi.

Karşılıklı restleşmelerin gölgesinde CHP'deki 'değişim' kaosu söylem boyutundan eylem boyutuna geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.