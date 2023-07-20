İmamoğlu'nun 'zoom' cuntası ayarını kaçırdı! Kılıçdaroğlu'ndan 'rahatsız oldum, tekrarlanırsa gereğini yaparım' çıkışı: "Doğru bulmuyorum"

28 Mayıs'taki hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.
Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak, bu geminin kaptanı benim" mesajı verdi.
Karşılıklı restleşmelerin gölgesinde CHP'deki 'değişim' kaosu söylem boyutundan eylem boyutuna geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü de gözlemlendi. Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenildi.
PARALEL TOPLANTI SONRASI OLAĞANÜSTÜ MYK
Toplantı sonrası deyim yerindeyse CHP'de iç savaş baş gösterdi. Daha iki gün önce (17 Temmuz 2023) toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı. Gündemde "sızdırılan kaset" var idi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda Gökhan Günaydın ile Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ve Başkan vekilliğinden görevlerinden istifa etmelerine yönelik çağrıda bulundu.
TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ: SIZDIRAN BRÜTÜS EKREM Mİ?
Öte yandan paralel CHP toplantısının görüntülerini kimin sızdırığı ise büyük merak konusu oldu. Takvim.com.tr "Sızdıran Brütüs Ekrem mi?" başlığını atarak sızmanın İmamoğlu tarafından yapılabileceğini gündeme getirdi.