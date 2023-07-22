Milli ve yerli adımlara bir yenisi daha! Milli Hızlı Tren'de sona yaklaşıldı

Teknolojiyi üreten bir ülke olma hedefi doğrultusunda Türkiye, teknoloji hamleleri yapmaya devam ediyor. AK Parti öncülüğünde tüm engel ve saldırılara rağmen hız kesmeden devam eden milli ve yerli projeler,Türkiye'nin dünya çapındaki konumunu kökünden değiştiriyor. Milli Hızlı Tren de buna en büyük örnek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Hızlı Tren ile ilgili son gelişmeleri aaktardı.

Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'yi (TÜRASAŞ) ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Ardından Alüminyum Gövde İmalat Fabrikası, Son Montaj Atölyesi, Kumlama Atölyesi ve Elektrik Test Atölyesi'nde incelemelerde bulundu. Uraloğlu sonrasında Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığına 27 Mayıs tarihinde başlayan başarı ile raylarda vatandaşa hizmet veren Milli Elektrikli Tren'in kokpitine geçerek sürüş gerçekleştirdi.