Milli ve yerli adımlara bir yenisi daha! Milli Hızlı Tren'de sona yaklaşıldı

Teknolojiyi üreten bir ülke olma hedefi doğrultusunda Türkiye, teknoloji hamleleri yapmaya devam ediyor. AK Parti öncülüğünde tüm engel ve saldırılara rağmen hız kesmeden devam eden milli ve yerli projeler,Türkiye'nin dünya çapındaki konumunu kökünden değiştiriyor. Milli Hızlı Tren de buna en büyük örnek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Hızlı Tren ile ilgili son gelişmeleri aaktardı.
Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'yi (TÜRASAŞ) ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Ardından Alüminyum Gövde İmalat Fabrikası, Son Montaj Atölyesi, Kumlama Atölyesi ve Elektrik Test Atölyesi'nde incelemelerde bulundu. Uraloğlu sonrasında Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığına 27 Mayıs tarihinde başlayan başarı ile raylarda vatandaşa hizmet veren Milli Elektrikli Tren'in kokpitine geçerek sürüş gerçekleştirdi.
2025'DE HAZIR HALE GELECEK
Bakan Uraloğlu, 21 yılda Türkiye'nin yerli sanayi alanında dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi haline geldiğini belirterek, milli elektrikli trenlerin başarıyla yolcu taşımacılığında kullanıldığının altını çizdi. Milli Hızlı Tren çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler veren Uraloğlu, "Milli Elektrikli Trenimizden sonra Milli Hızlı Trenimizi de yapıyoruz. İşletme hızı 225 kilometre olan Milli Hızlı Tren tasarım çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaları final tasarım aşamasına getirerek bu sürecin %90'nını tamamladık. Bu kapsamda üretime esas teknik resim ve teknik dokümantasyon süreci ile birlikte tedarik süreçlerine devam ediyoruz. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlamayı planlıyoruz. Milli Elektrikli trenimizin ardından inşallah, 8 araçlı tren setine sahip olacak Milli Hızlı Trenimizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz artık Hızlı Tren ve Yüksek Hızlı Trenlerini kendisi üretebilecek konumdadır. Çok yakın bir gelecekte de yurtdışından araç temin etmeye gerek kalmayacaktır."dedi.
56 GÜNDE %77 DOLULUKLA 70 BİN KİŞİ TAŞIDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Trenlerin 27 Mayıs 2023 tarihinde başladığı Adapazarı-Gebze arasında başladığı yolcu taşımacılığına başarıyla devam ettiğini hatırlatarak, "Milli Elektrikli Trenlerimiz 11 İstasyona uğrayarak 97 kilometre yol kat ediyor. Hizmete başladığı günden bugüne, 56 gün içerisinde 281 sefer yaptı, 27 bin 400 kilometre yol kat etti. 70 bin üstünde yolcumuza %77 kapasite doluluk oranı ile hizmet verdi. Bu ilk iki trenimize katılacak olan üçüncü tren setimizin fabrika testleri de başarıyla devam ediyor. Diğer setlerin ise montaj işlemleri sürüyor. Fabrika testleri devam eden 3. setimizi de 2023 yılının 3. çeyreğinde yolcu taşımacılığına hazır hale getirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.