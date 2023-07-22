Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! AK Parti'den sert tepki

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirildi.
Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
İSLAM'A HAKARET YAĞDIRIP KUR'AN-I KERİM'E BASTILAR
İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine bastı.
Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatör grup bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.
Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, bu provokasyonu İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı protesto etmek için düzenlediğini bildirdi.
Skandal eylem polisin yoğun güvenlik tedbiri altında gerçekleştirildi.
DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLARDI
Danske Patrioter isimli marjinal grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmiştİ.
AK PARTİ'DEN TEPKİ: LANETLİ EYLEM
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik skandal olaya sert tepki gösterdi.
Çelik, "Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz... Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.
ALÇAKLARA KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ
Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçak saldırıya ilişkin "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer 8 şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiştir." açıklamasını paylaştı.
Bakan Tunç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırıyı lanetliyorum." ifadesini kullanarak, özgürlük ve demokrasi kılıfı altında bu saldırılara müsaade edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
İsveç hükümetinin, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket ederek, İslam dinine ve tüm Müslümanlara yönelik bu nefret suçunu önleyecek tedbirleri bir an önce alması ve yetkili makamların saldırganlarla ilgili gerekli soruşturmayı başlatmaları gerektiğine dikkati çeken Bakan Tunç, şunları kaydetti:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca İsveç'te Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarıyla dini değerlere yönelik aşağılayıcı eylemleri sebebiyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan soruşturmalar başlatılmış olup, Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer 8 şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiştir.
Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca güvenlik birimlerine ve siber suçlarla mücadele birimlerine talimat verilmiş olup; şüphelilerin açık kimlik bilgileri ile suç delillerinin tespiti, Rasmus Paludan ve Salvan Momika ile benzer eylemleri olan tüm diğer kişilerin tespiti hususlarında soruşturmalar geniş ve kapsamlı olarak yürütülmektedir."