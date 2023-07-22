Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! AK Parti'den sert tepki

Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, bu provokasyonu İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı protesto etmek için düzenlediğini bildirdi.

Skandal eylem polisin yoğun güvenlik tedbiri altında gerçekleştirildi.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLARDI

Danske Patrioter isimli marjinal grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmiştİ.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: LANETLİ EYLEM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik skandal olaya sert tepki gösterdi.

Çelik, "Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz... Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

ALÇAKLARA KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçak saldırıya ilişkin "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer 8 şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiştir." açıklamasını paylaştı.

Bakan Tunç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırıyı lanetliyorum." ifadesini kullanarak, özgürlük ve demokrasi kılıfı altında bu saldırılara müsaade edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.