Paralel CHP'nin zoom toplantısını kim sızdırdı? Ekrem İmamoğlu mu? Olağan şüpheliler kim?

14 ve 28 Mayıs'taki seçimlere hezimeti yaşayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu inatla koltuğu bırakmazken değişim çıkışı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hamlelerine devam ediyor.
PARALEL CHP VİDEOSU SIZDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kurarak paralel bir CHP oluşturdu. İmamoğlu'nun kurduğu paralel CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu.
Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü anlaşıldı.
Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı ve imza çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan yazarken; örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl ayarladı, Parti Meclisi'ni de Gökhan Günaydın organize etti. CHP Grupbalkanı Özgür Özel'in de işin içerisinde olduğu sızan toplantıyla anlaşıldı.