Paralel CHP'nin zoom toplantısını kim sızdırdı? Ekrem İmamoğlu mu? Olağan şüpheliler kim?



Garip ama gerçek, şimdi sadece bir kişi değiştirerek partide "değişim" yapacağını söyleyenler de bunlar.

İşte bu yüzden CHP'de kalanlar bu fotoğrafa "ihanet" fotoğrafı diyor.

Ortada bir "değişim" ve "yeni siyaset" tartışması yok ama CHP'yi mevcut parti meclisi üyeleri ve "delege avı"yla olağanüstü kurultaya götürerek "o koltuğa" birini oturtma stratejisi var. Bir anlamda Biden'ın Türkiye için, "darbeyle değil seçimle" önerisi gibi bir siyaset mühendisliği operasyonu bu. Bütün hesapları bunun üzerine kurulu.

İmamoğlu, Zoom toplantısını açarken aynen şöyle diyor:

"Alternatif bir olağanüstü kurultay olabilir mi? Buna dair bir veri var mı? Bu konuda bir çalışma sürdürüldüğünü biliyorum. Bir de malum, Selin Sayek Böke Amerika'dan gelir gelmez bir çalışma yürütecekti. Biz de onu yürütüyoruz. İstersiniz PM'den başlayalım..."

Sözü CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın alıyor ve Özgür Özel'i kastederek, "Özgür başkan da burada..." diyor ve ekliyor:

"Hakkı Süha önerdi. İmza atanların geri çekileceğini düşünmüyorum ama insanlık halidir. 'Lastik patlar, şoför atlar' iki üç fazla yazmak iyi olur."