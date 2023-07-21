Adana'da CHP'li Zeydan Karalar'dan vatandaşa eziyet | Yolcular isyan etti! Kavurucu sıcakta üst üste yolculuk





Nefes almak için Adana'nın "Sarı sıcağından" kaçarak yaylalara belediye otobüsle giden ve büyük bölümünü yaşlıların oluşturduğu vatandaşlar, 1 saatten fazla süren yolda "çile" çekerek yolculuk yapıyor.



Oturacak yer bulamayan vatandaşlar ya koridora ya da merdivenlere oturarak perişan bir şekilde yolculuk ediyor.

81 TANE OTOBÜS ALDI

Otobüste aşırı kalabalıktan dolayı nefes almakta bile zorluk çeken ve belediyeye tepki gösteren vatandaşlar, bir an önce sefer sayılarının artırılmasını istedi.