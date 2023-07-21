Adana'da CHP'li Zeydan Karalar'dan vatandaşa eziyet | Yolcular isyan etti! Kavurucu sıcakta üst üste yolculuk

Şehir Hastanesi'ne tedaviyi gelen vatandaşların evlerine gitmek için "Duraksız" bulvarda 50 derece sıcağın altında işkence çektiren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Adanalılara eziyeti hız kesmeden devam ediyor.
Kavurucu sıcaklardan kaçmak için kent merkezinden 80 kilometre uzaklıkta bulunan Pozantı ilçesindeki yayla evlerine gitmek için belediye otobüslerini kullanmak isteyen vatandaşlar, adeta "Balık istifi" gibi yolculuk yapıyor.
Yoğun talep olmasına rağmen günde 1 sefer yapan otobüste tıka basa yolculuk yapan vatandaşların koridorlarda ya da merdivenlere oturarak yerde yolculuk etmesi vatandaşların mağduriyetini gözler önüne serdi.