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    • 21.07.2023 09:39
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    Adana'da CHP'li Zeydan Karalar'dan vatandaşa eziyet | Yolcular isyan etti! Kavurucu sıcakta üst üste yolculuk

    CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vatandaşı madğur etmeye devam ediyor. Karalar, Adana'da vatandaşı kavurucu sıcaktan koruyacak hizmetler üretmek yerine vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kavurucu sıcaklardan kaçmak için yayla evlerine gitmek için belediye otobüsünü tercih eden vatandaşlar, 80 kilometrelik yol boyunca koridorda ve merdivenlerde oturarak yolculuk etti. CHP'li belediyelerin hizmet sorununu göz önüne seren bu durum pes artık dedirtti.

    takvim.com.tr
    Adana’da CHP’li Zeydan Karalar’dan vatandaşa eziyet!

    Şehir Hastanesi'ne tedaviyi gelen vatandaşların evlerine gitmek için "Duraksız" bulvarda 50 derece sıcağın altında işkence çektiren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Adanalılara eziyeti hız kesmeden devam ediyor.

    Kavurucu sıcaklardan kaçmak için kent merkezinden 80 kilometre uzaklıkta bulunan Pozantı ilçesindeki yayla evlerine gitmek için belediye otobüslerini kullanmak isteyen vatandaşlar, adeta "Balık istifi" gibi yolculuk yapıyor.



    Yoğun talep olmasına rağmen günde 1 sefer yapan otobüste tıka basa yolculuk yapan vatandaşların koridorlarda ya da merdivenlere oturarak yerde yolculuk etmesi vatandaşların mağduriyetini gözler önüne serdi.



        Vatandaşlar, "Belediye başkanı Adanalılar için 81 tane yeni otobüs aldığını övünerek anlatıyor. Pozantı ve yaylalarına sadece bir otobüsle gidip geliyoruz.

        Neden sefer sayısını artırmıyorlar? Başkanın bizlere verdiği değer bu kadar işte. Gelsin bir kez bizimle yolculuk yapsın da görelim" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

        KORİDORDA OTURUYORLAR
        Belediye Başkanı Zeydan Karalar 5 Mayıs'ta borçlanmadan aldığı 81 otobüsün tanıtımında adeta şov yaptı.

        CHP'li milletvekillerinin katıldığı tanıtım töreninde konuşan Başkan Karalar, "81 modern otobüsü halkımızın hizmetine sunduk" açıklaması yaptı.

        Ancak Karalar'ın "Halkın hizmetine sunduk" sözleri gerçeği yansıtmadı.



        Nefes almak için Adana'nın "Sarı sıcağından" kaçarak yaylalara belediye otobüsle giden ve büyük bölümünü yaşlıların oluşturduğu vatandaşlar, 1 saatten fazla süren yolda "çile" çekerek yolculuk yapıyor.

        Oturacak yer bulamayan vatandaşlar ya koridora ya da merdivenlere oturarak perişan bir şekilde yolculuk ediyor.

        81 TANE OTOBÜS ALDI
        Otobüste aşırı kalabalıktan dolayı nefes almakta bile zorluk çeken ve belediyeye tepki gösteren vatandaşlar, bir an önce sefer sayılarının artırılmasını istedi.

            Belediyenin insanlara değer vermediğini dile getiren vatandaşlar, "Yaylalara bir otobüsle tek sefer yapılır mı? Ama başkan, borçsuz 81 tane otobüs aldığını öve öve bitiremiyor.

            Bizim hizmetimize sunacağını söylüyordu. Evet hizmetimize sundu yerlerde oturarak yolculuk ediyoruz. Başkanın bize verdiği değer bu kadar işte?

            Sadece 1 gün gelsin bizimle bir Pozantı'ya Tekir'e gitsin. Rezilliğimizi bir görsün" dediler.

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            Haberler Güncel Adana'da CHP'li Zeydan Karalar'dan vatandaşa eziyet | Yolcular isyan etti! Kavurucu sıcakta üst üste yolculuk
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