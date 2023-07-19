Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.07.2023 00:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2023 00:45
    ABONE OL

    Kim bu katılımcı? 'Ekremci'lerden hedef şaşırtma hamlesi! Topu danışmanlara attılar

    CHP'deki iç savaş daha şiddetlenmeye devam ediyor. Son olarak koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa olmuştu.Yaşanan gelişmeler sonrası CHP kulislerinde toplantıyı kimin sızdırdığı merak konusu olurken Kemalciler ve Ekremciler arasında farklı görüşler ortaya çıkmıştı. Tartışmalar sürmeye devam ederken, görüşmeye katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, basına görüntüleri sızdıranların vekillerin danışmanları olabileceğini belirtip, "Bizimkiler bir hata yapmışlar, milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler. Danışmanlar bizden daha siyasi adamlar, bunu yapmamaları lazımdı" diye konuştu. Açıklamanın ardından akıllara ise 'Ekremci'ler hedef şaşırtarak topu danışmanlara mı atıyor?' sorusu geldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kim bu katılımcı?

    Değişim sancıları çeken CHP'de dananın kuyruğu koptu. Ekrem İmamoğlu söylem safhasından eylem safhasına geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu.

    200'DEN FAZLA TOPLANTI YAPTIK | VİDEO İZLE

    Söz konusu görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü gözlemlendi.

    Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenildi.

    MYK KASET GÜNDEMİYLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
    CHP'deki bu gelişme sıcaklığını korurken 17 Temmuz'da toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde "sızdırılan kaset gündemiyle" yeniden toplandı.

    ÖZEL VE GÜNAYDIN'A DERHAL İSTİFA EDİN ÇAĞRISI
    Toplantıda sızdırılan görüntü, değişim tartışmaları ele alındı. Kılıçdaroğlu sert konuştu ve toplantıda adeta meydan okuyarak, Gökhan Günaydın ile Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ve Başkan vekilliğinden derhal istifa etmeleri gerektiğini söyledi.

    'KOLTUK KAVGASINA İZİN VERMEYECEĞİM'
    Kılıçdaroğlu'nun ayrıca, "19 Temmuz milattır, tüm belediye başkanları ve milletvekillerinin, Parti Meclisi (PM) üyelerinin net bir şekilde kamuoyuna taraflarını belli etmelerini, deklare etmelerini bekliyorum. CHP kimsenin elinde oyuncak olmaz, devletin kurucu partisiyiz, devlet ciddiyeti ile yönetilen bir partiyiz. Kimse başına buyruk hareket edemez. Yerel seçimlerde AKP'yi devirmek gibi kutsal bir görevimiz var. Koltuk kavgasına izin vermeyeceğim. Seçimde başarısız olalım diye uğraşıp, partide koltuk kapmak için fırsat kollayanlara geçit vermeyeceğim" dediği öğrenildi.


        ÖZEL VE GÜNAYDIN KATILMADI
        CHP'de MYK toplantısına, zoom toplantısına katılan Özgür Özel ile Gökhan Günaydın katılmadı.



        TOPLANDIK İMAMOĞLU'NDAN İTİRAF: 1 DEĞİL 200 DEFA TOPLANDIK
        Sızdırılan toplantıyı normalleştirmeye çalışan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmaoğlu, yaptığı açıklamada 200'den fazla toplantı yaptıklarını itiraf etti. İmamoğlu, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle parti meclisi üyeleriyle konuşulur. Eski yeni milletvekilleriyle konuşulur ilçe başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bu ve benzeri 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bugün bile buna benzer toplantımız var. Gizli bir bilgi yok. Sızdırılmasını araştıracağız bunu seven kimler var parti içinden mi dışından mı? Kalbimizde ne varsa aile meselesi gibi konuşmaya devam edeceğiz, oradan sağlıklı karar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz" dedi.



        GÖRÜNTÜLER SONRASI CHP'Lİ İSİMLERDEN AÇIKLAMA
        Gündeme bomba gibi düşen kayıtla ilgili CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan açıklama geldi. Günaydın, bu görüşmenin gizli olmadığını söyledi. Engin Altay da görüşmelerin gizli olmadığını ve görüşmelerin süreceğini belirtti.



            KİM SIZDIRDI?
            Yaşanan gelişmeler sonrası CHP kulislerinde toplantıyı kimin sızdırdığı merak konusu olurken Kemalciler ve Ekremciler arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Kulislerde, zoom üzerinden yapılan ve "kaset darbesi" olarak adlandırılan videoyu Ekrem İmamoğlu'nun sızdırdığı iddiası da gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu yandaşı, Kılıçdaroğlu karşıtı CHP'li gazeteciler, "darbe"yi meşrulaştırmak için de yoğun çaba sarfetti. Ekremci medya "zoom"daki gizli darbe buluşmasını "Asıl ihanet toplantıya katılmamak" diyecek kadar ileri götürdü.



            'EKREMCİ'LERDEN HEDEF ŞAŞIRTMA HAMLESİ
            İmamoğlu ve CHP'li kurmaylar arasındaki toplantının sızdırılmasıyla ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. CHP yandaşı gazeteci Gürkan Hacır, toplantıya katılan Gökhan Günaydın ile yaptığı görüşmeyi canlı yayında anlattı.

            'EKREMCİ'LERDEN HEDEF ŞAŞIRTMA HAMLESİ I VİDEO İZLE



            TOPU DANIŞMANLARA ATTILAR
            Sızdırılan toplantıda yer alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile görüşen Hacır, "Akşam saatlerinde Gökhan Günaydın'dan bir açıklama geldi, 'Bizimkiler bir hata yapmışlar, milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler. Danışmanlar bizden daha siyasi adamlar, bunu yapmamaları lazımdı.' dedi." diye konuştu.

            Hacır, görüntülerde yer alan 'Katılımcı' rumuzlu kişinin ise kim olduğunun bilinmediğini söyledi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Hangi Kredi
            Haberler Güncel Kim bu katılımcı? 'Ekremci'lerden hedef şaşırtma hamlesi! Topu danışmanlara attılar
                loading
                SON DAKİKA