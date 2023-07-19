İmamoğlu'nun gizli darbe toplantısının baş aktörü Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez'e rest: İstifa etmiyorum, yarışmaya açığım

Değişim sancıları çeken CHP'de dananın kuyruğu koptu... Ekrem İmamoğlu söylem safhasından eylem safhasına geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu.
Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü gözlemlendi. Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenildi.
Öte yandan İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan yazarken; örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl ayarladı, Parti Meclisi'ni de Gökhan Günaydın organize etti. Özgür Özel de işin içerisinde...
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL VE GÖKHAN GÜNAYDIN'A: "DERHAL İSTİFA EDİN"
CHP'deki bu gelişme sıcaklığını korurken 17 Temmuz'da toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde "sızdırılan kaset gündemiyle" yeniden toplandı. Kılıçdaroğlu, toplantıda Gökhan Günaydın ile Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ve Başkan vekilliğinden derhal istifa etmeleri gerektiğini söyledi.
İMAMOĞLU'NA YAYLIM ATEŞİ: DOĞRU BULMUYORUZ
MYK ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, bir gazetecinin, "CHP'de değişiklik tartışmaları devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu partinin ileri gelen isimleriyle internet üzerinden toplantı düzenledi. Bu toplantının görüntüsü de sızdırıldı. Toplantıya ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz? Genel merkezin bu toplantıya bakışı nedir? Genel merkezin bu toplantıdan haberi var mıydı?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:
"Ülke yangın yerine dönmüşken, millet zam, zulüm altında inlerken 'Zoom' konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya 'evet' diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin Genel Başkanı ve MYK, yüz yıllık CHP, gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır. Bir de 'Genel merkezin haberi var mıydı?' şeklinde bir soru vardı; hayır haberimiz yoktu."