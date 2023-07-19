İfşa olan darbe toplantısının ardından gözler pazar gününe çevrildi! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya gelecek

CHP'de değişim sancısı daha da şiddetlendi. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna kafa tutan Ekrem İmamoğlu söylemden eyleme geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü gözlemlendi. Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenildi.
Öte yandan İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan yazarken; örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl ayarladı, Parti Meclisi'ni de Gökhan Günaydın organize etti. Özgür Özel de işin içerisinde...
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL VE GÖKHAN GÜNAYDIN'A: "DERHAL İSTİFA EDİN"
CHP'deki bu gelişme sıcaklığını korurken 17 Temmuz'da toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde "sızdırılan kaset gündemiyle" yeniden toplandı. Kılıçdaroğlu, toplantıda Gökhan Günaydın ile Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ve Başkan vekilliğinden derhal istifa etmeleri gerektiğini söyledi.