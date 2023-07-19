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    • 19.07.2023 23:16
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    • 19.07.2023 23:16
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    İfşa olan darbe toplantısının ardından gözler pazar gününe çevrildi! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya gelecek

    Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı darbe toplantısının ifşa olması gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşanan gelişmenin ardından CHP yönetimi, Parti Meclisi'ni 23 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te toplantıya çağırdı. Söz konusu toplantıda parti içi ve ekonomik gelişmeler ile kongre sürecinin ele alınacağı bildirildi. Toplantıda Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüz yüze gelmesi bekleniyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gel bakalım Ekrem

    CHP'de değişim sancısı daha da şiddetlendi. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna kafa tutan Ekrem İmamoğlu söylemden eyleme geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.



    Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü gözlemlendi. Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenildi.

    Öte yandan İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan yazarken; örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl ayarladı, Parti Meclisi'ni de Gökhan Günaydın organize etti. Özgür Özel de işin içerisinde...



    KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL VE GÖKHAN GÜNAYDIN'A: "DERHAL İSTİFA EDİN"
    CHP'deki bu gelişme sıcaklığını korurken 17 Temmuz'da toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde "sızdırılan kaset gündemiyle" yeniden toplandı. Kılıçdaroğlu, toplantıda Gökhan Günaydın ile Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ve Başkan vekilliğinden derhal istifa etmeleri gerektiğini söyledi.



        İMAMOĞLU'NA YAYLIM ATEŞİ: DOĞRU BULMUYORUZ
        MYK ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, bir gazetecinin, "CHP'de değişiklik tartışmaları devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu partinin ileri gelen isimleriyle internet üzerinden toplantı düzenledi. Bu toplantının görüntüsü de sızdırıldı. Toplantıya ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz? Genel merkezin bu toplantıya bakışı nedir? Genel merkezin bu toplantıdan haberi var mıydı?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

        "Ülke yangın yerine dönmüşken, millet zam, zulüm altında inlerken 'Zoom' konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya 'evet' diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin Genel Başkanı ve MYK, yüz yıllık CHP, gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır. Bir de 'Genel merkezin haberi var mıydı?' şeklinde bir soru vardı; hayır haberimiz yoktu."



        ÖZGÜR ÖZEL'DEN BOMBA ÇIKIŞ
        İmamoğlu öncülüğündeki Kılıçdaroğlu'na darbe toplantısının baş aktörlerinden Özgür Özel'den bomba bir çıkış geldi.

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinden kendisine yöneltilen tepkilere ve istifa çağrılarına rest çekti, "Bugün yaşanan tartışmalar üzerine de görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna aracılığınızla ilan ederim" açıklamasını yaptı.



        CHP MERKEZ YÖNETİM KURULU (MYK) OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı. MYK toplantısı sonrası kamera karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, konuya ilişkin sert ifadeler kullanıp, "Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da dikkate almayız. Yarışmaya evet diyoruz ama bu süreçte de partimizin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu 100 yıllık CHP gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır, bunu da yapacaktır" dedi.



            CHP'DEN OLAĞANÜSTÜ PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI
            Yaşananların ardından CHP yönetimi, Parti Meclisi'ni 23 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te toplantıya çağırdı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla başlayacağı belirtilen toplantıda, parti içi ve ekonomik gelişmeler ile kongre sürecinin ele alınacağı bildirildi.



            "İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU YÜZ YÜZE GELECEK"
            Halk TV'de detaylara ilişin konuşan Gazete Duvar Muhabiri Serkan Alan, "Toplantıda Ekrem İmamoğlu dahil belediye başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşması bekleniyor" dedi.

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