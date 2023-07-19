İfşa olan darbe toplantısının ardından gözler pazar gününe çevrildi! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya gelecek





İMAMOĞLU'NA YAYLIM ATEŞİ: DOĞRU BULMUYORUZ

MYK ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, bir gazetecinin, "CHP'de değişiklik tartışmaları devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu partinin ileri gelen isimleriyle internet üzerinden toplantı düzenledi. Bu toplantının görüntüsü de sızdırıldı. Toplantıya ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz? Genel merkezin bu toplantıya bakışı nedir? Genel merkezin bu toplantıdan haberi var mıydı?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:



"Ülke yangın yerine dönmüşken, millet zam, zulüm altında inlerken 'Zoom' konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya 'evet' diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin Genel Başkanı ve MYK, yüz yıllık CHP, gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır. Bir de 'Genel merkezin haberi var mıydı?' şeklinde bir soru vardı; hayır haberimiz yoktu."