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Ekrem İmamoğlu’ndan ‘kaset’ itirafı: 200'den fazla var

Ekrem İmamoğlu’ndan ‘kaset’ itirafı: 200'den fazla var
19.07.2023 12:01 - Son Güncelleme: 19.07.2023 12:02

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Değişim sancıları çeken CHP'de dananın kuyruğu koptu. Ekrem İmamoğlu söylem safhasından eylem safhasına geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu. CHP'deki bu gelişme sıcaklığını korurken dün toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde "sızdırılan kaset gündemiyle" yeniden toplanıyor. Öte yandan durumu normalleştirmeye çalışan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmaoğlu, yaptığı açıklamada 200'den fazla toplantı yaptıklarını itiraf etti.

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