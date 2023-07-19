Zır muhalif Uğur Dündar bile CHP'nin haline isyan etti: Tayyip Beyin şu muhalefeti un ufak edişine şapka çıkarıyorum

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan kavga azılı muhalifleri bile çileden çıkardı.
Defalarca kez 'değişim' çağrısında bulunarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'nun paralel bir CHP kurduğu ortaya çıktı.
Bu kapsamda 'Değişim A Takımı'nı oluşturan İmamoğlu'nun Zoom toplantısı ifşa oldu.
ALTERNATİF OLAĞANÜSTÜ KURULTAY PLANI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntülerde "Kılıçdaroğlu'suz alternatif bir olağanüstü kurultay" söylemini dile getirdiği görülürken Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın isimlerin Ekrem İmamoğlu tarafına geçtiği ortaya çıktı.
Takvim.com.tr o toplantıyı tüm ayrıntılarıyla yazdı: (Haberimiz için görsele tıklayınız)
KİM SIZDIRDI?
İmamoğlu taraftarları söz konusu toplantının Kılıçdaroğlu ekibi tarafından sızdırıldığını konuşurken bir başka iddia da Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin kendi tarafına geçtiğini göstermek isteyen İmamoğlu'nun olağanüstü kurultay baskısı için sızdırma yapmış olabileceği...