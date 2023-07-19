Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.07.2023 17:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.07.2023 17:12
    ABONE OL

    Zır muhalif Uğur Dündar bile CHP'nin haline isyan etti: Tayyip Beyin şu muhalefeti un ufak edişine şapka çıkarıyorum

    CHP'de başlayan "Değişim" kavgası sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve parti içindeki destekçilerinin Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yaptığı online görüşme sızdırıldı. Görüntünün sızması "CHP'de kaset savaşları" yorumlarını beraberinde getirirken CHP yandaşları da muhalefetin içine düştüğü duruma isyan etti. Sözcü Yazarı Uğur Dündar CHP'nin içine düştüğü durumu eleştirerek, 'Tayyip Beyin şu muhalefeti un ufak edişine şapka çıkarıyorum!' dedi.

    takvim.com.tr
    Dündar bile isyanda!

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan kavga azılı muhalifleri bile çileden çıkardı.

    Defalarca kez 'değişim' çağrısında bulunarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'nun paralel bir CHP kurduğu ortaya çıktı.
    Bu kapsamda 'Değişim A Takımı'nı oluşturan İmamoğlu'nun Zoom toplantısı ifşa oldu.



    ALTERNATİF OLAĞANÜSTÜ KURULTAY PLANI
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntülerde "Kılıçdaroğlu'suz alternatif bir olağanüstü kurultay" söylemini dile getirdiği görülürken Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın isimlerin Ekrem İmamoğlu tarafına geçtiği ortaya çıktı.

    Takvim.com.tr o toplantıyı tüm ayrıntılarıyla yazdı: (Haberimiz için görsele tıklayınız)

    KİM SIZDIRDI?
    İmamoğlu taraftarları söz konusu toplantının Kılıçdaroğlu ekibi tarafından sızdırıldığını konuşurken bir başka iddia da Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin kendi tarafına geçtiğini göstermek isteyen İmamoğlu'nun olağanüstü kurultay baskısı için sızdırma yapmış olabileceği...

        CHP YANDAŞI UĞUR DÜNDAR DA ÇILDIRDI
        CHP'de yaşanan bu kargaşa ve kirli oyunlar CHP yandaşlarını da çileden çıkardı.

        "TAYYİP BEY'İN ŞU MUHALEFETİ UN UFAK EDİŞİNE ŞAPKA ÇIKARIYORUM"
        Başkan Erdoğan muhalifliğiyle bilinen Sözcü Yazarı Uğur Dündar olay bir paylaşım yaptı.

        CHP'nin içine düştüğü durumu sert sözlerle eleştiren Uğur Dündar, "Tayyip Beyi hep eleştirdim eleştireceğim de... Ama şu muhalefeti seçimden bu yana un ufak edişine şapka çıkarıyorum!.." dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        MYK kaset darbesi gündemiyle toplandı
        Haberler Güncel Zır muhalif Uğur Dündar bile CHP'nin haline isyan etti: Tayyip Beyin şu muhalefeti un ufak edişine şapka çıkarıyorum
            loading
            SON DAKİKA