Zır muhalif Uğur Dündar bile CHP'nin haline isyan etti: Tayyip Beyin şu muhalefeti un ufak edişine şapka çıkarıyorum

"TAYYİP BEY'İN ŞU MUHALEFETİ UN UFAK EDİŞİNE ŞAPKA ÇIKARIYORUM"

Başkan Erdoğan muhalifliğiyle bilinen Sözcü Yazarı Uğur Dündar olay bir paylaşım yaptı.

CHP'nin içine düştüğü durumu sert sözlerle eleştiren Uğur Dündar, "Tayyip Beyi hep eleştirdim eleştireceğim de... Ama şu muhalefeti seçimden bu yana un ufak edişine şapka çıkarıyorum!.." dedi.